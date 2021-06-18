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Новини Економіка
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інвестиції (547) Гончаренко (456)

"Зелені" інвестори скаржаться в посольства на фінансовий тиск Кабміну, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ініціатива Кабінету міністрів щодо запровадження акцизного збору на виробництво "зеленої" електроенергії знищує історію успіху Україні у розвитку цієї галузі та примушує іноземних інвесторів скаржитися на незаконну політику держави в посольства.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Україна зробила свій вибір, європейський вибір. Європа теж сьогодні зробила свій вибір - це Green deal, це Європейський зелений курс. І у нас немає іншого шляху, як розвивати цей напрямок. Ми знаємо, що історія з відновлюваними джерелами енергії, яка спочатку розвивалася як історія успіху, зараз є проблемою для України. Це вже знищує наш імідж за кордоном, інвестиційний імідж в очах інституційних інвесторів і бізнесу", - сказав Гончаренко.

За його словами, є дуже неприємні історії, зокрема, з норвезькими інвесторами, з іншими компаніями, які вже дуже серйозно страждають від того, що зараз відбувається.

"Є борги і є невиконання державою взятих на себе зобов’язань. Причому взяті вони і урядом через підписання меморандуму, і парламентом з президентом через прийняття відповідного закону і підписання його президентом", - пояснив депутат.

Також він підкреслив, що депутатів дуже турбує зареєстрований в Раді законопроект №5600, який передбачає ще одне порушення умов меморандуму, а саме введення акцизу на відновлювані джерела енергії.

"Нам здається, що ані потенційна дохідна база цього від держави, ані якісь інші аргументи абсолютно навіть і близько не можуть компенсувати ту шкоду, яку це знову заподіює інвестиційному клімату, іміджу нашої держави", - зазначив Гончаренко.

