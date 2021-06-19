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Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии. ДОКУМЕНТ

Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в твиттере.

"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария". Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины", - сказано в сообщении.

В ответе Офиса генпрокурора на запрос Гончаренко, фотокопию которого обнародовал нардеп, уточняется, что расследование ведется по ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере; уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

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Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии 01
Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии 02
Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии 03
Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии 04

Гончаренко (535) НАПК (1220) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+25
Как неловко получается для зебилов: петушарий, находясь в международном розыске регистрирует свою говнопартию в Украине. Цвк - молчит, мусарка - молчит,сбу - молчит, прокурватура - молчит. И кто же это сделал вместе, напомните терпилы73%?!!
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19.06.2021 11:51
+17
проект шарія нє добілся ніх... чєво
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19.06.2021 11:48
+16
Попался петуш*к
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19.06.2021 11:49
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проект шарія нє добілся ніх... чєво
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19.06.2021 11:48 Ответить
Попался петуш*к
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19.06.2021 11:49 Ответить
Новая порода петушок-педофил ! ))
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19.06.2021 12:17 Ответить
Расстрелять!
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19.06.2021 11:50 Ответить
Двічі !
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19.06.2021 12:13 Ответить
петуШарий любит рассказывать как он попал в плен к кровожадным бандеровцам: Поймали меня говорит бандеровцы, и сказали выбрать, или мы тебя растреляем, или отымеем по кругу и оьпустим ! Я говорит петуШарий не какой то там петух, поэтому выбрал растрел !
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19.06.2021 12:29 Ответить
Пардон, опечатка ,,Отпустим,, ))
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19.06.2021 12:31 Ответить
Петушарий
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19.06.2021 11:51 Ответить
петупедошарофил )))
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19.06.2021 12:24 Ответить
Помнишь ха-ха
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19.06.2021 12:29 Ответить
Как неловко получается для зебилов: петушарий, находясь в международном розыске регистрирует свою говнопартию в Украине. Цвк - молчит, мусарка - молчит,сбу - молчит, прокурватура - молчит. И кто же это сделал вместе, напомните терпилы73%?!!
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19.06.2021 11:51 Ответить
7 років цей пітух позорить Петра, а вас чогось не видно де він це робить, ви всі тут гуртом "героїчно боритесь" на клавіатурах
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19.06.2021 11:54 Ответить
Нагадую: партію Шарія було зареєстрована 6 червня 2019 року, складом ЦВК який був затверджений рішенням ВР 8 скликання 20 вересня 2018 року.
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19.06.2021 11:55 Ответить
Так, а что мешает бакановскому сбу возбудить уголовное дело? что мешает зеленому цвк подать в суд по факту фальсификации? Неужели опять порошенко?
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19.06.2021 12:05 Ответить
Так а статья о чем? Не, даже заголовок не осилил? Все строчишь в поте лица, зарплату отрабатываешь?
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19.06.2021 16:02 Ответить
Декомунізація теж при Пороху була, але відкат назад почався одразу з клоунами.
Але для дебілів винен звичайно Порох.
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19.06.2021 13:13 Ответить
Який відкат, якщо не секрет? Пам"ятники Леніну назад ставлять?
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19.06.2021 21:09 Ответить
Вулиці назад перейменовують то норма?
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19.06.2021 23:40 Ответить
Якщо вони перейменовані незаконно - так, норма.
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20.06.2021 01:26 Ответить
Сгинь , мразота совковая
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20.06.2021 06:35 Ответить
