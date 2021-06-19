Более 200 домохозяйств остаются подтопленными в Донецкой и Днепропетровской областях, - ГСЧС
В Днепропетровской и Донецкой областях сильные дожди подтопили более 200 домохозяйств и приусадебных участков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах остаются частично подтопленными 62 частных жилых дома и 120 домохозяйств.
18 июня подразделение ГСЧС откачали 63639 кубометров воды (с начала работ 17 июня - 483 041 кубометр). Спасатели продолжают откачивать воду, к работе привлечены 20 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 15 мотопомп.
В Донецкой области, в Мариуполе остаются частично подтопленными 32 приусадебных участка и дачные дома в садовом обществе "Метеор". Уровень воды постепенно снижается.
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р-н ДЗМО
р-н. Мост-сити
Набережная (просто красиво)))
потерянные номера
..............
а парк Чалого завжди підтопає
но в этом году....капец как плаваем)))))
це паркове озеро, просто трошки розлилося
не знаю есть ли теперь там кто-то кроме уток???
може, вони просто улетіли на кращі гніздов'я?
ще чомусь пригадалось що нашого самого гарного і відгодованого білого лебедя казали що забрали в Межигіря (може брешуть) ))))