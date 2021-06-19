Кримінального авторитета на прізвисько Дід затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Неодноразово судимого чоловіка, який має ґрунтовні зв'язки з криміналітетом, затримали в Києві. Він відомий за прізвиськом Дід. Відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині - там мав статус так званого "смотрящего".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

"У лютому 2019 року суд прийняв рішення про його видворення за межі України. Однак через два місяці він повернувся до України - і його знову затримали. Удруге його було видворено у серпні 2019 року із забороною в'їзду на п'ять років", - наголошується в повідомленні.

Змінивши ім'я, Дід повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Через місяців правоохоронці викрили зловмисника.

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Третє видворення "авторитета" відбулося в липні 2020-го. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року. Однак і це не зупинило чоловіка від спроби ще раз прибути в державу для поширення свого злочинного впливу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та в місті Києві отримали інформацію про чергову спробу незаконного повернення "авторитета" до України через пункт пропуску Волинської митниці.

18 червня правоохоронці затримали Діда на підставі рішення суду. За його рішенням "авторитета" поміщено в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні з подальшим примусовим видворенням.

Заходи проводилися спільно з Державною міграційною службою в місті Києві та Київській області.



