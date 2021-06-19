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Новини
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Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС

Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС

У Дніпропетровській і Донецькій областях сильні дощі підтопили понад 200 домогосподарств та присадибних ділянок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватні житлові будинки та 120 домогосподарств.

18 червня підрозділи ДСНС відкачали 63 639 кубометрів води (від початку робіт 17 червня - 483 041 кубометр). Рятувальники продовжують відкачувати воду, до роботи залучено 20 людей особового складу та 23 одиниці техніки, зокрема 15 мотопомп.

У Донецькій області, в Маріуполі, залишаються частково підтопленими 32 присадибні ділянки та дачні будинки в садовому товаристві "Метеор". Рівень води поступово знижується.

Дивіться також: Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

підтоплення (196) ДСНС (5092)


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Топ коментарі
+1
дивіться в новому серіалі квартала-95 "Очаянные домохозяйства"
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19.06.2021 11:18
+1
Може глобальне потепління зробить з Донецьких степів болото з мангровими хащами?
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19.06.2021 11:19
+1
там потужна дренажна система у вигляді шахт
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19.06.2021 11:21
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дивіться в новому серіалі квартала-95 "Очаянные домохозяйства"
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19.06.2021 11:18 Відповісти
Може глобальне потепління зробить з Донецьких степів болото з мангровими хащами?
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19.06.2021 11:19 Відповісти
там потужна дренажна система у вигляді шахт
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19.06.2021 11:21 Відповісти
Аваков вже висловив співчуття?
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19.06.2021 11:53 Відповісти
Днепр...парк Глобы (Чкалова)
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6266

р-н ДЗМО
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1145

р-н. Мост-сити
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6145

Набережная (просто красиво)))
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4481

потерянные номера
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1649

..............
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19.06.2021 11:36 Відповісти
у нас на Камнях нічого такого
а парк Чалого завжди підтопає
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19.06.2021 11:39 Відповісти
как и Мост-сити, Мономаха (московская), Каруны и т.д
но в этом году....капец как плаваем)))))
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19.06.2021 11:55 Відповісти
О, и уточки плавают
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19.06.2021 11:43 Відповісти
там завжди качки плавають (або ходять взимку)
це паркове озеро, просто трошки розлилося
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19.06.2021 11:45 Відповісти
а помните как были лебеди и черный даже на парковском озере ?
Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2350 Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4839

не знаю есть ли теперь там кто-то кроме уток???
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19.06.2021 11:59 Відповісти
зате я бачив лебедів на Дніпрі
може, вони просто улетіли на кращі гніздов'я?
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19.06.2021 12:06 Відповісти
і я бачив і годував...два-три роки тому так точно ...
ще чомусь пригадалось що нашого самого гарного і відгодованого білого лебедя казали що забрали в Межигіря (може брешуть) ))))
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19.06.2021 12:15 Відповісти
 
 