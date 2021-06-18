Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк

Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, в понедельник ЕС даст "зеленый политический свет".

Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает журналист, секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковской дело и нефть.

По словам Йозвяка, Евросоюз даст "зеленый политический свет" на это в понедельник. Решение о санкциях будет доработано в последующие дни.

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