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Завдяки новим підходам у роботі ми розкрили 98% умисних вбивств, - Цуцкірідзе

Завдяки новим підходам у роботі ми розкрили 98% умисних вбивств, - Цуцкірідзе

Нацполіція розкрила близько 98% умисних вбивств, скоєних цього року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки новим підходам у роботі слідства і кримінального блоку.

"Ми почали систематичніше працювати щодо організованих груп, які здійснювали багатоепізодні професійно сплановані злочини. За рахунок того, що такі групи було знешкоджено, серійні крадіжки, розбої, грабежі зменшилися. Як і вбивства. Наприклад, цього року з 540 умисних вбивств розкрито 533. Вперше такі підсумки за історію поліції, - зазначив він. -  Цього року було скоєно три вбивства на замовлення. Всі розкрито, виконавців встановлено", - розповів Цуцкірідзе.

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Він також додав, що вже майже рік діє закон про кримінальні проступки, і це дозволило розвантажити слідчих.

"Якісно почав працювати кримінальний блок. Прекрасна робота з прокуратурою, Службою безпеки України. Я маю право це казати, бо давно працюю в слідчих органах, є з чим порівнювати", - підкреслив заступник голови Нацполіції.

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

Автор: 

Нацполіція (15138) вбивство (3082) Цуцкірідзе Максим (36)


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Топ коментарі
+7
Да-да, 98% - Рифмастер подтвердит. Мусор 3,14@дливый
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19.06.2021 09:31
+7
Кто нибудь, расскажите этому дятлу, что переквалификация "убийства" на "тяжкие телесные повлёкшие смерть" - прием, которым мусора пользуются уже десятилетия, для манипуляцией статистики.
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19.06.2021 09:47
+6
Свежий выпуск Шапошникова как раз подробно про этого Цуцкиридзе...
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19.06.2021 09:09
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Свежий выпуск Шапошникова как раз подробно про этого Цуцкиридзе...
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19.06.2021 09:09 Відповісти
Лукашенко знает всё!
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19.06.2021 09:14 Відповісти
дай ссылку бо я отписался, думал шо Аваков подкупил его - пол года же не опускал этого армянина
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19.06.2021 09:23 Відповісти
Сейчас нахожусь в таких е..ях, інтернета почти нет...
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19.06.2021 09:43 Відповісти
у нас кстати вся страна - как вы сказал, но Зеленского не трогать(что с клоунца взять то?))
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19.06.2021 09:57 Відповісти
Еле вырвал...
https://youtube.com/watch?v=6GU85b8LRLU
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19.06.2021 09:47 Відповісти
И что-то нехорошее на язьік так и просится(С) Цуцик.
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19.06.2021 09:14 Відповісти
Поліціянти у фільмах про себе розкривають злочини практично не залишаючи своїх робочих місць. Всюди web-камери тощо.
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19.06.2021 09:15 Відповісти
Тож ржу. Менш 1% з вироками))) навіть зі звітів прибрали показник спрямовано до суду/розглянуто з вироком.
Першим цей показник скасував пшонка... бо роман слідчого немає нічого спільного з судовим розглядом - справу до суду може затовкати і дебіл з відп. повноваженнями
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19.06.2021 12:05 Відповісти
Самолет Л-410 потерпел авиакатастрофу в Кемеровской области
Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали.

Крушение произошло утром в субботу. В самолете находились спортсмены-парашютисты.

В России это «жесткой посадкой» зовётся..

Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 169
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19.06.2021 09:18 Відповісти
Дивно якось.
З парашутами - і ось так цим двадцятьом побитися-розбитися...
Біда - та й годі.
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19.06.2021 09:27 Відповісти
Цуцік розпатякався! Мабуть Авакяна підсижує: пора міняти вірмена на грузина! Ми ж в Україні живемо ! Ми ж толерантні!
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19.06.2021 09:19 Відповісти
аваков чьорт!
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19.06.2021 09:19 Відповісти
Так говорили где-то в конце шестидесятых.
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19.06.2021 09:26 Відповісти
где говорили то?
чорт это на зоне типо неряха.
ну вот Сталин например или прочая кодла этих тварей совковых
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19.06.2021 09:29 Відповісти
Совсем нет. Чертями в то время называли полуграмотныш "понаехавших".
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19.06.2021 09:35 Відповісти
Если давнр работает, то верить нужно тем на кого показывало партбюро.
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19.06.2021 09:31 Відповісти
Благодаря новым подходам в работе, мы раскрыли 98% умышленных убийств\\\\\\\\\\

то есть попередников надо не тока расстрелять, а скормить скорпионам. б*же, везде в мире - рост там например на 20% или ко дню Ленина - на 50%, а тут блин - в 49 раз(!)
то есть до него было во столько же раз более мусорское командование и следователи и прочее?
что он несет то? ну реально - нипишите кто то Буткевичу шоп в выпуск Без цензуры это обговорил. ну вот как такое возможно то? в 49 раз отымел попередников(без политики, просто за профф заслуги мусоров, но все же)
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19.06.2021 09:28 Відповісти
Да-да, 98% - Рифмастер подтвердит. Мусор 3,14@дливый
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19.06.2021 09:31 Відповісти
По шеремету ми бачили, що і як ви розкриваєте. І які саме у вас методи.
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19.06.2021 09:34 Відповісти
2% нерозкритих вбивств - це мабуть коли вбивці мажори або чинуші.
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19.06.2021 09:39 Відповісти
Кто нибудь, расскажите этому дятлу, что переквалификация "убийства" на "тяжкие телесные повлёкшие смерть" - прием, которым мусора пользуются уже десятилетия, для манипуляцией статистики.
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19.06.2021 09:47 Відповісти
Я так понимаю, что те самые 2% нераскрытых убийств - это убийства Гадзюк и Шеремета?
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19.06.2021 10:17 Відповісти
просто раскрытые и нераскрытые местами поменяли
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19.06.2021 10:56 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3272399/blagodarya_novym_podhodam_v_rabote_my_raskryli_98_umyshlennyh_ubiyistv_tsutskiridze"
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19.06.2021 11:14 Відповісти
Утомили, ..
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19.06.2021 11:21 Відповісти
в народі знають і кажуть так - в міліцію йдуть одні миліціонери........ .
так ось, коли до новонабраних поліцаїв додати міліціонерів що відновилися на посадах, дійсно можна отримати - "нові підходи старі схеми".
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19.06.2021 11:33 Відповісти
Та ви у нас прям неоціненні менти, зразок для найпередовіших країн четвертого чи навіть аж третього світу!
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19.06.2021 12:38 Відповісти
Охереть, янык с захарченко нервно курят в стороне. Квартирными кражами, разбоями - просто задолбали уже, реально в 90ых стока не было, а у етих почти 100% раскрываемость по всем статьям
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19.06.2021 14:58 Відповісти
Ага.новый метод...И начали с дела Шеремета....
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19.06.2021 16:09 Відповісти
Полиция не работает совершенно! Аваков- черт!
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19.06.2021 22:13 Відповісти
 
 