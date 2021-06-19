Понад 200 домогосподарств залишаються підтопленими в Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДСНС

У Дніпропетровській і Донецькій областях сильні дощі підтопили понад 200 домогосподарств та присадибних ділянок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватні житлові будинки та 120 домогосподарств.

18 червня підрозділи ДСНС відкачали 63 639 кубометрів води (від початку робіт 17 червня - 483 041 кубометр). Рятувальники продовжують відкачувати воду, до роботи залучено 20 людей особового складу та 23 одиниці техніки, зокрема 15 мотопомп.

У Донецькій області, в Маріуполі, залишаються частково підтопленими 32 присадибні ділянки та дачні будинки в садовому товаристві "Метеор". Рівень води поступово знижується.

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