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Кримінального авторитета на прізвисько Дід затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Неодноразово судимого чоловіка, який має ґрунтовні зв'язки з криміналітетом, затримали в Києві. Він відомий за прізвиськом Дід. Відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині - там мав статус так званого "смотрящего".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

"У лютому 2019 року суд прийняв рішення про його видворення за межі України. Однак через два місяці він повернувся до України - і його знову затримали. Удруге його було видворено у серпні 2019 року із забороною в'їзду на п'ять років", - наголошується в повідомленні.

Змінивши ім'я, Дід повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Через місяців правоохоронці викрили зловмисника.

Дивіться також: Кримінальному "авторитету" із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Третє видворення "авторитета" відбулося в липні 2020-го. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року. Однак і це не зупинило чоловіка від спроби ще раз прибути в державу для поширення свого злочинного впливу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та в місті Києві отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення "авторитета" до України через пункт пропуску Волинської митниці.

18 червня правоохоронці затримали Діда на підставі рішення суду. За його рішенням "авторитета" поміщено в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.

Заходи проводилися спільно з Державною міграційною службою в місті Києві та Київській області.

Кримінального авторитета на прізвисько Дід затримали в Києві, - Нацполіція 01

Кримінального авторитета на прізвисько Дід затримали в Києві, - Нацполіція 02
Кримінального авторитета на прізвисько Дід затримали в Києві, - Нацполіція 03

Автор: 

вор у законі (241) криміналітет (301)


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Топ коментарі
+20
Когда будут задержаны криминальный авторитет "Бабушка" и его подельник "Клоун"?
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19.06.2021 12:53
+17
это не он! у настоящего рожа размытая
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19.06.2021 13:14
+11
Я что-то не помню, чтобы задерживали криминального авторитета по кличке беня. Или борцы с криминалитетом, владельца квартала95 считают неприкасаемым?!
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19.06.2021 13:04
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неужели так сложно арестовать все людей с размытыми рожами?
этаж безошибочно указывает на то, что перед вами престуник!
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19.06.2021 12:50 Відповісти
спасибо деду за пабеду
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19.06.2021 15:17 Відповісти
Когда будут задержаны криминальный авторитет "Бабушка" и его подельник "Клоун"?
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19.06.2021 12:53 Відповісти
завтра у поцаков будут рассказывать об издевательствах над стариками в Украине
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19.06.2021 12:55 Відповісти
шел себе "авторитет" с кульком продуктом из Сельпо)
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19.06.2021 12:55 Відповісти
гражданин Армении, криминальный авторитет Корюн Манукян по прозвищу «Дед»/«Черный»..

Криминальный авторитет "Дед" задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9547
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19.06.2021 12:57 Відповісти
это не он! у настоящего рожа размытая
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19.06.2021 13:14 Відповісти
да єто гость криминального авторитета Авакяна
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19.06.2021 14:25 Відповісти
в тазик с бетоном и.....если по хорошему не понимает!
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19.06.2021 14:49 Відповісти
Как-то неубедительно выдворяют, нужно проконсультироваться у Михаила, как это правильно делается.
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19.06.2021 13:04 Відповісти
Я что-то не помню, чтобы задерживали криминального авторитета по кличке беня. Или борцы с криминалитетом, владельца квартала95 считают неприкасаемым?!
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19.06.2021 13:04 Відповісти
спрашиваешь вор в законе? говорит да- пинка под сраку и на родину.а если нет то можно в очко черенок от лопаты всунуть и всем остальным уркам показать видос...
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19.06.2021 13:09 Відповісти
Ну когда уже бубачкина баба бэня?! Заждались .
Вместе с Америкой!
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19.06.2021 13:09 Відповісти
Вкотре його вже затримують?
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19.06.2021 13:17 Відповісти
ЗАБОРОНЯТЬ ДІДУ ВЇЗД НА 100 РОКІВ, ОТОЖ БУДЕ ЗНАТЬ.
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19.06.2021 14:36 Відповісти
А він повернеться через пару тижнів і що?
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19.06.2021 16:49 Відповісти
Народ требует задержать авторитета Беню.
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19.06.2021 13:49 Відповісти
Только не вздумайте играть в эти демократические бирюльки - следствие, суды, защита.

Именем святого равноапольного ЗЕ и СНБО, как его наместника на Земле, должно расстрелять гада без суда и следствия.

ЕС и США стопудово поймут и одобрят. И сразу предложал членство в ЕС и НАТО после такого.
Им там очень не хватает упоротых совковых *********.
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19.06.2021 14:45 Відповісти
В одній тільки Раді 450 "в законі" і ніхто їх не видворяє-ДИВНО!!!
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19.06.2021 14:58 Відповісти
Диды ваивавли
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19.06.2021 16:26 Відповісти
Да делов на 2 недели, как суточникам
Дать веник и хай хаты метет)))
Само сьедет навсегда, если не фраер
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19.06.2021 19:53 Відповісти
 
 