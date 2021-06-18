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Евросоюз согласовал секторальные санкции против Беларуси, - журналист Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, в понедельник ЕС даст "зеленый политический свет".
Об этом сообщил в Твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает журналист, секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковской дело и нефть.
По словам Йозвяка, Евросоюз даст "зеленый политический свет" на это в понедельник. Решение о санкциях будет доработано в последующие дни.
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