Він повідомив, що інвестори звертаються до своїх посольств, а посольства звертають увагу на проблеми в Україні і дуже цим занепокоєні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на "зелену" енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
отменить акциз и установить конкурентные цены, как в тепловой э\этике, хоть бы такие цены как в Европе и пусть гавкают дальше... зеленая э\энергетика по закупке киловатта в 6 гр нам не нужна, из за этой "зеленки" хотят повысить цены для населения болше чем в 2 раза...
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18.06.2021 17:02
+2
Инвестиции, это венчурное предприятие, поэтому без страховки можно гавкать сколько угодно, а со страховкой этим занимается страхователь ився эта переписка переходит в разряд спама.
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18.06.2021 17:15
+1
в таких случаях говорят. кто им обещал тот с ними пусть и расчитывается, из своего кармана.
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18.06.2021 17:15
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а из какой они ассоциации?
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18.06.2021 16:56 Відповісти
Ахметов и братва. "Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина, - нардеп - Цензор.НЕТ 8730
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18.06.2021 17:36 Відповісти
лень жабу лепить...
беня:"аллё, поаккуратнее с терминами"
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18.06.2021 16:56 Відповісти
"зеленая" энергетика.-Птичек жалко. Когда партия зелёных ФРГ начала требовать строительства зелёных электростанций, советские люди гуманно немцев предупреждали: пролетая над электрогенераторами, птички из-за электромагнитного излучения будут терять ориентацию (пространственную), дёргаться и падать на землю в изнеможении. Подобно американским ракетам Шрайк в вьетнамскую войну при одновременном включении нескольких советских радиолокационных станций.
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18.06.2021 17:02 Відповісти
отменить акциз и установить конкурентные цены, как в тепловой э\этике, хоть бы такие цены как в Европе и пусть гавкают дальше... зеленая э\энергетика по закупке киловатта в 6 гр нам не нужна, из за этой "зеленки" хотят повысить цены для населения болше чем в 2 раза...
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18.06.2021 17:02 Відповісти
из за этой "зеленки" хотят повысить цены для населения болше чем в 2 раза/ Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек снизится тариф? Одни философы утверждают что тариф снизится в 10 раз.Другие философы утверждают что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт: взамен на ТЭС придётся сжигать дорогой газ или уголь.Третьи философы требуют: Читайте Ленина.У него есть ответы на все вопросы. Простой народ, не философы, говорит что шум вокруг зеленой энергетики подняли слуги Коломойского и Ахметова чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским и Ахметовым.
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18.06.2021 17:30 Відповісти
в таких случаях говорят. кто им обещал тот с ними пусть и расчитывается, из своего кармана.
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18.06.2021 17:15 Відповісти
Инвестиции, это венчурное предприятие, поэтому без страховки можно гавкать сколько угодно, а со страховкой этим занимается страхователь ився эта переписка переходит в разряд спама.
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18.06.2021 17:15 Відповісти
лузер, ты бы не оперировал терминологией, в которой не смыслишь.
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18.06.2021 17:35 Відповісти
"Понятными словами: инвесторы вкладываются в абсолютно новый бизнес, который претендует захватить мир. Скорее всего, бизнес прогорит вместе с инвестициями. Но если случится чудо, и бизнес не прогорит, то инвесторы станут совладельцами нового Google, Amazon или Facebook. То есть риски зашкаливают, но и потенциальная прибыль срывает джек-пот." Кстати, ті имел дело с Bank of America? Я вот имел, обычный банк.
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18.06.2021 20:56 Відповісти
Кстати, ті имел дело с Bank of America?
Имел-имел. Благодарственное письмо от них имею. денег в кармане этот факт не прибавил ))
************
По альтернативной энергетике.
Крайних несколько лет в Украине, по крайней мере, реально большие деньги вкладывались в альтернативную энергетику. По причине гарантий государства, подкрепленных Киотским протоколом (т.е., страна получает бабло, которое компенсирует потери по зеленому тарифу).
наверное, единственная более-менее безрисковая отрасль экономики.
Люди вкладывали сотни ЧУЖИХ / ЗАЕМНЫХ миллионов евро в солнечные электростанции, в ветряные, в биогаз.
Сам по себе бизнес малоликвидный даже с зеленым тарифом и большую стоимость денег не тащит, но евроденьги с либор + пара процентов = вполне. Где-то 10-15 лет окупаемости.
И что имеем?
Украина кинула инвесторов.
Представь.
Я (Ты) находим инвесторов, или банк-кредитор, одалживаем (на секундочку) 100 000 000 баксов, строим солнечную фотовольтаическую электростанцию.
Построили, запустили.
И тут нас кидают.
Что делать?
Застрелиться?
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19.06.2021 08:50 Відповісти
"Зелені" інвестори скаржаться в посольства на фінансовий тиск Кабміну, - нардеп - Цензор.НЕТ 5717
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19.06.2021 08:52 Відповісти
Немного напрягись и осознай написанное мной віше.
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19.06.2021 09:01 Відповісти
и шо ето выходит, шо зелень у зелени глаз выклюет?
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18.06.2021 17:34 Відповісти
Нє, нє так: зєлєнь у зєлєні зєлєнь виклюєт.
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19.06.2021 09:05 Відповісти
Поднять населению цены до уровня 1 кВт по зеленому тарифу + доставка, будут люди платить по 7 грн. за кВт и весь вопрос будет решен, главное чтоб зеленные инвесторы были сыты и обуты))) даешь зеленую энергетику за счет, ещё большего обнищания нищего населения "Зеленые" инвесторы жалуются в посольства на финансовое давление Кабмина, - нардеп - Цензор.НЕТ 6317
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18.06.2021 17:39 Відповісти
Ні тут схема інша - населення: "А чого тарифи на електроенергію виросли?" - "так зелена енергія блін". І тут виявляється щей інвесторів кинули "Зелені" інвестори скаржаться в посольства на фінансовий тиск Кабміну, - нардеп - Цензор.НЕТ 4301. А хто-то піднявся.
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18.06.2021 17:50 Відповісти
Когда это паразиты успели инвесторами стать ?
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18.06.2021 17:57 Відповісти
Там где прибыль по инвестициям считают порядками и гарантируется государством., это коррупция на государственном уровне и за это кто-то должен ответить..
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19.06.2021 09:40 Відповісти
 
 