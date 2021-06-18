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Новости За рубежом
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Гутерриш переизбран генсеком ООН на второй срок - до 2026 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Гутерриш переизбран генсеком ООН на второй срок - до 2026 года

Генассамблея ООН в составе 193 членов в пятницу согласилась назначить нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша на второй срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новый пятилетний срок полномочий генсека начинается с 1 января 2022 года.

Ранее в июне члены СБ ООН рекомендовали переизбрать генсека Гутерриша на второй пятилетний срок. При этом западные СМИ отмечали, что генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на этот пост.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с назначением на второй срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш об отправке миротворцев ООН на Донбасс: "Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем"

"Поздравляю генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша с переназначением на второй срок. Мы ценим вашу преданность ценностям и принципам Устава ООН. Желаю вам всяческих успехов в выполнении важных обязанностей лидера Организации", - написал Зеленский в Twitter.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Дирные коты из Организации Озабоченных Нахлебников выбрали из своих рядов самого озабоченного сКота для продолжения своего банкета озабоченности.
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18.06.2021 17:26
+2
Пустопорожнии импотенты
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18.06.2021 18:12
+1
Теперь озабоченностей Гуттериша будет в два раза больше.
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18.06.2021 17:30
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Дирные коты из Организации Озабоченных Нахлебников выбрали из своих рядов самого озабоченного сКота для продолжения своего банкета озабоченности.
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18.06.2021 17:26 Ответить
Пардон за опечатку. ЖИРНЫЕ а не Дирные сКоты.
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18.06.2021 17:27 Ответить
Пох ооны,возы,мозы...
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18.06.2021 17:30 Ответить
... и в нехилых куртяках)
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18.06.2021 17:40 Ответить
Теперь озабоченностей Гуттериша будет в два раза больше.
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18.06.2021 17:30 Ответить
сразу видно, шо чел не на своем месьте сидит, туда кулебу сажать надо, достойного чувака, шоб мацкалям спуску не давал
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18.06.2021 17:42 Ответить
Пустопорожнии импотенты
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18.06.2021 18:12 Ответить
Да все равно кто там у руля обсолютно бесполезной организации. Результат деятельности все равно будет нулевым.
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18.06.2021 18:13 Ответить
а мы на **** киваем - то же ******** и в оон....
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18.06.2021 18:34 Ответить
Эра серых мышей продолжается.
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18.06.2021 20:53 Ответить
 
 