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Мін'юст (925) обшук (1339) ДБР (2566) Малюська Денис (295)

ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Події

ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив у коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обшуки проводять в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.

Зараз затриманих або підозрюваних серед співробітників Мін'юсту немає.

За словами міністра, йому невідомі причини обшуків і суть розслідування ДБР.

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Топ коментарі
+17
Мабуть шукають тюрму яку Малюська "заникав" щоб продать! А їм Порошенка садить нікуди!!! ГБР обыскивает Минюст, - Малюська - Цензор.НЕТ 4473
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17.06.2021 21:04
+15
Тюрьма - ЗАНАЧКА 😀😀😀
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17.06.2021 21:05
+13
купил пиджак с отливом )))))
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 3200

...
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17.06.2021 21:13
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На голові постій пустій..
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17.06.2021 21:04 Відповісти
Замість голови там ще одна дупа. Отже, перед молюскою стоїть дуже тяжка задача: котрою дупою сидіти?
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17.06.2021 21:28 Відповісти
Головодупий моллюск??
))
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17.06.2021 21:30 Відповісти
Якось так. Хоча, як на мене, то хай би фахівці-біологи підказали: головодупий чи дупоголовий ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 5326 .
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17.06.2021 21:33 Відповісти
Ваще то є головоногий ...
В даному випадку_читайте вище..😁
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17.06.2021 21:37 Відповісти
Я в курсі - ще не забув шкільний курс біології (принаймні, остаточно).
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17.06.2021 21:39 Відповісти
Мабуть шукають тюрму яку Малюська "заникав" щоб продать! А їм Порошенка садить нікуди!!! ГБР обыскивает Минюст, - Малюська - Цензор.НЕТ 4473
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17.06.2021 21:04 Відповісти
Тюрьма - ЗАНАЧКА 😀😀😀
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17.06.2021 21:05 Відповісти
Ніт. Этто длинная история с рынком "Столичный". Он принадлежал Юре енакиевскому. Если очень кратко, то рейдерит его ФСБ РФ, помогают в этом Баканов, Шефир и ...Коля Котлета. Первый раз переписали с помощью черного нотариуса на гражданина из Крыма, который лет семь даже админграницу не пересекал. Потом судебный исполнитель наложил запрет на редактирование данных в реестре. И нотариусы, и судисполнители - парафия Малюськи. И вот в прошлый раз Малюська своим волевым решением "вернул всьо взад". Потом к нему пришли люди от Баканова и сказали ай яй яй... не надо так делать с уважаемыми людьми. Недавно был новый рейдерский захват. С восмью БТРами (не уверена, шо БТРы, может БМП, я не разбираюсь, но точно по 35 человек в каждом). А теперь вопрос - в Киеве восемь БТРов(???) штурмуют нацгвардию и КОРД , трое нацгвардейцев пострадали и в СМИ молчок, на Цензоре так точно ни строчки, так какой, простите, главнокомандующий отдал приказ на штурм? Там террористы?.Ніт., там большие бабки. Или главнокомандующего решили не уведомлять?
Антирейдерская коммиссия где, вернее какому министерству принадлежит? Вот Минюст и "развлекают", шоб не вмешивались. Какое такое соблюдение антирейдерских законов?
К Юре енакиевскому симпатий ноль, если шо.
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18.06.2021 10:11 Відповісти
Наташа - я просто "постібався"! Я не лізу в цю "клоунаду" - надто багато "бруду " по роботі я був змушений через себе "перепустить" А це для нормальної психіки - тяжко
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18.06.2021 10:32 Відповісти
Да я поняла, шо сарказьм.
Там нюансик еще: спихнули штурм якобы на "Азов". Погуглила. Азов - подразделенеи НГУ. НГУ штурмует НГУ? Если "внутривидовые разборки", то нужно снимать Авакова, а чья это креатура? Кто подает кандидатуру министра? Вот лично я не верю, шо это был Азов. Не хочу в это верить. И потом, у рыгов отнимают "кусок хлеба". РыгоСМИ уже бы захлебывались, шо патриоты - мародеры. мразиянские СМИ - молчат... наши - тоже.
Под клоунским колпаком - кусок ... Ешь.Те, безмозглые 73%
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18.06.2021 10:59 Відповісти
Є таке поняття - "Стоять над схваткой" От я в даному випадку так і став Хай "гризуться"!!!
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18.06.2021 11:22 Відповісти
Нічого страшного, тобі вже там і ремонт зробили
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17.06.2021 21:05 Відповісти
Малюску за решётку!!
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17.06.2021 21:09 Відповісти
в платну камеру покращеного планування
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17.06.2021 21:11 Відповісти
не-не...сначала в обычную...а ту пусть арендует или ремонтирует за свои...
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17.06.2021 21:14 Відповісти
Ніц не вийде! Воно дістане справку і, регочучи, заявить: "А фіґу вам! Я не осудний!"
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17.06.2021 21:31 Відповісти
Ищут Малюську.
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17.06.2021 21:09 Відповісти
Под столом искали?
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17.06.2021 21:09 Відповісти
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 1213

......
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17.06.2021 21:12 Відповісти
хорошо, что не трусы оставил, а то интриги бы не получилось..
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17.06.2021 21:19 Відповісти
А вот не хер с ногами на столе сидеть ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 8426
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17.06.2021 21:11 Відповісти
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 7632

...
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17.06.2021 21:12 Відповісти
Хотя бы обувь снял, засранец.
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17.06.2021 21:44 Відповісти
В позе лотоса сидит Молюска 😀
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18.06.2021 02:32 Відповісти
ищут откаты с продажи тюрем ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 1748
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17.06.2021 21:11 Відповісти
купил пиджак с отливом )))))
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 3200

...
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17.06.2021 21:13 Відповісти
пинжак. если с отливом, то только пинжак!
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18.06.2021 08:16 Відповісти
як то кажуть в ході слідства головне не вийти на самого себе , схоже що таки..вийшли
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17.06.2021 21:15 Відповісти
Малюська таки собі наврочив з цими в'язницями комфортабельними. Походу сидіти він буде у камері з басейном та кондиціонером.
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17.06.2021 21:18 Відповісти
Нарисованными в камере.
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17.06.2021 21:53 Відповісти
Цьому моллюску навіть до трилобіта далеко-
десь з 500 мільонів років(якщо не помиляюся).
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17.06.2021 21:19 Відповісти
Лише ДБР? Дивно... дивно, що рептілоїди з марсіанами не долучились до того перфоменсу.
ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська - Цензор.НЕТ 4469
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17.06.2021 21:24 Відповісти
Поки в шоці...🤗
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17.06.2021 21:32 Відповісти
Судя по ежедневным новостям о рейдерстве, антирейдерскую комиссию нужно искать не на левом берегу, а где-то в паралельной вселенной.
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18.06.2021 03:17 Відповісти
Мабуть Малюська таки взяв до себе в міністерство працювати тих,про кого казав:" Я бы всех этих осужденных на пожизненное взял к себе на работу в минюст-они все такие умные."
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18.06.2021 09:07 Відповісти
 
 