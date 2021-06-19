Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб. ФОТО
Унаслідок падіння літака L-410 із парашутистами в Росії загинуло дев'ять осіб. Загинули два члени екіпажу і сім парашутистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ТАСС розповів керівник регіонального відділення ДТСААФ Росії Кемеровської області Віктор Шемоханов.
"На борту було 17 парашутистів і два члени екіпажу", - сказав він.
За словами Шемоханова, літак був справним і здійснював четвертий виліт за день.
"На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, тож вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, він перегазував і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльове, тож вони були змушені шукати майданчик для посадки і під час посадки лівим крилом зачепили землю, унаслідок чого перекинулися", - додав Шемоханов.
За даними МНС Росії, п'ять осіб після падіння літака перебувають у важкому стані в реанімації, вісім - у стані середнього ступеня тяжкості, двоє - в легкому.
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"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа" 17+2=19
9 подохло. 19-9=10
пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации,
10-5=5
восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.
5-10=?
В любом случае субботнее утро удалось (отпивает кофеёк)
++++++++++
"Не плачь старая дура, не было у нас никакого сыночка Ванечки"
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Четверо погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести и двое - в легком
Маасква, что вы гварите?
Ловiть суки...
Та, нажаль сам вже подох раніше, земля йому щлаковатою!😆