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20.06.2021 12:47 Ответить
Тебе не спитали, тому й "незаконно"? ))
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21.06.2021 09:09 Ответить
Ти не розумієш, що означає слово "незаконно"? Це тому, що смердюча коричнева субстанція без жодної звивини, що заповнює твою черепну коробку, осмислити і зрозуміти значення цього слова не здатна від природи...
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21.06.2021 18:35 Ответить
Та я бачу як у тебе розуміння законності працює, схоже мозок зовсім на цю субстанцію перетворився...
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21.06.2021 20:00 Ответить
Не переводь стрілки.
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21.06.2021 21:21 Ответить
То це я про смердючу рідину в черепі почав?
А тепер поясни "розумнику" , на який підставі ти вважаєш ЗАКОН о декомунізації, прийнятий з усіма необхідними умовами та згідно регламенту (чого дуже не вистачає клоунам), незаконним?
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22.06.2021 07:25 Ответить
Недолуге, ти насправді не можеш осмислити написане. Тобі писали не про закон, а про незаконні перейменування. Тобто перейменування об"єктів, які під дію цього закону не підпадають. Або перейменування знов на честь осіб, які теж підпадають під дію цього закону. Бо, ідіоте, прочитай повністю хоча б назву цього закону: "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Про те, щоб ти прочитало та осмислило сам закон, я вже мовчу, смердюча субстанція в твоєму черепку дійсно на це не спроможна.
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22.06.2021 21:32 Ответить
Ідіоте, приклад конкретний незаконного перейменування наведи? Бажано коли перейменували на честь тих, хто підпадає під дію цього закону. Про свою субстанцію можеш не казати, ти в чергове це підтвердив....
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22.06.2021 22:52 Ответить
А кто был основателем партии имени шарикова ?
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19.06.2021 12:33 Ответить
Тут всё просто, на самом деле партия зарегистрирована на однофамильца.
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19.06.2021 14:31 Ответить
Но эти махинации допустили Зелекаломойский Аваков и продажная цвк
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20.06.2021 06:44 Ответить
Да пипец, найдите его сначала, арестуйте, а потом уже заводите дела... а так это просто очередное бла-бла-бла...
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19.06.2021 12:06 Ответить
те, кто пособничал террористу-путинососу в регистрации партии также должны быть жестко наказаны и уничтожены.
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19.06.2021 12:09 Ответить
Партією Шарія зацікавився Портнов - требе ж оновити кров в ОПЗЖ відбитих совкодрочерів там не вистачає. Оновлять "лайт ватою" Шарія
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19.06.2021 12:11 Ответить
На корм СВИНЯМ сдать очкатую СУКУ.
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19.06.2021 12:13 Ответить
🐓💣🍗
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19.06.2021 12:13 Ответить
та шо вы переживаете?просто идет передел ватного лохтората...у шаро.ба забрать-отдать зеленушкам
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19.06.2021 12:18 Ответить
Этого любителя русского мира в Россию трактором не затянешь.
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19.06.2021 12:26 Ответить
Но если реально припечёт и за него возьмуться иностранные правоохранительные органы ,в частности Интерпод ,может и свалить
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19.06.2021 12:31 Ответить
И не только этого , а всех любителей путлераста 😂 ! Например у бондаренчихи Ленки дочь проживает в США и у Егоровой ,шуфрич , мертвечук на миллиардных яхтах рассекают не по мокшанским болотам
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20.06.2021 06:51 Ответить
Цель Шария при общении с Петей, а теперь - с Зе, в том, чтоб спровоцировать клиентов на смешные и противоправные действия, а потом эти реакции по возможности широко показать всему миру. Это Шарию прекрасно удается, чем больше уголовных дел на него и партию откроют, чем больше будет преследований его партийцев, тем больше вони будет про это в Европе, именно для этого партия и создавалась.
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19.06.2021 12:29 Ответить
цель петушария хайп у *********. ********* нравится.
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19.06.2021 12:41 Ответить
слишком сложно. роль петушария обсирать нужных для политических интриг кремля людей
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19.06.2021 14:33 Ответить
