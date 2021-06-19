Завдяки новим підходам у роботі ми розкрили 98% умисних вбивств, - Цуцкірідзе
Нацполіція розкрила близько 98% умисних вбивств, скоєних цього року.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
За його словами, цього вдалося досягти завдяки новим підходам у роботі слідства і кримінального блоку.
"Ми почали систематичніше працювати щодо організованих груп, які здійснювали багатоепізодні професійно сплановані злочини. За рахунок того, що такі групи було знешкоджено, серійні крадіжки, розбої, грабежі зменшилися. Як і вбивства. Наприклад, цього року з 540 умисних вбивств розкрито 533. Вперше такі підсумки за історію поліції, - зазначив він. - Цього року було скоєно три вбивства на замовлення. Всі розкрито, виконавців встановлено", - розповів Цуцкірідзе.
Він також додав, що вже майже рік діє закон про кримінальні проступки, і це дозволило розвантажити слідчих.
"Якісно почав працювати кримінальний блок. Прекрасна робота з прокуратурою, Службою безпеки України. Я маю право це казати, бо давно працюю в слідчих органах, є з чим порівнювати", - підкреслив заступник голови Нацполіції.
Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.
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Першим цей показник скасував пшонка... бо роман слідчого немає нічого спільного з судовим розглядом - справу до суду може затовкати і дебіл з відп. повноваженнями
Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. По последним данным, погибли семь человек, 13 пострадали.
Крушение произошло утром в субботу. В самолете находились спортсмены-парашютисты.
В России это «жесткой посадкой» зовётся..
З парашутами - і ось так цим двадцятьом побитися-розбитися...
Біда - та й годі.
чорт это на зоне типо неряха.
ну вот Сталин например или прочая кодла этих тварей совковых
то есть попередников надо не тока расстрелять, а скормить скорпионам. б*же, везде в мире - рост там например на 20% или ко дню Ленина - на 50%, а тут блин - в 49 раз(!)
то есть до него было во столько же раз более мусорское командование и следователи и прочее?
что он несет то? ну реально - нипишите кто то Буткевичу шоп в выпуск Без цензуры это обговорил. ну вот как такое возможно то? в 49 раз отымел попередников(без политики, просто за профф заслуги мусоров, но все же)
так ось, коли до новонабраних поліцаїв додати міліціонерів що відновилися на посадах, дійсно можна отримати - "нові підходи старі схеми".