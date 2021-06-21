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Двоє дітей і двоє дорослих потонули в Київській області, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє дітей і двоє дорослих потонули в Київській області, - ДСНС

Під час відпочинку на Київському водосховищі біля Лебедівки тонули дорослий і двоє дітей. Одну дитину вдалося витягнути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі біля с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 людини (попередньо потонули, зокрема 1 дитина, 2011 р.н.) і 1 дитину (2017 р.н.) врятували місцеві жителі, проте після проведених реанімаційних заходів вона померла в кареті ШМД", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що в рятувальній операції брали участь 11 осіб, зокрема 6 водолазів.

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"Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам'янка поблизу с. Триліси Фастівського району на човні перебувало 8 осіб, із них 7 осіб самостійно дісталися до берега і 1 людина потонула. Від ДСНС залучено 5 людей та 2 одиниці техніки, зокрема 1 човен", - констатують у повідомленні.
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Карета? А зимой что, сани?
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21.06.2021 00:13 Відповісти
идиот
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21.06.2021 10:14 Відповісти
Карета скорой помощи !
Первый раз слышишь ?
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21.06.2021 00:18 Відповісти
А він у нас не знає що таке "традиційні назви"! Чи "повумнічать" захотілося - буває за ним час від часу такий "грішок"
Ескадро́н (фр. escadron від італ. squadrone, утвореного від squadra - «бригада») - військове формування, тактичний та адміністративний підрозділу кавалерії. У піхоті умовно відповідав батальйону. В деяких країнах заходу "ескадрони" як тактичні одиниці існують до цих пір! Тільки солдати не на конях воюють а на танках!
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21.06.2021 05:15 Відповісти
Ну шо ты хочешь от психбольницы? Только дэбильных постов
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21.06.2021 08:10 Відповісти
Наш дорогой инцыклопедист всегда отличался отсутствием чуства юмора...
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21.06.2021 10:56 Відповісти
Жахлива новина, за дітей відповідають дорослі. Щодо "карети ШМД" в цій новині взята і цитата в лапках з першоджерела на відміну від Української правди. Так досі пишуть неграмотні працівники ДСНС. Дійсно в Правилах дорожнього руху аж до початку 2000-х був термін "карета ШМД", але карета - це кінна повозка і швидкої медичної допомоги вже давно немає - є екстренне медична допомога. Якось так...
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21.06.2021 12:37 Відповісти
 
 