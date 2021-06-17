Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині

Колесо відлетіло від вантажівки під час руху і серйозно травмувало пішохода. Чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в населеному пункті Березне. Відірване колесо відірвало чоловікові праву руку. Медики надали йому першу допомогу і доставили в лікарню. Але в лікарні потерпілий помер.

Причини та обставини події з'ясовує поліція.