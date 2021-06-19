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Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб. ФОТО

Унаслідок падіння літака L-410 із парашутистами в Росії загинуло дев'ять осіб. Загинули два члени екіпажу і сім парашутистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ТАСС розповів керівник регіонального відділення ДТСААФ Росії Кемеровської області Віктор Шемоханов.

"На борту було 17 парашутистів і два члени екіпажу", - сказав він.

За словами Шемоханова, літак був справним і здійснював четвертий виліт за день.

"На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, тож вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, він перегазував і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльове, тож вони були змушені шукати майданчик для посадки і під час посадки лівим крилом зачепили землю, унаслідок чого перекинулися", - додав Шемоханов.

За даними МНС Росії, п'ять осіб після падіння літака перебувають у важкому стані в реанімації, вісім - у стані середнього ступеня тяжкості, двоє - в легкому.

Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб 01

Автор: 

авіакатастрофа (1094) росія (64969) парашут (28)


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Топ коментарі
+61
Самолет с кацапскими ихтамнетами-парашютистами разбился в России - исчезло 9 ихтамнетов. А иначе они были-бы в Украине на кацапско-украинской войне. ФОТО
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19.06.2021 11:36
+47
Самолет с парашютистами разбился в России - погибли 9 человек - Цензор.НЕТ 5932
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19.06.2021 11:38
+45
-9 вони вже не прийдуть в Україну з поганим сруцким миром....
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19.06.2021 11:43
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Чомусь хочеться, щоб там був "Іл-76".
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19.06.2021 12:39 Відповісти
Не с нашим счастьем.
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19.06.2021 13:02 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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19.06.2021 12:37 Відповісти
Какая-то интересная арифметика.
"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа" 17+2=19

9 подохло. 19-9=10
пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации,
10-5=5
восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.

5-10=?
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19.06.2021 12:38 Відповісти
Кого-то на земле зацепило?
В любом случае субботнее утро удалось (отпивает кофеёк)
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19.06.2021 12:42 Відповісти
Чудна Ви людина, їй-богу. Чи Ви не знаєте, що серед іхтамнєтов бувають і іхтамсовсемнєту. Але в кацапських вєтлєчєбніцах з тим не дуже обізнані, от і рахують по тілам.
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19.06.2021 12:42 Відповісти
серед іхтамнєтов бувають і іхтамсовсемнєту.
++++++++++Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 1369
"Не плачь старая дура, не было у нас никакого сыночка Ванечки"
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19.06.2021 13:08 Відповісти
https://ria.ru/20210619/avariya-1737659519.html Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в Кузбассе

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Четверо погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь - в состоянии средней степени тяжести и двое - в легком
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19.06.2021 13:04 Відповісти
Учитывая не имеющую аналогов в мире медицину погибло 17 человек, а двое имеют шансы на спасение.
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19.06.2021 13:09 Відповісти
Вы хотите омрачить новость? Может быть там тех шансов.
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19.06.2021 13:12 Відповісти
Можливо, точніше було би: "семнадцать погибших и находящихся при смерти", а далі - за текстом.
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19.06.2021 15:40 Відповісти
ищо нарожают
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19.06.2021 12:47 Відповісти
свой прыжок спортсмены хотели посвятить Владимиру Влаадимировичу
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19.06.2021 13:05 Відповісти
Владимиру Влаадимировичу
Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 349 Маасква, что вы гварите?
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19.06.2021 13:14 Відповісти
а что вам собственно не нравится , товарищ Дорофеев ?
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19.06.2021 13:25 Відповісти
Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 9819Умиляюсь пародии мааскрвского говора.
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19.06.2021 13:33 Відповісти
не перевозбудись , это опасно
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19.06.2021 13:35 Відповісти
" Он упал, потому что самолет тяжелее воздуха" Задорный.
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19.06.2021 13:20 Відповісти
Прибавьте газу на самолете убийцы путина.
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19.06.2021 13:20 Відповісти
Рашосвинки отправились на радугу
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19.06.2021 13:23 Відповісти
Хороший самолет. Его, наверно, можно восстановить и он еще послужит... как уже послужил.
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19.06.2021 13:38 Відповісти
Гарна новина . Фашисти понесли втрати .
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19.06.2021 13:58 Відповісти
Задорнов веселую шутку знал про самолёты
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19.06.2021 14:14 Відповісти
Опытный летчик... Перегазовал... Двигатель сгорел... А если бы был не опытный, спалил бы сразу весь ираплан?
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19.06.2021 14:26 Відповісти
Гуд ньюс
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19.06.2021 14:30 Відповісти
Объяснение чисто в кацапском стиле то ж как надо было "перегазовать" чтобы двигатель "сгорел"!?
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19.06.2021 14:32 Відповісти
по ходу кацапський льотчик вчєра пєрєгазавал)))
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19.06.2021 19:57 Відповісти
Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 4481
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19.06.2021 14:46 Відповісти
Ну і Х... з ними.
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19.06.2021 15:04 Відповісти
А де єнот ?
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19.06.2021 15:14 Відповісти
О, є
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19.06.2021 15:14 Відповісти
О - так був з-битий цей лiтак:

