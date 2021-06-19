РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости
19 572 151

Самолет с парашютистами разбился в России - погибли 9 человек. ФОТО

В результате падения самолета L-410 с парашютистами в России погибло девять человек. Погибли два члена экипажа и семь парашютистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ТАСС рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал он.

По словам Шемоханова, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.

"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись", - добавил Шемоханов.

По данным МЧС России, пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.

Самолет с парашютистами разбился в России - погибли 9 человек 01

авиакатастрофа (1719) россия (95393) парашют (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
Самолет с кацапскими ихтамнетами-парашютистами разбился в России - исчезло 9 ихтамнетов. А иначе они были-бы в Украине на кацапско-украинской войне. ФОТО
показать весь комментарий
19.06.2021 11:36
+47
Самолет с парашютистами разбился в России - погибли 9 человек - Цензор.НЕТ 5932
показать весь комментарий
19.06.2021 11:38
+45
-9 вони вже не прийдуть в Україну з поганим сруцким миром....
показать весь комментарий
19.06.2021 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чомусь хочеться, щоб там був "Іл-76".
показать весь комментарий
19.06.2021 12:39 Ответить
Не с нашим счастьем.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:02 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
19.06.2021 12:37 Ответить
Какая-то интересная арифметика.
"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа" 17+2=19

9 подохло. 19-9=10
пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации,
10-5=5
восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.

5-10=?
показать весь комментарий
19.06.2021 12:38 Ответить
Кого-то на земле зацепило?
В любом случае субботнее утро удалось (отпивает кофеёк)
показать весь комментарий
19.06.2021 12:42 Ответить
Чудна Ви людина, їй-богу. Чи Ви не знаєте, що серед іхтамнєтов бувають і іхтамсовсемнєту. Але в кацапських вєтлєчєбніцах з тим не дуже обізнані, от і рахують по тілам.
показать весь комментарий
19.06.2021 12:42 Ответить
серед іхтамнєтов бувають і іхтамсовсемнєту.
++++++++++Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 1369
"Не плачь старая дура, не было у нас никакого сыночка Ванечки"
показать весь комментарий
19.06.2021 13:08 Ответить
https://ria.ru/20210619/avariya-1737659519.html Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Четверо погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести и двое - в легком
показать весь комментарий
19.06.2021 13:04 Ответить
Учитывая не имеющую аналогов в мире медицину погибло 17 человек, а двое имеют шансы на спасение.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:09 Ответить
Вы хотите омрачить новость? Может быть там тех шансов.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:12 Ответить
Можливо, точніше було би: "семнадцать погибших и находящихся при смерти", а далі - за текстом.
показать весь комментарий
19.06.2021 15:40 Ответить
ищо нарожают
показать весь комментарий
19.06.2021 12:47 Ответить
свой прыжок спортсмены хотели посвятить Владимиру Влаадимировичу
показать весь комментарий
19.06.2021 13:05 Ответить
Владимиру Влаадимировичу
Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 349 Маасква, что вы гварите?
показать весь комментарий
19.06.2021 13:14 Ответить
а что вам собственно не нравится , товарищ Дорофеев ?
показать весь комментарий
19.06.2021 13:25 Ответить
Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 9819Умиляюсь пародии мааскрвского говора.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:33 Ответить
не перевозбудись , это опасно
показать весь комментарий
19.06.2021 13:35 Ответить
" Он упал, потому что самолет тяжелее воздуха" Задорный.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:20 Ответить
Прибавьте газу на самолете убийцы путина.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:20 Ответить
Рашосвинки отправились на радугу
показать весь комментарий
19.06.2021 13:23 Ответить
Хороший самолет. Его, наверно, можно восстановить и он еще послужит... как уже послужил.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:38 Ответить
Гарна новина . Фашисти понесли втрати .
показать весь комментарий
19.06.2021 13:58 Ответить
Задорнов веселую шутку знал про самолёты
показать весь комментарий
19.06.2021 14:14 Ответить
Опытный летчик... Перегазовал... Двигатель сгорел... А если бы был не опытный, спалил бы сразу весь ираплан?
показать весь комментарий
19.06.2021 14:26 Ответить
Гуд ньюс
показать весь комментарий
19.06.2021 14:30 Ответить
Объяснение чисто в кацапском стиле то ж как надо было "перегазовать" чтобы двигатель "сгорел"!?
показать весь комментарий
19.06.2021 14:32 Ответить
по ходу кацапський льотчик вчєра пєрєгазавал)))
показать весь комментарий
19.06.2021 19:57 Ответить
Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 4481
показать весь комментарий
19.06.2021 14:46 Ответить
Ну і Х... з ними.
показать весь комментарий
19.06.2021 15:04 Ответить
А де єнот ?
показать весь комментарий
19.06.2021 15:14 Ответить
О, є
показать весь комментарий
19.06.2021 15:14 Ответить
О - так був з-битий цей лiтак:

