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Новости Экономика
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инвестиции (1139) Гончаренко (515)

"Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Инициатива Кабинета Министров о введении акцизного сбора на производство "зеленой" электроэнергии уничтожает историю успеха Украины в развитии этой отрасли и заставляет иностранных инвесторов жаловаться на незаконную политику государства в посольства. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Украина сделала свой выбор, европейский выбор. Европа тоже сегодня сделала свой выбор - это Green deal, это Европейский зеленый курс. И у нас нет другого пути, как развивать это направление. Мы знаем, что история с возобновляемыми источниками энергии, которая изначально развивалась как история успеха, сейчас является проблемой для Украины. Это уже уничтожает наш имидж за рубежом, инвестиционный имидж в глазах институциональных инвесторов и бизнеса", - сказал Гончаренко.

По его словам, есть очень неприятные истории, в частности, с норвежскими инвесторами, с другими компаниями, которые уже очень серьезно страдают от того, что сейчас происходит.

"Есть долги и есть невыполнение государством взятых на себя обязательств. Причем взяты они и правительством через подписание меморандума, и парламентом с президентом через принятие соответствующего закона и подписание его президентом", - пояснил депутат.

Также он подчеркнул, что депутатов очень беспокоит зарегистрированный в Раде законопроект №5600, который предусматривает еще одно нарушение условий меморандума, а именно введение акциза на возобновляемые источники энергии.

"Нам кажется, что ни потенциальная доходная база этого от государства, ни какие - то другие аргументы абсолютно даже и близко не могут компенсировать тот вред, который это снова причиняет инвестиционному климату, имиджу нашего государства", - отметил Гончаренко.

