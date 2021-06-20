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Новости За рубежом
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Северный поток (1426) Салливан Джейк (183)

США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США продолжат вводить санкции против

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2". Он заверил, что США продолжат вводить санкции против газопровода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

Как объяснил Салливан, президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран ЕС, которые причастны к "Северному потоку-2", однако он готов вводить ограничения против российских компаний.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать", - заявил советник Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом
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Топ комментарии
+17
Коли в 2019-му в Данії до влади прийшли лівацькі мразі, то Данія дозволила будівництво Потіка-2 через свою теріторію. До цього діяла заборона встановлена правоцентристами. Коли в США до влади прийшли ліваки-дермократи, то зняли санкції з європейських компаній за Потік. Ліваки однакові в усьому світі, і вони завжди лягають під рашу.
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20.06.2021 18:10
+11
Чомусь при "поганому" Трампі стояв замороженим той нафтопровід, а прийшло оте непорозуміння, на якого молиться пів-України і, оба-на - будівництво відновилось, т що роблять санкції з Пекла від Леоніда Ілліча Бідона! З дня виборів бідона нафта в ціні росте - так хто там на зарплаті у кремлядів?
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20.06.2021 18:30
+5
он вел себя как подобает сильному - хотите присоединяйтесь хотите нет
а преемник пытается купить союзников - типа я заплачу за вечеринку главное что мы будем вместе
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20.06.2021 20:32
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США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена Салливан - Цензор.НЕТ 2118
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20.06.2021 17:37 Ответить
А ведь дедуля только что свой бункер проветрил во время поездки в Женеву... Наверное лед в подземном хоккейном поле все-таки пожелтеет и растает...
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20.06.2021 18:04 Ответить
Введите против Газпрома, какие проблемы. И все сразу остановиться!
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20.06.2021 18:08 Ответить
тоді і проти ФІФА, і УЄФА... заодно
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20.06.2021 18:34 Ответить
Коли в 2019-му в Данії до влади прийшли лівацькі мразі, то Данія дозволила будівництво Потіка-2 через свою теріторію. До цього діяла заборона встановлена правоцентристами. Коли в США до влади прийшли ліваки-дермократи, то зняли санкції з європейських компаній за Потік. Ліваки однакові в усьому світі, і вони завжди лягають під рашу.
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20.06.2021 18:10 Ответить
Говорили-балакали,сіли- заплакалиі.
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20.06.2021 20:16 Ответить
Вони просто ******* москалів.Звісно можуть критикувати *****.Але самих москалів *******.Їм подобається стиль життя москалів.
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20.06.2021 21:05 Ответить
"Назло бабушке кацапские уши отморожу" переместить транзит из нейтральной Украины в "лапы"стран НАТО, многоходовочка однако.
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20.06.2021 18:11 Ответить
Вы хоть примерно представляете о чём идёт речь и где прокладывают сп2?
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20.06.2021 19:57 Ответить
Чомусь при "поганому" Трампі стояв замороженим той нафтопровід, а прийшло оте непорозуміння, на якого молиться пів-України і, оба-на - будівництво відновилось, т що роблять санкції з Пекла від Леоніда Ілліча Бідона! З дня виборів бідона нафта в ціні росте - так хто там на зарплаті у кремлядів?
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20.06.2021 18:30 Ответить
а шо такова?сказали же...достроен-недостроен,работает-не работает...знай себе,каждые 90 дней вводи новые санкции США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 3606.азартно жы!
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20.06.2021 19:01 Ответить
ну, от проти касапських. А з Європою і, зокрема, з німчурою Байден сваритися не хоче.
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20.06.2021 18:34 Ответить
США выглядели глупо. Трамп вел себя как хозяин Европы. Дело не только в Германии, многие страны разрешили строить в своих водах.
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20.06.2021 20:21 Ответить
он вел себя как подобает сильному - хотите присоединяйтесь хотите нет
а преемник пытается купить союзников - типа я заплачу за вечеринку главное что мы будем вместе
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20.06.2021 20:32 Ответить
Бригаду зварників оштрафуйте.
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20.06.2021 20:42 Ответить
США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 18
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20.06.2021 21:21 Ответить
Было у отца три сына:Старший Спутник взял вакцину,Средний впрыснул Ковивак,Младший вовсе был дурак...
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20.06.2021 21:22 Ответить
Я так понимаю, санкции будут столь же "мощными", как и санкции РНБОУ.)))
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20.06.2021 21:54 Ответить
США НЕОБХОДИМО С ЮЖНОЙ АМЕРИКОЙ ПОДРУЖИТЬСЯ !)
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21.06.2021 04:13 Ответить
Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать" - американские лицемерные жалкие трепачи и лгуны, а разве в мире есть так много организаций ,которые могуст прокладывать подобные трубопроводы ? Или у рашиста так развита структура прокладки подобных газопроводов .что каждые 90 дней рашист может менять организации?Да и за 90 дней рашист проложит остаток трубы и хрен он ложил на надувание штатовских лживых рож.
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21.06.2021 10:22 Ответить
 
 