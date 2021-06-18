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Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, в понедельник ЕС даст "зеленый политический свет".

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает журналист, секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковской дело и нефть.

По словам Йозвяка, Евросоюз даст "зеленый политический свет" на это в понедельник. Решение о санкциях будет доработано в последующие дни.

Читайте также: Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым, - журналист Йозвяк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Не захотел таракан по хорошему. Получит тапком...
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18.06.2021 17:24
+9
Не хотели выходить на Майдан ? Пусть теперь гомеопатией занимаются- гуано через тряпочку сосут.
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18.06.2021 17:23
+5
Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 1985
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18.06.2021 17:35
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Не хотели выходить на Майдан ? Пусть теперь гомеопатией занимаются- гуано через тряпочку сосут.
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18.06.2021 17:23 Ответить
Ты что, ты что, у них не Майдан, они не майданутые, они идут своим путем - с шариками и цветами "Омону", и они не враги братьям-россиянам. Почти как украинцы 17 лет назад.
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18.06.2021 19:37 Ответить
Не захотел таракан по хорошему. Получит тапком...
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18.06.2021 17:24 Ответить
Та до лампочки ему ваш тапок, он уже давно часть рфии, все уйдет туда на условиях мордора, ему кроме рашки никто не нужен теперь. Будут и самолеты в Крым летать и предприятия даром перейдут российским пейсатым олигархам, армия ихтамнетов оккупирует Белоруссию и на этом тупоголовая многоходовка евродебилов закончится отсосом и гешефтом пуйла.
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18.06.2021 17:30 Ответить
Пока это новости из будущего. А сейчас прикрывается источник "беларуских креветок" в том числе и па-рашке.
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18.06.2021 17:32 Ответить
Тапок йому не дуже до лампачки, він розраховував на грошенята з ЄС на расєйські рублі дуже не розженешся)
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18.06.2021 17:41 Ответить
Мордор взагалі то конкурент Білорусі по калію, так що удар по бюджету буде сильний.
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18.06.2021 18:16 Ответить
Какой конкурент? Я же говорю: калий Белоруссии теперь есть собственность РФии и он ей не конкурент а дополнительный гешефт плюс окончательная аннексия республики. И будет теперь жить тамошняя оппозиция как татары в Крыму. Тогда поймут почем цветочки, как и западные дебилы впрочем...
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18.06.2021 18:32 Ответить
Навіть калій росії не є власністю росії, чого б це калій Білорусі став власністю росії, всі копалини росії міняються на папірці приватної американської фірми вже 100 років, тільки при Миколі 2 копалини було заборонено вивозити.
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18.06.2021 18:47 Ответить
бацку бьют, бульба крепчает
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18.06.2021 17:26 Ответить
евроаферисты решили подбросить немного напользы болотному бульбалэнду.
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18.06.2021 17:26 Ответить
...и в анальные не помешали и не только санкции...
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18.06.2021 17:26 Ответить
Мойша, от скоро вам ваш Атец нарИда скажет, - денЯг нет на вы кряпитЯс.
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18.06.2021 17:31 Ответить
Євросоюз тренується в роздачі санкцій "по-дорослому без занепокоєностей", Путін тренується в створенні Гулаг 2.0 - білорусів шкода. Опинилися між молотком і ковадлом.
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18.06.2021 17:31 Ответить
Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк - Цензор.НЕТ 1985
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18.06.2021 17:35 Ответить
Nenado bylo ES samoliota zaxvatyvat,izza odno zurnalista teper lesitsia pocti polovinu biudzeta.
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18.06.2021 17:49 Ответить
 
 