Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП
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Інформацію щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і плани оголосити дострокові парламентські вибори в Офісі президента назвали фейком.
Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Ніяких обговорень дострокових виборів або відставок немає. Ця інформація - вкидання, конспірологія і фейк. Це наша традиційна політична або довколаполітична забава - постійно генерувати різні шокуючі чутки, а потім всерйоз їх аналізувати та обговорювати. Але насправді все це - листкова порожнеча" , - сказав він.
Подоляк наголосив, що такі чутки є спробою привернути увагу, а також спекуляцією й інтригами з боку окремих гравців на медіаринку і в політиці.
"Або це спроба, лякаючи окремих депутатів і високопосадовців, тим самим втягувати їх у власні інтриги", - додав він.
Парламентська монобільшість не обговорює відставку Арсена Авакова з поста глави МВС, який грає ключову роль у питанні національної безпеки України.
Про це народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук заявила журналістам у Києві 15 червня.
Будь ласка, зачекайте...
и ДЕНЬ ШАКАЛА (Франция)
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Тоді вже викиднем. (Чомусь нагадалася панночка Мендель ).
Умный янык нам вот вообще никчему, но видно есть чо на всех.
Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева, Ермака. (с)
І нагадаю, Аваков написав заяву про відставку 13,07,21р. Через 25 днів...
Це, щоб показати, як бреше подолякова ферма.