Он сообщил, что инвесторы обращаются в своих посольств, а посольства обращают внимание на проблемы в Украине и очень этим обеспокоены.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического Сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета Министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на "зеленую" энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.
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Топ комментарии
+2
отменить акциз и установить конкурентные цены, как в тепловой э\этике, хоть бы такие цены как в Европе и пусть гавкают дальше... зеленая э\энергетика по закупке киловатта в 6 гр нам не нужна, из за этой "зеленки" хотят повысить цены для населения болше чем в 2 раза...
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18.06.2021 17:02
+2
Инвестиции, это венчурное предприятие, поэтому без страховки можно гавкать сколько угодно, а со страховкой этим занимается страхователь ився эта переписка переходит в разряд спама.
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18.06.2021 17:15
+1
в таких случаях говорят. кто им обещал тот с ними пусть и расчитывается, из своего кармана.
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18.06.2021 17:15
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а из какой они ассоциации?
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18.06.2021 16:56 Ответить
Ахметов и братва. "Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина, - нардеп - Цензор.НЕТ 8730
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18.06.2021 17:36 Ответить
лень жабу лепить...
беня:"аллё, поаккуратнее с терминами"
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18.06.2021 16:56 Ответить
"зеленая" энергетика.-Птичек жалко. Когда партия зелёных ФРГ начала требовать строительства зелёных электростанций, советские люди гуманно немцев предупреждали: пролетая над электрогенераторами, птички из-за электромагнитного излучения будут терять ориентацию (пространственную), дёргаться и падать на землю в изнеможении. Подобно американским ракетам Шрайк в вьетнамскую войну при одновременном включении нескольких советских радиолокационных станций.
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18.06.2021 17:02 Ответить
отменить акциз и установить конкурентные цены, как в тепловой э\этике, хоть бы такие цены как в Европе и пусть гавкают дальше... зеленая э\энергетика по закупке киловатта в 6 гр нам не нужна, из за этой "зеленки" хотят повысить цены для населения болше чем в 2 раза...
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18.06.2021 17:02 Ответить
из за этой "зеленки" хотят повысить цены для населения болше чем в 2 раза/ Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек снизится тариф? Одни философы утверждают что тариф снизится в 10 раз.Другие философы утверждают что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт: взамен на ТЭС придётся сжигать дорогой газ или уголь.Третьи философы требуют: Читайте Ленина.У него есть ответы на все вопросы. Простой народ, не философы, говорит что шум вокруг зеленой энергетики подняли слуги Коломойского и Ахметова чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским и Ахметовым.
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18.06.2021 17:30 Ответить
в таких случаях говорят. кто им обещал тот с ними пусть и расчитывается, из своего кармана.
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18.06.2021 17:15 Ответить
Инвестиции, это венчурное предприятие, поэтому без страховки можно гавкать сколько угодно, а со страховкой этим занимается страхователь ився эта переписка переходит в разряд спама.
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18.06.2021 17:15 Ответить
лузер, ты бы не оперировал терминологией, в которой не смыслишь.
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18.06.2021 17:35 Ответить
"Понятными словами: инвесторы вкладываются в абсолютно новый бизнес, который претендует захватить мир. Скорее всего, бизнес прогорит вместе с инвестициями. Но если случится чудо, и бизнес не прогорит, то инвесторы станут совладельцами нового Google, Amazon или Facebook. То есть риски зашкаливают, но и потенциальная прибыль срывает джек-пот." Кстати, ті имел дело с Bank of America? Я вот имел, обычный банк.
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18.06.2021 20:56 Ответить
Кстати, ті имел дело с Bank of America?
Имел-имел. Благодарственное письмо от них имею. денег в кармане этот факт не прибавил ))
************
По альтернативной энергетике.
Крайних несколько лет в Украине, по крайней мере, реально большие деньги вкладывались в альтернативную энергетику. По причине гарантий государства, подкрепленных Киотским протоколом (т.е., страна получает бабло, которое компенсирует потери по зеленому тарифу).
наверное, единственная более-менее безрисковая отрасль экономики.
Люди вкладывали сотни ЧУЖИХ / ЗАЕМНЫХ миллионов евро в солнечные электростанции, в ветряные, в биогаз.
Сам по себе бизнес малоликвидный даже с зеленым тарифом и большую стоимость денег не тащит, но евроденьги с либор + пара процентов = вполне. Где-то 10-15 лет окупаемости.
И что имеем?
Украина кинула инвесторов.
Представь.
Я (Ты) находим инвесторов, или банк-кредитор, одалживаем (на секундочку) 100 000 000 баксов, строим солнечную фотовольтаическую электростанцию.
Построили, запустили.
И тут нас кидают.
Что делать?
Застрелиться?
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19.06.2021 08:50 Ответить
"Зелені" інвестори скаржаться в посольства на фінансовий тиск Кабміну, - нардеп - Цензор.НЕТ 5717
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19.06.2021 08:52 Ответить
Немного напрягись и осознай написанное мной віше.
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19.06.2021 09:01 Ответить
и шо ето выходит, шо зелень у зелени глаз выклюет?
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18.06.2021 17:34 Ответить
Нє, нє так: зєлєнь у зєлєні зєлєнь виклюєт.
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19.06.2021 09:05 Ответить
Поднять населению цены до уровня 1 кВт по зеленому тарифу + доставка, будут люди платить по 7 грн. за кВт и весь вопрос будет решен, главное чтоб зеленные инвесторы были сыты и обуты))) даешь зеленую энергетику за счет, ещё большего обнищания нищего населения "Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина, - нардеп - Цензор.НЕТ 6317
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18.06.2021 17:39 Ответить
Ні тут схема інша - населення: "А чого тарифи на електроенергію виросли?" - "так зелена енергія блін". І тут виявляється щей інвесторів кинули "Зелені" інвестори скаржаться в посольства на фінансовий тиск Кабміну, - нардеп - Цензор.НЕТ 4301. А хто-то піднявся.
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18.06.2021 17:50 Ответить
Когда это паразиты успели инвесторами стать ?
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18.06.2021 17:57 Ответить
Там где прибыль по инвестициям считают порядками и гарантируется государством., это коррупция на государственном уровне и за это кто-то должен ответить..
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19.06.2021 09:40 Ответить
 
 