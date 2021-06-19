Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС
У Дніпропетровській і Донецькій областях сильні дощі підтопили понад 200 домогосподарств та присадибних ділянок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.
У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватні житлові будинки та 120 домогосподарств.
18 червня підрозділи ДСНС відкачали 63 639 кубометрів води (від початку робіт 17 червня - 483 041 кубометр). Рятувальники продовжують відкачувати воду, до роботи залучено 20 людей особового складу та 23 одиниці техніки, зокрема 15 мотопомп.
У Донецькій області, в Маріуполі, залишаються частково підтопленими 32 присадибні ділянки та дачні будинки в садовому товаристві "Метеор". Рівень води поступово знижується.
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р-н ДЗМО
р-н. Мост-сити
Набережная (просто красиво)))
потерянные номера
..............
а парк Чалого завжди підтопає
но в этом году....капец как плаваем)))))
це паркове озеро, просто трошки розлилося
не знаю есть ли теперь там кто-то кроме уток???
може, вони просто улетіли на кращі гніздов'я?
ще чомусь пригадалось що нашого самого гарного і відгодованого білого лебедя казали що забрали в Межигіря (може брешуть) ))))