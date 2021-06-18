ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська
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Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції.
Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив у коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, обшуки проводять в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.
Зараз затриманих або підозрюваних серед співробітників Мін'юсту немає.
За словами міністра, йому невідомі причини обшуків і суть розслідування ДБР.
Топ коментарі
+17 Яр Холодний
показати весь коментар17.06.2021 21:04
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар17.06.2021 21:05
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар17.06.2021 21:13
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В даному випадку_читайте вище..😁
Антирейдерская коммиссия где, вернее какому министерству принадлежит? Вот Минюст и "развлекают", шоб не вмешивались. Какое такое соблюдение антирейдерских законов?
К Юре енакиевскому симпатий ноль, если шо.
Там нюансик еще: спихнули штурм якобы на "Азов". Погуглила. Азов - подразделенеи НГУ. НГУ штурмует НГУ? Если "внутривидовые разборки", то нужно снимать Авакова, а чья это креатура? Кто подает кандидатуру министра? Вот лично я не верю, шо это был Азов. Не хочу в это верить. И потом, у рыгов отнимают "кусок хлеба". РыгоСМИ уже бы захлебывались, шо патриоты - мародеры. мразиянские СМИ - молчат... наши - тоже.
Под клоунским колпаком - кусок ... Ешь.Те, безмозглые 73%
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десь з 500 мільонів років(якщо не помиляюся).