12 851 20
Отлетевшее от фуры колесо убило 30-летнего пешехода на Ривненщине
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Колесо отлетело от грузовика во время движения и серьезно травмировало пешехода. Мужчина умер в больнице.
Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в населенном пункте Березное. Оторвавшееся колесо оторвало мужчине правую руку. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Но в больнице потерпевший скончался.
Причины и обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Топ комментарии
+10 Павло Хмарний
показать весь комментарий17.06.2021 23:05
+5 Colt
показать весь комментарий17.06.2021 23:36
+4 Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий17.06.2021 22:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
или кого нибудь убьёт,
ибо их хозяева с совка знают , что экономика должна быть экономной, мля....
И этот кто-то должен без вариантов сесть.
А водила должен кормить семью убитого им человека.
Крайним никто быть не захочет.
Отлетело колесо и убило человека!!!!!
Кто отвечает за техническое состояние транспорта???? Где техосмотр был пройден и когда???? Водила с какой скоростью двигался в населенном пункте??? Трое человек,как минимум, должны получить сроки.
Догадаетесь с трёх раз сколько человек реально понесет уголовную ответственность????! Ну или хоть какую- нибудь.)))