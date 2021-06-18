Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП
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Информацию о якобы готовящейся отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы в Офисе Президента назвали фейком.
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Никаких обсуждений досрочных выборов или отставок нет. Эта информация – вброс, конспирология и фейк. Это наша традиционная политическая или околополитическая забава – постоянно генерировать различные шокирующие слухи, а после всерьез их анализировать и обсуждать. Но на самом деле все это – слоеная пустота", – сказал он.
Подоляк подчеркнул, что такие слухи являются попыткой привлечения внимания, а также спекуляцией и интригами со стороны отдельных игроков на медиарынке и в политике.
"Или это попытка, пугая отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, тем самым вовлекать их в собственные интриги", – добавил он.
Парламентское монобольшинство не обсуждает отставку Арсена Авакова с поста главы МВД, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины.
Об этом народный депутат фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук заявила журналистам в Киеве 15 июня.
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и ДЕНЬ ШАКАЛА (Франция)
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Тоді вже викиднем. (Чомусь нагадалася панночка Мендель ).
Умный янык нам вот вообще никчему, но видно есть чо на всех.
Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева, Ермака. (с)
І нагадаю, Аваков написав заяву про відставку 13,07,21р. Через 25 днів...
Це, щоб показати, як бреше подолякова ферма.