Вот так он и обсерает - давая проявиться внутреннему хамству атакованного клиента.
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19.06.2021 18:44 Ответить
с петуШарием все понятно - он играет на том же электоральном поле, что и ЗЕленый клоун, у них один и тот же избиратель - недумающие "какиеразницы", хахлы-малоросы, для которых Украина никогда не являлась абсолютной ценностью ... поэтому сейчас, когда рейтинг ЗЕленой шмаркли рухнул и на счету каждый ценитель "сКатов" и "папиков", петуШария решили обнулить вместе с его фейковой партией, кормящейся на кацапские бабки... это тот самый уникально редкий случай, когда некое действие нынешнего ЗЕленого квартала полезно и для государства Украина и для ЗЕленого клоуна, но в каждом случае по разным причинам
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19.06.2021 13:27 Ответить
Это уже какое по счёту дело ? Интересно, как там продвигаются предыдущие дела ? Например, дело по тяжелейшей статье "государственная измена". Вопрос риторический, - предыдущие дела никуда, по-факту, не двигаются, нихера реально не делается, а партия функционирует и по сей день.
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19.06.2021 14:11 Ответить
Чем больше дел - тем больше шансов на экстрадицию
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19.06.2021 16:43 Ответить
Блажен кто верует.
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19.06.2021 16:50 Ответить
помню как шарики перед выборами на митинге были с таким идиотско-счастливым лицом, как будто они уже "проснулись в новой стране", которую зебил только обещал ) но не так сталося...
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19.06.2021 14:30 Ответить
Візьміть в руки звиклу пластикову кульку (шарик) і киньте об землю...Кулька підскочить...Киньте сильніше - вона підскочить вище...І ви починаєте розуміти що чим сильніше ви кидаєте кульку - тим більше вона підскакує...Це закон фізики "дія дорівнює протидіі"...А от коли кульку кидати довга в часі то тут вже починається закон Гегеля "дія-антидія-синтез"...З "дії-антидіі" синтезувалась партія Шарія,яку важко буде випхати з України чи запхати під лавку...Питання - на холєри ви того Шарія рухали,нащо робили рекламу,його ніхто не знав і знати не хотів...Ну а тепер пізно,червоний бальон вирвався з рук і попензлював догури,можна тіко вслід матюгнутись...
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19.06.2021 17:15 Ответить
Як не перейматимемось "шариковими" в країні , то гляди-ж сядуть вражі діти на голову , та й спустять росо-ніженьки на плечі ...
- от тобі й казці кінець , а хто б'є "шарикова" - молодець .
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19.06.2021 23:48 Ответить
Начато? В июне 2020 начато? Цензор грязная помойка ОП
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19.06.2021 17:33 Ответить
коли ти странеш розумнішим, дебл зелений. Тобто ніколи..
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19.06.2021 18:05 Ответить
Ату педофилов петушариев!
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19.06.2021 17:47 Ответить
При гетьмане приняли закон , финансировать подобные голубые партии за наш карман)), но то такэ))
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19.06.2021 18:01 Ответить
Випускайте Лєнку Банадаренку.. Утопить всіх в сівоїй чорній пащеці.
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19.06.2021 18:04 Ответить
Кстати к ней пришли СБУ и не застали. видимо кто-то предупредил. и она удрала. кто-нибудь знает, где она сейчас и что было дальше?
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19.06.2021 22:50 Ответить
Как оказывается просто,украинская прокуратура ПРОСТО сделала запрос в испанскую...об источниках финансирования для приобретения вилл у мудака,обсираюшего Украину. И он сдулся,начал хныкать. А что мешает ТАКИМ же образом запросить о всей кодле уродов,наворовавшихся в Украине и спокойно там защищающих "русский мир"? Или просто воров и бандосов? Не работает прокуратура! Почему не работает? Ответ в декларациях прокуроров( вернее то что "забывают" декларировать). А эта "честная" и "принципиальная" гнилуха начала сразу гадить на тех кто обещал помощь -портновича и ко. Не, от них воняет за версту и Шарикова капля говна картинки не изменит. Шариков уже "сбитый летчик",а оно им надо? Шарик использованный презерватив ,а больно как ему без виллы и деньжат,аж шкварчит. Вот так со всеми ганд₽нами надо,для них денежка первична. Заблокировать усе ,пусть становятся обычными гастабайтерами,как приятно наблюдать как гнилая душонка вылазит и придурков в Украине,орущих- ШАРИКОВ в управление( рейтинг этих долб&**** был выше чем того же Смешко или Балашова)поубавится.
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20.06.2021 07:18 Ответить
 
 