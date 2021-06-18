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Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП

Інформацію щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і плани оголосити дострокові парламентські вибори в Офісі президента назвали фейком.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ніяких обговорень дострокових виборів або відставок немає. Ця інформація - вкидання, конспірологія і фейк. Це наша традиційна політична або довколаполітична забава - постійно генерувати різні шокуючі чутки, а потім всерйоз їх аналізувати та обговорювати. Але насправді все це - листкова порожнеча" , - сказав він.

Подоляк наголосив, що такі чутки є спробою привернути увагу, а також спекуляцією й інтригами з боку окремих гравців на медіаринку і в політиці.

"Або це спроба, лякаючи окремих депутатів і високопосадовців, тим самим втягувати їх у власні інтриги", - додав він.

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Парламентська монобільшість не обговорює відставку Арсена Авакова з поста глави МВС, який грає ключову роль у питанні національної безпеки України.

Про це народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук заявила журналістам у Києві 15 червня.
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Топ коментарі
+5
почему? ему давно пора.
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18.06.2021 19:09
+4
Аваков - это начальник стражи олигархов. Кто ж его уволит...
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18.06.2021 19:14
+4
Уявіть собі, за міністра авакіна в США змінилось ТРИ президента !
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18.06.2021 19:31
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почему? ему давно пора.
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18.06.2021 19:09 Відповісти
ИМ « слугам «🤡🤢 😈🐲 рашистов и какламоя ,Новинского , Пинчука , ахметова , всем утилизироваться давно пора
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18.06.2021 19:26 Відповісти
Авакова потрібно знімати і саджати! Він знає за що і ми знаємо за що!
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18.06.2021 20:01 Відповісти
наверное Авакову пора с Вовочкой пересмотреть два фильма ****ШАКАЛ (США)
и ДЕНЬ ШАКАЛА (Франция)
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18.06.2021 21:01 Відповісти
Конечно надо быть дураком , чтобы при такой апатии населения делать перевыборы и потом перераспределение схем хищения бюджета....Зачем новые толкания у кормушки , когда народ и так не мешает.
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18.06.2021 19:11 Відповісти
Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 996

...
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18.06.2021 19:13 Відповісти
Аваков - это начальник стражи олигархов. Кто ж его уволит...
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18.06.2021 19:14 Відповісти
Не будет Авакова, не будет Украины. Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 9614
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18.06.2021 19:16 Відповісти
не будет рюкзаков и новой мусарни - очьень важьно?
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18.06.2021 19:20 Відповісти
Аваков уйдет последним а может еще и президентом станет. Информация об отставке Авакова - конспирология и фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 3449
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18.06.2021 19:17 Відповісти
президентом армянии?
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18.06.2021 19:21 Відповісти
Уявіть собі, за міністра авакіна в США змінилось ТРИ президента !
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18.06.2021 19:31 Відповісти
хорошая папочка у министра на президента , увесистая , ещё с 95 квартала г Кривого Рога
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18.06.2021 19:34 Відповісти
Я не назвав би це фейком. Я назвав би це вкидом.
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18.06.2021 19:46 Відповісти
Дивлячись що розуміти під словом "це", колего. Якщо йдеться про ОП, то їх би я назвав не вкидом, а викидом (тобто жертвами п'яного аборту)...
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18.06.2021 20:05 Відповісти
Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 7851

Тоді вже викиднем. (Чомусь нагадалася панночка Мендель Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 8238 ).
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18.06.2021 20:52 Відповісти
Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 9286
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18.06.2021 19:56 Відповісти
Жаль, очень жаль.

Умный янык нам вот вообще никчему, но видно есть чо на всех.
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18.06.2021 19:59 Відповісти
Вонючий кусок га..на. Вместе с абсолютно бесполезной и безграмотной структурой дармоедов.. Насобирал шваль, таких же как и сам
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18.06.2021 20:07 Відповісти
Угу.. фейк .. усе блин Хвейк, и отставка Авакяна отменяется !!! Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 6486

Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева, Ермака. (с)
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18.06.2021 20:07 Відповісти
Інформація не фейк, а реальність, а Зелені недоумки недоармяни.
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18.06.2021 20:19 Відповісти
ОПа держится на охране Рюкзаковым.
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18.06.2021 20:27 Відповісти
Если не отправить Авакова в отставку у него может зарасти переносица, как у Венедиктовой.
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18.06.2021 20:41 Відповісти
Под(о)ляку верим как себе! Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 8989 Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП - Цензор.НЕТ 1138
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18.06.2021 20:50 Відповісти
все бояться авакова. что за фуйня? в чем его фишка?
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18.06.2021 21:37 Відповісти
а жаль. Аваков - источник проблем имхо. и "консервирования" полиции в текущем положении.
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18.06.2021 21:38 Відповісти
почему министр мвд вообще не выборная должность?
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18.06.2021 21:39 Відповісти
аваков - уже давно стал мафиози
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19.06.2021 09:46 Відповісти
НЕЗАМЕНИМЫЙ (ЕГО МАТЬ ) !!!!
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19.06.2021 09:52 Відповісти
випадково на очі попалося... поверну ну-ка на головну... цю інфу від 18,06,20р.
І нагадаю, Аваков написав заяву про відставку 13,07,21р. Через 25 днів...
Це, щоб показати, як бреше подолякова ферма.
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14.08.2021 12:16 Відповісти
 
 