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Двое детей и двое взрослых утонули в Киевской области, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое детей и двое взрослых утонули в Киевской области, - ГСЧС

Во время отдыха на Киевском водохранилище возле Лебедевки тонули взрослый и два ребенка, одного из них удалось вытащить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них 1 ребенок 2011 г.р.) и 1 ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, который после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СНП", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали 11 человек, в том числе 6 водолазов.

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"В этот же день в 19:00 в ГСЧС поступила информация, что на р. Каменка вблизи с. Трилесы Фастовского района на лодке находилось 8 человек из них 7 человек самостоятельно добрались до берега и 1 утонул. От ГСЧС привлечено 5 человек и 2 ед. техники (из них 1 лодка)", - констатируют в сообщении.

Автор: Анна Судак
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Карета? А зимой что, сани?
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21.06.2021 00:13 Ответить
идиот
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21.06.2021 10:14 Ответить
Карета скорой помощи !
Первый раз слышишь ?
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21.06.2021 00:18 Ответить
А він у нас не знає що таке "традиційні назви"! Чи "повумнічать" захотілося - буває за ним час від часу такий "грішок"
Ескадро́н (фр. escadron від італ. squadrone, утвореного від squadra - «бригада») - військове формування, тактичний та адміністративний підрозділу кавалерії. У піхоті умовно відповідав батальйону. В деяких країнах заходу "ескадрони" як тактичні одиниці існують до цих пір! Тільки солдати не на конях воюють а на танках!
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21.06.2021 05:15 Ответить
Ну шо ты хочешь от психбольницы? Только дэбильных постов
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21.06.2021 08:10 Ответить
Наш дорогой инцыклопедист всегда отличался отсутствием чуства юмора...
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21.06.2021 10:56 Ответить
Жахлива новина, за дітей відповідають дорослі. Щодо "карети ШМД" в цій новині взята і цитата в лапках з першоджерела на відміну від Української правди. Так досі пишуть неграмотні працівники ДСНС. Дійсно в Правилах дорожнього руху аж до початку 2000-х був термін "карета ШМД", але карета - це кінна повозка і швидкої медичної допомоги вже давно немає - є екстренне медична допомога. Якось так...
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21.06.2021 12:37 Ответить
 
 