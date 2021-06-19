Масове отруєння у Харкові: кількість госпіталізованих зросла до 78 осіб (оновлено)

Станом на 19 червня 78 осіб ушпиталили до медичних установ із діагнозом "ентероколіт" після відвідування закладів "Якіторія" і "Мафія".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

"Зокрема, шістьох хворих було доставлено цієї ночі в міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання", - зазначили в пресслужбі харківської мерії.

Також дорослі і діти, які отруїлися в кафе, проходять лікування в Міській клінічній лікарні №31 і Міській дитячій клінічній лікарні №19. Всім було поставлено діагноз "ентероколіт".

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За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.