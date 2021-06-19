РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости
1 262 13

Более 200 домохозяйств остаются подтопленными в Донецкой и Днепропетровской областях, - ГСЧС

Более 200 домохозяйств остаются подтопленными в Донецкой и Днепропетровской областях, - ГСЧС

В Днепропетровской и Донецкой областях сильные дожди подтопили более 200 домохозяйств и приусадебных участков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах остаются частично подтопленными 62 частных жилых дома и 120 домохозяйств.

18 июня подразделение ГСЧС откачали 63639 кубометров воды (с начала работ 17 июня - 483 041 кубометр). Спасатели продолжают откачивать воду, к работе привлечены 20 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 15 мотопомп.

В Донецкой области, в Мариуполе остаются частично подтопленными 32 приусадебных участка и дачные дома в садовом обществе "Метеор". Уровень воды постепенно снижается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды в Днепре подтопило 109 частных домовладений, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

подтопление (156) ГСЧС (4953)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
дивіться в новому серіалі квартала-95 "Очаянные домохозяйства"
показать весь комментарий
19.06.2021 11:18
+1
Може глобальне потепління зробить з Донецьких степів болото з мангровими хащами?
показать весь комментарий
19.06.2021 11:19
+1
там потужна дренажна система у вигляді шахт
показать весь комментарий
19.06.2021 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дивіться в новому серіалі квартала-95 "Очаянные домохозяйства"
показать весь комментарий
19.06.2021 11:18 Ответить
Може глобальне потепління зробить з Донецьких степів болото з мангровими хащами?
показать весь комментарий
19.06.2021 11:19 Ответить
там потужна дренажна система у вигляді шахт
показать весь комментарий
19.06.2021 11:21 Ответить
Аваков вже висловив співчуття?
показать весь комментарий
19.06.2021 11:53 Ответить
Днепр...парк Глобы (Чкалова)
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6266

р-н ДЗМО
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1145

р-н. Мост-сити
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6145

Набережная (просто красиво)))
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4481

потерянные номера
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1649

..............
показать весь комментарий
19.06.2021 11:36 Ответить
у нас на Камнях нічого такого
а парк Чалого завжди підтопає
показать весь комментарий
19.06.2021 11:39 Ответить
как и Мост-сити, Мономаха (московская), Каруны и т.д
но в этом году....капец как плаваем)))))
показать весь комментарий
19.06.2021 11:55 Ответить
О, и уточки плавают
показать весь комментарий
19.06.2021 11:43 Ответить
там завжди качки плавають (або ходять взимку)
це паркове озеро, просто трошки розлилося
показать весь комментарий
19.06.2021 11:45 Ответить
а помните как были лебеди и черный даже на парковском озере ?
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2350 Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4839

не знаю есть ли теперь там кто-то кроме уток???
показать весь комментарий
19.06.2021 11:59 Ответить
зате я бачив лебедів на Дніпрі
може, вони просто улетіли на кращі гніздов'я?
показать весь комментарий
19.06.2021 12:06 Ответить
і я бачив і годував...два-три роки тому так точно ...
ще чомусь пригадалось що нашого самого гарного і відгодованого білого лебедя казали що забрали в Межигіря (може брешуть) ))))
показать весь комментарий
19.06.2021 12:15 Ответить
 
 