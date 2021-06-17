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Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині

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Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині

Колесо відлетіло від вантажівки під час руху і серйозно травмувало пішохода. Чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася в населеному пункті Березне. Відірване колесо відірвало чоловікові праву руку. Медики надали йому першу допомогу і доставили в лікарню. Але в лікарні потерпілий помер.

Причини та обставини події з'ясовує поліція.
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Топ коментарі
+10
Відколи це Урали-лісовози стали фурами?
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17.06.2021 23:05
+5
Кто-то по закону отвечает за техническое состояние этого грузовика.
И этот кто-то должен без вариантов сесть.
А водила должен кормить семью убитого им человека.
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17.06.2021 23:36
+4
Ужас...нелепость ппц
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17.06.2021 22:58
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Ужас...нелепость ппц
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17.06.2021 22:58 Відповісти
Може варто водіям фур якось вище літати? Мене самого фура у вівторок ледь не розмотала. Сліпошарі укурені дятли.
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17.06.2021 22:58 Відповісти
дальнобои.... они сча меняют колесо только тогда , когда оно отлетит,
или кого нибудь убьёт,
ибо их хозяева с совка знают , что экономика должна быть экономной, мля....
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17.06.2021 23:01 Відповісти
Відколи це Урали-лісовози стали фурами?
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17.06.2021 23:05 Відповісти
https://suspilne.media/140276-na-rivnensini-koleso-vid-vantazivki-vidirvalo-ruku-pisohodu-colovik-pomer-u-likarni/
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17.06.2021 23:08 Відповісти
Но на цензоре то показали фото фуры. Поэтому зразу нашлись противники дальнобойщиков - лишь бы вякнуть.
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17.06.2021 23:58 Відповісти
Эти умники с "В" категорией - они же профессионалы 88 уровня. Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині - Цензор.НЕТ 6619
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18.06.2021 00:23 Відповісти
Ну мало ж валяється ошмьотків колес на узбіччі - "умники с "В" категорией" звісно не праві?
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19.06.2021 08:18 Відповісти
И не колесо, а бортовое кольцо колеса... Какой то рукожоп не правильно собрал и человека нет...
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18.06.2021 00:23 Відповісти
Кто-то по закону отвечает за техническое состояние этого грузовика.
И этот кто-то должен без вариантов сесть.
А водила должен кормить семью убитого им человека.
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17.06.2021 23:36 Відповісти
У этого колеса разборной диск... И какой то рукожоп его не правильно собрал, оно разбортировалось и металлическим кольцом попало в человека... По фоткам видно, что все остальное колесо осталось на машине...
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18.06.2021 00:27 Відповісти
Этот рукожоп имеет фамилию и жопу, за которую его возьмут.
Крайним никто быть не захочет.
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18.06.2021 02:13 Відповісти
схоже ви праві - колесо спрацювало як гармата вистреливши чимось у людину
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19.06.2021 08:20 Відповісти
Судьба!
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17.06.2021 23:36 Відповісти
Сегодня водитель грузовика в повороте налево перестроился никого не пропустив, тупо выдавив с полосы, в соседнюю полосу, чуть не сделал ДТП, ещё и возмущался на других.
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18.06.2021 00:01 Відповісти
Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині - Цензор.НЕТ 1795
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18.06.2021 00:30 Відповісти
Если честно, всегда боялся бортировать диски такого типа.... Хотя такую систему встречал и на ГДРовских колесах)))
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18.06.2021 00:35 Відповісти
Какие "обстоятельства" тут надо "выяснять"?
Отлетело колесо и убило человека!!!!!
Кто отвечает за техническое состояние транспорта???? Где техосмотр был пройден и когда???? Водила с какой скоростью двигался в населенном пункте??? Трое человек,как минимум, должны получить сроки.
Догадаетесь с трёх раз сколько человек реально понесет уголовную ответственность????! Ну или хоть какую- нибудь.)))
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18.06.2021 08:26 Відповісти
Ну, возьмите и проконтролируйте процесс, понесут или нет. Данные все можно накопать в свободном доступе.
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18.06.2021 10:47 Відповісти
 
 