Ловiть суки...

Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 5233

показать весь комментарий
19.06.2021 15:17 Ответить
прикольно
показать весь комментарий
19.06.2021 15:32 Ответить
Перевес . Не умеют считать . Скоро ещё ,два упадут ( примета у пилотов такая ) ТРИ🔱♣️
показать весь комментарий
19.06.2021 15:50 Ответить
Самолёт наверняка старый , (генералку ) никто не делал ,дорого. В бывалом СССР в 90-м генералитеты делали в Харькове ,качество не очень ….
показать весь комментарий
19.06.2021 16:15 Ответить
маловато, плохой пилот, надо было как гастелло на таран кудато ********, как диды
показать весь комментарий
19.06.2021 16:15 Ответить
Почему-то ваще не жалко. Наверное я махровый русско-язычный национоналист-бандеровец? Или мне просто ***** кто чего сколько почему и зачем там розбились?
показать весь комментарий
19.06.2021 16:52 Ответить
Та не, все- нормуль... а пусть хоть и всех их трясця зхопить.
показать весь комментарий
19.06.2021 16:59 Ответить
Вот обидно и сердито, когда наши на фронте ловят сраную пулю снайпера. Прям зло кипит. А тут...тьфу, ***, подумаешь, минус N кацапов, бабы нарожают и ваще, какого хера меня должна трогать эта "новость" ? Ну ********* ну и *** с ними, нахера цензор засирает себе ленту такой ***ней?
показать весь комментарий
19.06.2021 17:02 Ответить
Это , просто, шмат позитивчика.
показать весь комментарий
19.06.2021 17:07 Ответить
зачем это танго на костях? просто порадуйтесь за кацапов
показать весь комментарий
21.06.2021 05:06 Ответить
Кто бы шо ни говорил, это же просто экономия на патронах... (-200х9)
показать весь комментарий
19.06.2021 16:57 Ответить
Задротов з цього приводу висловив би блискучий жарт про "тяжелєє воздуха"!
Та, нажаль сам вже подох раніше, земля йому щлаковатою!😆
показать весь комментарий
19.06.2021 16:57 Ответить
Прилетели. Мягко сели. Высылайте запчастЯ: фюзеляж и плоскостЯ.
показать весь комментарий
19.06.2021 18:50 Ответить
Дострибалися...
показать весь комментарий
19.06.2021 19:42 Ответить
Мінус 9.
показать весь комментарий
19.06.2021 21:06 Ответить
Из 19ти погибло 9 погибло,5 тяжёлых,8 средних и 2 лёгких.Итого было не 19,а 24.Но не суть...Катастрофа похожа на Смоленск где разбился Качинский.Зацепил крылом берёзу при наборе высоты,перевернулся...Погибли все 96.Ни тяжёлых,ни средних,ни лёгких.Як вариант
показать весь комментарий
19.06.2021 22:42 Ответить
Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел.Источник: https://censor.net/ru/n3272413

Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 3331
показать весь комментарий
19.06.2021 22:51 Ответить
опытный русский пилот Александр Шейкин, ****?! а могло быть НАТО
показать весь комментарий
21.06.2021 05:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 