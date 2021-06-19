Против Шария начато уголовное производство по фактам отмывания доходов при финансировании партии. ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыли уголовные дела против Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в твиттере.
"Получил ответы на свои депутатские обращения относительно законности приобретения в собственность недвижимости, где скрываются Шарий и его жена, а также об источниках финансирования "Партии Шария". Офис генпрокурора сообщил, что по этому поводу уже ведется расследование Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины", - сказано в сообщении.
В ответе Офиса генпрокурора на запрос Гончаренко, фотокопию которого обнародовал нардеп, уточняется, что расследование ведется по ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупном размере; уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
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Але для дебілів винен звичайно Порох.
А тепер поясни "розумнику" , на який підставі ти вважаєш ЗАКОН о декомунізації, прийнятий з усіма необхідними умовами та згідно регламенту (чого дуже не вистачає клоунам), незаконним?
- от тобі й казці кінець , а хто б'є "шарикова" - молодець .