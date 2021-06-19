Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе

Нацполицией раскрыто около 98% умышленных убийств, совершенных в этом году.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, этого удалось достичь благодаря новым подходам в работе следствия и криминального блока.

"Мы начали более системно работать по организованным группам, которые совершали многоэпизодные, профессионально спланированные преступления. За счет того, что такие группы были обезврежены, серийные кражи, разбои, грабежи уменьшились. Как и убийства. Например, в этом году из 540 умышленных убийств раскрыто 533. Впервые такие итоги за историю полиции, - отметил он. - В этом году было совершено три заказных убийства. Все раскрыто, исполнители установлены", - рассказал Цуцкиридзе.

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Он также добавил, что уже почти год действует закон об уголовных проступках, и это позволило разгрузить следователей.

"Качественнее начал работать криминальный блок. Прекрасная работа с прокуратурой, Службой безопасности Украины. Я имею право это говорить, потому что давно работаю в следственных органах, есть с чем сравнивать", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

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