Коронавирусом в ВСУ болеют 60 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 60 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровел 25 101 человек, летальных случаев 93.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 38 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них 1 человек госпитализирован в учреждение здравоохранения.



С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины провакцинировано 81 595 человек (первое введение вакцины). Из них 4 011 военные медики.

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Повторно провакцинировано 20 207 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 1 085 человек (первой дозой).