Отлетевшее от фуры колесо убило 30-летнего пешехода на Ривненщине

Колесо отлетело от грузовика во время движения и серьезно травмировало пешехода. Мужчина умер в больнице.

Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в населенном пункте Березное. Оторвавшееся колесо оторвало мужчине правую руку. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Но в больнице потерпевший скончался.

Причины и обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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