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Криминальный авторитет "Дед" задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Неоднократно судимый мужчина имеющий существенные связи с криминалитетом задержан в Киеве. Он известен по прозвищу "Дед". Отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской - там имел статус так называемого "смотрящего".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

"В феврале 2019 суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца он вернулся в Украину - и его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 с запретом въезда на пять лет", - отмечается в сообщении.

Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криминальному "авторитету" из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако, и это не остановило мужчину от попытки еще раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния.

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возврата "авторитета" в Украину через пункт пропуска Волынской таможни.

18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. По его решению "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением.

Мероприятия проводились совместно с Государственной миграционной службой в городе Киеве и Киевской области.

Криминальный авторитет Дед задержан в Киеве, - Нацполиция 01
Криминальный авторитет Дед задержан в Киеве, - Нацполиция 02
Криминальный авторитет Дед задержан в Киеве, - Нацполиция 03

вор в законе (314) криминалитет (602)


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Топ комментарии
+20
Когда будут задержаны криминальный авторитет "Бабушка" и его подельник "Клоун"?
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19.06.2021 12:53
+17
это не он! у настоящего рожа размытая
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19.06.2021 13:14
+11
Я что-то не помню, чтобы задерживали криминального авторитета по кличке беня. Или борцы с криминалитетом, владельца квартала95 считают неприкасаемым?!
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19.06.2021 13:04
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неужели так сложно арестовать все людей с размытыми рожами?
этаж безошибочно указывает на то, что перед вами престуник!
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19.06.2021 12:50 Ответить
спасибо деду за пабеду
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19.06.2021 15:17 Ответить
Когда будут задержаны криминальный авторитет "Бабушка" и его подельник "Клоун"?
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19.06.2021 12:53 Ответить
завтра у поцаков будут рассказывать об издевательствах над стариками в Украине
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19.06.2021 12:55 Ответить
шел себе "авторитет" с кульком продуктом из Сельпо)
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19.06.2021 12:55 Ответить
гражданин Армении, криминальный авторитет Корюн Манукян по прозвищу «Дед»/«Черный»..

Криминальный авторитет "Дед" задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9547
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19.06.2021 12:57 Ответить
это не он! у настоящего рожа размытая
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19.06.2021 13:14 Ответить
да єто гость криминального авторитета Авакяна
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19.06.2021 14:25 Ответить
в тазик с бетоном и.....если по хорошему не понимает!
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19.06.2021 14:49 Ответить
Как-то неубедительно выдворяют, нужно проконсультироваться у Михаила, как это правильно делается.
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19.06.2021 13:04 Ответить
Я что-то не помню, чтобы задерживали криминального авторитета по кличке беня. Или борцы с криминалитетом, владельца квартала95 считают неприкасаемым?!
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19.06.2021 13:04 Ответить
спрашиваешь вор в законе? говорит да- пинка под сраку и на родину.а если нет то можно в очко черенок от лопаты всунуть и всем остальным уркам показать видос...
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19.06.2021 13:09 Ответить
Ну когда уже бубачкина баба бэня?! Заждались .
Вместе с Америкой!
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19.06.2021 13:09 Ответить
Вкотре його вже затримують?
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19.06.2021 13:17 Ответить
ЗАБОРОНЯТЬ ДІДУ ВЇЗД НА 100 РОКІВ, ОТОЖ БУДЕ ЗНАТЬ.
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19.06.2021 14:36 Ответить
А він повернеться через пару тижнів і що?
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19.06.2021 16:49 Ответить
Народ требует задержать авторитета Беню.
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19.06.2021 13:49 Ответить
Только не вздумайте играть в эти демократические бирюльки - следствие, суды, защита.

Именем святого равноапольного ЗЕ и СНБО, как его наместника на Земле, должно расстрелять гада без суда и следствия.

ЕС и США стопудово поймут и одобрят. И сразу предложал членство в ЕС и НАТО после такого.
Им там очень не хватает упоротых совковых *********.
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19.06.2021 14:45 Ответить
В одній тільки Раді 450 "в законі" і ніхто їх не видворяє-ДИВНО!!!
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19.06.2021 14:58 Ответить
Диды ваивавли
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19.06.2021 16:26 Ответить
Да делов на 2 недели, как суточникам
Дать веник и хай хаты метет)))
Само сьедет навсегда, если не фраер
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19.06.2021 19:53 Ответить
 
 