Ловiть суки...

Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 5233

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19.06.2021 15:17 Відповісти
прикольно
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19.06.2021 15:32 Відповісти
Перевес . Не умеют считать . Скоро ещё ,два упадут ( примета у пилотов такая ) ТРИ🔱♣️
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19.06.2021 15:50 Відповісти
Самолёт наверняка старый , (генералку ) никто не делал ,дорого. В бывалом СССР в 90-м генералитеты делали в Харькове ,качество не очень ….
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19.06.2021 16:15 Відповісти
маловато, плохой пилот, надо было как гастелло на таран кудато ********, как диды
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19.06.2021 16:15 Відповісти
Почему-то ваще не жалко. Наверное я махровый русско-язычный национоналист-бандеровец? Или мне просто ***** кто чего сколько почему и зачем там розбились?
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19.06.2021 16:52 Відповісти
Та не, все- нормуль... а пусть хоть и всех их трясця зхопить.
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19.06.2021 16:59 Відповісти
Вот обидно и сердито, когда наши на фронте ловят сраную пулю снайпера. Прям зло кипит. А тут...тьфу, ***, подумаешь, минус N кацапов, бабы нарожают и ваще, какого хера меня должна трогать эта "новость" ? Ну ********* ну и *** с ними, нахера цензор засирает себе ленту такой ***ней?
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19.06.2021 17:02 Відповісти
Это , просто, шмат позитивчика.
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19.06.2021 17:07 Відповісти
зачем это танго на костях? просто порадуйтесь за кацапов
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21.06.2021 05:06 Відповісти
Кто бы шо ни говорил, это же просто экономия на патронах... (-200х9)
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19.06.2021 16:57 Відповісти
Задротов з цього приводу висловив би блискучий жарт про "тяжелєє воздуха"!
Та, нажаль сам вже подох раніше, земля йому щлаковатою!😆
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19.06.2021 16:57 Відповісти
Прилетели. Мягко сели. Высылайте запчастЯ: фюзеляж и плоскостЯ.
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19.06.2021 18:50 Відповісти
Дострибалися...
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19.06.2021 19:42 Відповісти
Мінус 9.
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19.06.2021 21:06 Відповісти
Из 19ти погибло 9 погибло,5 тяжёлых,8 средних и 2 лёгких.Итого было не 19,а 24.Но не суть...Катастрофа похожа на Смоленск где разбился Качинский.Зацепил крылом берёзу при наборе высоты,перевернулся...Погибли все 96.Ни тяжёлых,ни средних,ни лёгких.Як вариант
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19.06.2021 22:42 Відповісти
Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел.Источник: https://censor.net/ru/n3272413

Літак із парашутистами розбився у Росії - загинули 9 осіб - Цензор.НЕТ 3331
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19.06.2021 22:51 Відповісти
опытный русский пилот Александр Шейкин, ****?! а могло быть НАТО
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21.06.2021 05:12 Відповісти
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