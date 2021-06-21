Двоє дітей і двоє дорослих потонули в Київській області, - ДСНС

Під час відпочинку на Київському водосховищі біля Лебедівки тонули дорослий і двоє дітей. Одну дитину вдалося витягнути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі біля с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 людини (попередньо потонули, зокрема 1 дитина, 2011 р.н.) і 1 дитину (2017 р.н.) врятували місцеві жителі, проте після проведених реанімаційних заходів вона померла в кареті ШМД", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що в рятувальній операції брали участь 11 осіб, зокрема 6 водолазів.

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"Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам'янка поблизу с. Триліси Фастівського району на човні перебувало 8 осіб, із них 7 осіб самостійно дісталися до берега і 1 людина потонула. Від ДСНС залучено 5 людей та 2 одиниці техніки, зокрема 1 човен", - констатують у повідомленні.