Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині
Новини Цензор.НЕТ Події
Колесо відлетіло від вантажівки під час руху і серйозно травмувало пішохода. Чоловік помер у лікарні.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася в населеному пункті Березне. Відірване колесо відірвало чоловікові праву руку. Медики надали йому першу допомогу і доставили в лікарню. Але в лікарні потерпілий помер.
Причини та обставини події з'ясовує поліція.
Топ коментарі
+10 Павло Хмарний
показати весь коментар17.06.2021 23:05
+5 Colt
показати весь коментар17.06.2021 23:36
+4 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар17.06.2021 22:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
или кого нибудь убьёт,
ибо их хозяева с совка знают , что экономика должна быть экономной, мля....
И этот кто-то должен без вариантов сесть.
А водила должен кормить семью убитого им человека.
Крайним никто быть не захочет.
Отлетело колесо и убило человека!!!!!
Кто отвечает за техническое состояние транспорта???? Где техосмотр был пройден и когда???? Водила с какой скоростью двигался в населенном пункте??? Трое человек,как минимум, должны получить сроки.
Догадаетесь с трёх раз сколько человек реально понесет уголовную ответственность????! Ну или хоть какую- нибудь.)))