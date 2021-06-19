Криминальный авторитет "Дед" задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Неоднократно судимый мужчина имеющий существенные связи с криминалитетом задержан в Киеве. Он известен по прозвищу "Дед". Отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской - там имел статус так называемого "смотрящего".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

"В феврале 2019 суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 с запретом въезда на пять лет", - отмечается в сообщении.

Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.

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Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако, и это не остановило мужчину от попытки еще раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния.

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возврата "авторитета" в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. По его решению "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением.

Мероприятия проводились совместно с Государственной миграционной службой в городе Киеве и Киевской области.





