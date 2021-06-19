Завдяки новим підходам у роботі ми розкрили 98% умисних вбивств, - Цуцкірідзе

Нацполіція розкрила близько 98% умисних вбивств, скоєних цього року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки новим підходам у роботі слідства і кримінального блоку.

"Ми почали систематичніше працювати щодо організованих груп, які здійснювали багатоепізодні професійно сплановані злочини. За рахунок того, що такі групи було знешкоджено, серійні крадіжки, розбої, грабежі зменшилися. Як і вбивства. Наприклад, цього року з 540 умисних вбивств розкрито 533. Вперше такі підсумки за історію поліції, - зазначив він. - Цього року було скоєно три вбивства на замовлення. Всі розкрито, виконавців встановлено", - розповів Цуцкірідзе.

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Він також додав, що вже майже рік діє закон про кримінальні проступки, і це дозволило розвантажити слідчих.

"Якісно почав працювати кримінальний блок. Прекрасна робота з прокуратурою, Службою безпеки України. Я маю право це казати, бо давно працюю в слідчих органах, є з чим порівнювати", - підкреслив заступник голови Нацполіції.

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