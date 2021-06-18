Гутерриш переизбран генсеком ООН на второй срок - до 2026 года

Генассамблея ООН в составе 193 членов в пятницу согласилась назначить нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша на второй срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новый пятилетний срок полномочий генсека начинается с 1 января 2022 года.

Ранее в июне члены СБ ООН рекомендовали переизбрать генсека Гутерриша на второй пятилетний срок. При этом западные СМИ отмечали, что генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на этот пост.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с назначением на второй срок.

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"Поздравляю генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерриша с переназначением на второй срок. Мы ценим вашу преданность ценностям и принципам Устава ООН. Желаю вам всяческих успехов в выполнении важных обязанностей лидера Организации", - написал Зеленский в Twitter.