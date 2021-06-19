Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб. ФОТО

Унаслідок падіння літака L-410 із парашутистами в Росії загинуло дев'ять осіб. Загинули два члени екіпажу і сім парашутистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ТАСС розповів керівник регіонального відділення ДТСААФ Росії Кемеровської області Віктор Шемоханов.

"На борту було 17 парашутистів і два члени екіпажу", - сказав він.

За словами Шемоханова, літак був справним і здійснював четвертий виліт за день.

"На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, тож вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, він перегазував і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльове, тож вони були змушені шукати майданчик для посадки і під час посадки лівим крилом зачепили землю, унаслідок чого перекинулися", - додав Шемоханов.

За даними МНС Росії, п'ять осіб після падіння літака перебувають у важкому стані в реанімації, вісім - у стані середнього ступеня тяжкості, двоє - в легкому.