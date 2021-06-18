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До осени планируем обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом, – Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

До осени планируем обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом, – Ляшко

Министерство здравоохранения намерено до осени обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом в объемах не меньших, чем использовались в прошлом сезоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможной вспышки в осенне-зимний период, поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали наиболее загруженные больницы", - сказал чиновник.

Ляшко также сообщил, что Минздрав потенциально готовится к вакцинации от COVID-19 детей и подростков.

"Дети составляют до 6% заболевших COVID-19, поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации и детей и подростков. Но сейчас ни у одной вакцины, которая зарегистрирована Украине, в инструкции нет разрешения вакцинировать людей до 18 лет", - сказал он.

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Автор: Володимир Янченко
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... шел второй год эпидемии.
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18.06.2021 17:39 Ответить
Ага, ага! До осені вже небуде кого забеспечувати!
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18.06.2021 18:44 Ответить
Велике крадівництво повним ходом...
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18.06.2021 17:45 Ответить
Дайте ему тоже куртку...
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18.06.2021 17:56 Ответить
бо тобі ні до чого прикопатись
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18.06.2021 19:18 Ответить
До тебе,ні...
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19.06.2021 10:35 Ответить
Це тому, що концентратори Зєлєнскій відправив у Індію? Хто хворів, той знає, що централізоване забезпечення киснем не вирішує всіх проблем, по позбавляє пацієнтів мобільності. Іноді пацієнту вже немає потреби займати ліжко у лікарні, бо курс лікування пройдено, але потреба у кисні ще залишається деякий час. У такому випадку пацієнт доліковується амбулаторно вдома. І тут дуже допомагає мобільний концентратор. Усе через жопу.
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18.06.2021 18:01 Ответить
Последняя фраза, надеюсь, не про концентратор? До осени планируем обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом, – Ляшко - Цензор.НЕТ 5014
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18.06.2021 18:46 Ответить
Ні, звичайно. 😁
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18.06.2021 23:17 Ответить
Якщо літных людей вакцинувати китайською вакциною і такими мізерними темпами, то ще до дня незалежності України необхідно ждать індійську хвилю епідемії і нехватки ліжкомісць для пенсіонерів. Зараз чиновників більше провакцинованих, ніж людей похилого віку. Центри вакцинації відкрили для молодих людей, що б показати імітацію вакцинації. Фактично урядом повністю провалена вакцинація населення і ні в якій країні світу не починали вакцинували чиновників, поки не закінчили вакцинувати медиків і людей похилого віку. Влада в Україні втратила всяку моральність і найбільш цинічна в відношенні до простих людей на протязі 30 років незалежності України.
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19.06.2021 10:20 Ответить
 
 