До осени планируем обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом, – Ляшко
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Министерство здравоохранения намерено до осени обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом в объемах не меньших, чем использовались в прошлом сезоне.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможной вспышки в осенне-зимний период, поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали наиболее загруженные больницы", - сказал чиновник.
Ляшко также сообщил, что Минздрав потенциально готовится к вакцинации от COVID-19 детей и подростков.
"Дети составляют до 6% заболевших COVID-19, поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации и детей и подростков. Но сейчас ни у одной вакцины, которая зарегистрирована Украине, в инструкции нет разрешения вакцинировать людей до 18 лет", - сказал он.
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