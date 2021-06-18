ДБР обшукує Мін'юст, - Малюська

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив у коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обшуки проводять в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.

Зараз затриманих або підозрюваних серед співробітників Мін'юсту немає.

За словами міністра, йому невідомі причини обшуків і суть розслідування ДБР.

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