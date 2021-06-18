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Новости Политика Украины
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Аваков (3443) отставка (3108) Офис Президента (1693) Подоляк Михаил (243)

Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП

Информацию о якобы готовящейся отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел и планах объявить досрочные парламентские выборы в Офисе Президента назвали фейком.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Никаких обсуждений досрочных выборов или отставок нет. Эта информация – вброс, конспирология и фейк. Это наша традиционная политическая или околополитическая забава – постоянно генерировать различные шокирующие слухи, а после всерьез их анализировать и обсуждать. Но на самом деле все это – слоеная пустота", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что такие слухи являются попыткой привлечения внимания, а также спекуляцией и интригами со стороны отдельных игроков на медиарынке и в политике.

"Или это попытка, пугая отдельных депутатов и высокопоставленных чиновников, тем самым вовлекать их в собственные интриги", – добавил он.

Парламентское монобольшинство не обсуждает отставку Арсена Авакова с поста главы МВД, который играет ключевую роль в вопросе национальной безопасности Украины.

Об этом народный депутат фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук заявила журналистам в Киеве 15 июня.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
почему? ему давно пора.
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18.06.2021 19:09
+4
Аваков - это начальник стражи олигархов. Кто ж его уволит...
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18.06.2021 19:14
+4
Уявіть собі, за міністра авакіна в США змінилось ТРИ президента !
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18.06.2021 19:31
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почему? ему давно пора.
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18.06.2021 19:09 Ответить
ИМ « слугам «🤡🤢 😈🐲 рашистов и какламоя ,Новинского , Пинчука , ахметова , всем утилизироваться давно пора
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18.06.2021 19:26 Ответить
Авакова потрібно знімати і саджати! Він знає за що і ми знаємо за що!
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18.06.2021 20:01 Ответить
наверное Авакову пора с Вовочкой пересмотреть два фильма ****ШАКАЛ (США)
и ДЕНЬ ШАКАЛА (Франция)
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18.06.2021 21:01 Ответить
Конечно надо быть дураком , чтобы при такой апатии населения делать перевыборы и потом перераспределение схем хищения бюджета....Зачем новые толкания у кормушки , когда народ и так не мешает.
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18.06.2021 19:11 Ответить
Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 996

...
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18.06.2021 19:13 Ответить
Аваков - это начальник стражи олигархов. Кто ж его уволит...
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18.06.2021 19:14 Ответить
Не будет Авакова, не будет Украины. Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 9614
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18.06.2021 19:16 Ответить
не будет рюкзаков и новой мусарни - очьень важьно?
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18.06.2021 19:20 Ответить
Аваков уйдет последним а может еще и президентом станет. Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 3449
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18.06.2021 19:17 Ответить
президентом армянии?
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18.06.2021 19:21 Ответить
Уявіть собі, за міністра авакіна в США змінилось ТРИ президента !
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18.06.2021 19:31 Ответить
хорошая папочка у министра на президента , увесистая , ещё с 95 квартала г Кривого Рога
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18.06.2021 19:34 Ответить
Я не назвав би це фейком. Я назвав би це вкидом.
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18.06.2021 19:46 Ответить
Дивлячись що розуміти під словом "це", колего. Якщо йдеться про ОП, то їх би я назвав не вкидом, а викидом (тобто жертвами п'яного аборту)...
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18.06.2021 20:05 Ответить
Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 7851

Тоді вже викиднем. (Чомусь нагадалася панночка Мендель Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 8238 ).
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18.06.2021 20:52 Ответить
Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 9286
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18.06.2021 19:56 Ответить
Жаль, очень жаль.

Умный янык нам вот вообще никчему, но видно есть чо на всех.
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18.06.2021 19:59 Ответить
Вонючий кусок га..на. Вместе с абсолютно бесполезной и безграмотной структурой дармоедов.. Насобирал шваль, таких же как и сам
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18.06.2021 20:07 Ответить
Угу.. фейк .. усе блин Хвейк, и отставка Авакяна отменяется !!! Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 6486

Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева, Ермака. (с)
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18.06.2021 20:07 Ответить
Інформація не фейк, а реальність, а Зелені недоумки недоармяни.
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18.06.2021 20:19 Ответить
ОПа держится на охране Рюкзаковым.
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18.06.2021 20:27 Ответить
Если не отправить Авакова в отставку у него может зарасти переносица, как у Венедиктовой.
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18.06.2021 20:41 Ответить
Под(о)ляку верим как себе! Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 8989 Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 1138
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18.06.2021 20:50 Ответить
все бояться авакова. что за фуйня? в чем его фишка?
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18.06.2021 21:37 Ответить
а жаль. Аваков - источник проблем имхо. и "консервирования" полиции в текущем положении.
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18.06.2021 21:38 Ответить
почему министр мвд вообще не выборная должность?
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18.06.2021 21:39 Ответить
аваков - уже давно стал мафиози
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19.06.2021 09:46 Ответить
НЕЗАМЕНИМЫЙ (ЕГО МАТЬ ) !!!!
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19.06.2021 09:52 Ответить
випадково на очі попалося... поверну ну-ка на головну... цю інфу від 18,06,20р.
І нагадаю, Аваков написав заяву про відставку 13,07,21р. Через 25 днів...
Це, щоб показати, як бреше подолякова ферма.
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14.08.2021 12:16 Ответить
 
 