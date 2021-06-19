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Масове отруєння у Харкові: кількість госпіталізованих зросла до 78 осіб (оновлено)

Масове отруєння у Харкові: кількість госпіталізованих зросла до 78 осіб (оновлено)

Станом на 19 червня 78 осіб ушпиталили до медичних установ із діагнозом "ентероколіт" після відвідування закладів "Якіторія" і "Мафія".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

"Зокрема, шістьох хворих було доставлено цієї ночі в міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання", - зазначили в пресслужбі харківської мерії.

Також дорослі і діти, які отруїлися в кафе, проходять лікування в Міській клінічній лікарні №31 і Міській дитячій клінічній лікарні №19. Всім було поставлено діагноз "ентероколіт".

Читайте також: Масовий спалах гастроентероколіту в Харкові: госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею із закладів громадського харчування

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.

Автор: 

отруєння (944) Харків (5572) ДСНС (5092)


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Топ коментарі
+15
Видела передачу : пригласили повара-японца из посольства продегустировать суши из киевских ресторанов... Он брезгливо-изумленно ковырялся палочками в этом дерьме, нюхал, охал, глазёнки таращил и вынес вердикт: эти сюси -не сюси! Ведущий его спрашивает- "а есть-то их можно?" Вежливый японский повар ответил,что японцы ТАКОЕ бы не ели (рыба должна быть свежайшая и т.д. и т.п). Хари наших рестораторов надо было видеть! Глазки в пол, щёчки румяные, ответить нечего... Меня удивляет одно: зачем кормить этой гидотой маленьких детей??? Жрите сами сырую завалявшуюся рыбу, но дети...
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19.06.2021 10:20
+13
вот не пойму я вас "харьковчане" , на своих местных форумах верещите во всю "харьков-рузький город", мову на язык променяли , голосуете за кацапских прихвостней, Европа для вас "рагули" ... Но ***** , травитесь японской едой ??? Почему , плять , не щами, не репой, не ягелем ... ???
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19.06.2021 12:42
+10
Информация о проспекте Жукова, о постоянных авариях, о голосованиях за Кернеса и пророссийских политиков , о большом криминале, о антиукраинских постах в сми от разных харьковских дурочек и т д- все характеризует Харьков КАК СТОЛИЦУ МОСКАЛЕЙ 😀😀😀
И удивляет , когда в Киеве на должностях полно харьковчан с их прокацапской ментальностью , а не Западенцев . Потому многие решения в стране принимаются с чисто совковым подходом и Украина барахтается в болоте
Вот и напрашивается вывод , что КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ контролирует фсб

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ . Вчитывайтесь в биографии внимательно
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19.06.2021 09:41
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Да, прям от одной таблетки в 1-2 месяца все будет уничтожено))) не смеши. Лучше ж с.ать потом каждых 15 мин, да?
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19.06.2021 17:06 Відповісти
Про микрофлору расскажи харьковчанам.
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19.06.2021 17:07 Відповісти
Зачем так издеваться над собой? Не проще ли вообще отказаться тогда от суши?
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19.06.2021 18:09 Відповісти
Ну я ж не силой в себя их заталкиваю. Я их люблю.
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19.06.2021 19:43 Відповісти
похоже ты больше антибиотики любишь
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19.06.2021 20:09 Відповісти
Вывод ..хавайте в подпольных рыгаловках без вывески, там где не платя налогов сраной воровской системе готовят "для своих"...
там где хавают погранцы, менты. таможня например комната частного дома молдавской постройки...
Складское помещение портового терминала...хавают портовики
Складское помещение хавают манегеры складского комплекса )))
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19.06.2021 16:27 Відповісти
вопрос, где теперь можно поесть вкусную пицу или суши?
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19.06.2021 16:35 Відповісти
дай жене денег и попроси хорошо
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19.06.2021 16:41 Відповісти
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19.06.2021 16:47 Відповісти
Рестораны MAFIA позиционируют себя как заведения с итальянской и японской кухней. Так вот японская кухня полностью взята из меню «Якитория» лишь изменили названия блюд. Идею франчайзинга навеяла всё та же «Якитория», главный офис которой находится в Москве.
https://outsignal.com/news/mafia/
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19.06.2021 18:46 Відповісти
відмінність західних закладів харчування і наших..
у наших народ труїться і продовжує туди ходити ((
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19.06.2021 18:53 Відповісти
Навіщо потрібна кацапська пропаганда? Українці і самі добре вміють країну в чорних красках малювати.
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19.06.2021 20:11 Відповісти
Тенденция хреново относиться к людям...
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19.06.2021 23:01 Відповісти
этой якиторией травились в прошлом году в Киеве...
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20.06.2021 12:01 Відповісти
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