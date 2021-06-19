Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе
Нацполицией раскрыто около 98% умышленных убийств, совершенных в этом году.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
По его словам, этого удалось достичь благодаря новым подходам в работе следствия и криминального блока.
"Мы начали более системно работать по организованным группам, которые совершали многоэпизодные, профессионально спланированные преступления. За счет того, что такие группы были обезврежены, серийные кражи, разбои, грабежи уменьшились. Как и убийства. Например, в этом году из 540 умышленных убийств раскрыто 533. Впервые такие итоги за историю полиции, - отметил он. - В этом году было совершено три заказных убийства. Все раскрыто, исполнители установлены", - рассказал Цуцкиридзе.
Он также добавил, что уже почти год действует закон об уголовных проступках, и это позволило разгрузить следователей.
"Качественнее начал работать криминальный блок. Прекрасная работа с прокуратурой, Службой безопасности Украины. Я имею право это говорить, потому что давно работаю в следственных органах, есть с чем сравнивать", - подчеркнул замглавы Нацполиции.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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Першим цей показник скасував пшонка... бо роман слідчого немає нічого спільного з судовим розглядом - справу до суду може затовкати і дебіл з відп. повноваженнями
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З парашутами - і ось так цим двадцятьом побитися-розбитися...
Біда - та й годі.
чорт это на зоне типо неряха.
ну вот Сталин например или прочая кодла этих тварей совковых
то есть попередников надо не тока расстрелять, а скормить скорпионам. б*же, везде в мире - рост там например на 20% или ко дню Ленина - на 50%, а тут блин - в 49 раз(!)
то есть до него было во столько же раз более мусорское командование и следователи и прочее?
что он несет то? ну реально - нипишите кто то Буткевичу шоп в выпуск Без цензуры это обговорил. ну вот как такое возможно то? в 49 раз отымел попередников(без политики, просто за профф заслуги мусоров, но все же)
так ось, коли до новонабраних поліцаїв додати міліціонерів що відновилися на посадах, дійсно можна отримати - "нові підходи старі схеми".