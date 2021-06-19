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Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе

Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе

Нацполицией раскрыто около 98% умышленных убийств, совершенных в этом году.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, этого удалось достичь благодаря новым подходам в работе следствия и криминального блока.

"Мы начали более системно работать по организованным группам, которые совершали многоэпизодные, профессионально спланированные преступления. За счет того, что такие группы были обезврежены, серийные кражи, разбои, грабежи уменьшились. Как и убийства. Например, в этом году из 540 умышленных убийств раскрыто 533. Впервые такие итоги за историю полиции, - отметил он. - В этом году было совершено три заказных убийства. Все раскрыто, исполнители установлены", - рассказал Цуцкиридзе.

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Он также добавил, что уже почти год действует закон об уголовных проступках, и это позволило разгрузить следователей.

"Качественнее начал работать криминальный блок. Прекрасная работа с прокуратурой, Службой безопасности Украины. Я имею право это говорить, потому что давно работаю в следственных органах, есть с чем сравнивать", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

Нацполиция (16433) убийство (6478) Цуцкиридзе Максим (36)


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Топ комментарии
+7
Да-да, 98% - Рифмастер подтвердит. Мусор 3,14@дливый
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19.06.2021 09:31
+7
Кто нибудь, расскажите этому дятлу, что переквалификация "убийства" на "тяжкие телесные повлёкшие смерть" - прием, которым мусора пользуются уже десятилетия, для манипуляцией статистики.
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19.06.2021 09:47
+6
Свежий выпуск Шапошникова как раз подробно про этого Цуцкиридзе...
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19.06.2021 09:09
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Свежий выпуск Шапошникова как раз подробно про этого Цуцкиридзе...
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19.06.2021 09:09 Ответить
Лукашенко знает всё!
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19.06.2021 09:14 Ответить
дай ссылку бо я отписался, думал шо Аваков подкупил его - пол года же не опускал этого армянина
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19.06.2021 09:23 Ответить
Сейчас нахожусь в таких е..ях, інтернета почти нет...
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19.06.2021 09:43 Ответить
у нас кстати вся страна - как вы сказал, но Зеленского не трогать(что с клоунца взять то?))
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19.06.2021 09:57 Ответить
Еле вырвал...
https://youtube.com/watch?v=6GU85b8LRLU
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19.06.2021 09:47 Ответить
И что-то нехорошее на язьік так и просится(С) Цуцик.
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19.06.2021 09:14 Ответить
Поліціянти у фільмах про себе розкривають злочини практично не залишаючи своїх робочих місць. Всюди web-камери тощо.
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19.06.2021 09:15 Ответить
Тож ржу. Менш 1% з вироками))) навіть зі звітів прибрали показник спрямовано до суду/розглянуто з вироком.
Першим цей показник скасував пшонка... бо роман слідчого немає нічого спільного з судовим розглядом - справу до суду може затовкати і дебіл з відп. повноваженнями
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19.06.2021 12:05 Ответить
Самолет Л-410 потерпел авиакатастрофу в Кемеровской области
Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали.

Крушение произошло утром в субботу. В самолете находились спортсмены-парашютисты.

В России это «жесткой посадкой» зовётся..

Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 169
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19.06.2021 09:18 Ответить
Дивно якось.
З парашутами - і ось так цим двадцятьом побитися-розбитися...
Біда - та й годі.
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19.06.2021 09:27 Ответить
Цуцік розпатякався! Мабуть Авакяна підсижує: пора міняти вірмена на грузина! Ми ж в Україні живемо ! Ми ж толерантні!
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19.06.2021 09:19 Ответить
аваков чьорт!
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19.06.2021 09:19 Ответить
Так говорили где-то в конце шестидесятых.
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19.06.2021 09:26 Ответить
где говорили то?
чорт это на зоне типо неряха.
ну вот Сталин например или прочая кодла этих тварей совковых
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19.06.2021 09:29 Ответить
Совсем нет. Чертями в то время называли полуграмотныш "понаехавших".
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19.06.2021 09:35 Ответить
Если давнр работает, то верить нужно тем на кого показывало партбюро.
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19.06.2021 09:31 Ответить
Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств\\\\\\\\\\

то есть попередников надо не тока расстрелять, а скормить скорпионам. б*же, везде в мире - рост там например на 20% или ко дню Ленина - на 50%, а тут блин - в 49 раз(!)
то есть до него было во столько же раз более мусорское командование и следователи и прочее?
что он несет то? ну реально - нипишите кто то Буткевичу шоп в выпуск Без цензуры это обговорил. ну вот как такое возможно то? в 49 раз отымел попередников(без политики, просто за профф заслуги мусоров, но все же)
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19.06.2021 09:28 Ответить
Да-да, 98% - Рифмастер подтвердит. Мусор 3,14@дливый
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19.06.2021 09:31 Ответить
По шеремету ми бачили, що і як ви розкриваєте. І які саме у вас методи.
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19.06.2021 09:34 Ответить
2% нерозкритих вбивств - це мабуть коли вбивці мажори або чинуші.
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19.06.2021 09:39 Ответить
Кто нибудь, расскажите этому дятлу, что переквалификация "убийства" на "тяжкие телесные повлёкшие смерть" - прием, которым мусора пользуются уже десятилетия, для манипуляцией статистики.
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19.06.2021 09:47 Ответить
Я так понимаю, что те самые 2% нераскрытых убийств - это убийства Гадзюк и Шеремета?
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19.06.2021 10:17 Ответить
просто раскрытые и нераскрытые местами поменяли
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19.06.2021 10:56 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3272399/blagodarya_novym_podhodam_v_rabote_my_raskryli_98_umyshlennyh_ubiyistv_tsutskiridze"
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19.06.2021 11:14 Ответить
Утомили, ..
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19.06.2021 11:21 Ответить
в народі знають і кажуть так - в міліцію йдуть одні миліціонери........ .
так ось, коли до новонабраних поліцаїв додати міліціонерів що відновилися на посадах, дійсно можна отримати - "нові підходи старі схеми".
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19.06.2021 11:33 Ответить
Та ви у нас прям неоціненні менти, зразок для найпередовіших країн четвертого чи навіть аж третього світу!
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19.06.2021 12:38 Ответить
Охереть, янык с захарченко нервно курят в стороне. Квартирными кражами, разбоями - просто задолбали уже, реально в 90ых стока не было, а у етих почти 100% раскрываемость по всем статьям
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19.06.2021 14:58 Ответить
Ага.новый метод...И начали с дела Шеремета....
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19.06.2021 16:09 Ответить
Полиция не работает совершенно! Аваков- черт!
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19.06.2021 22:13 Ответить
 
 