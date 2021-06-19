Самолет с парашютистами разбился в России - погибли 9 человек. ФОТО
В результате падения самолета L-410 с парашютистами в России погибло девять человек. Погибли два члена экипажа и семь парашютистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.
"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал он.
По словам Шемоханова, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.
"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись", - добавил Шемоханов.
По данным МЧС России, пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.
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"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа" 17+2=19
9 подохло. 19-9=10
пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации,
10-5=5
восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.
5-10=?
В любом случае субботнее утро удалось (отпивает кофеёк)
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"Не плачь старая дура, не было у нас никакого сыночка Ванечки"
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Четверо погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести и двое - в легком
Маасква, что вы гварите?
Ловiть суки...
Та, нажаль сам вже подох раніше, земля йому щлаковатою!😆