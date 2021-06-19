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Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных выросло до 78 человек (Обновлено)

Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных выросло до 78 человек (Обновлено)

По состоянию на 19 июня 78 человек поступили в медицинские учреждения с диагнозом "энтероколит" после посещения заведений "Якитория" и "Мафия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

"В частности, шесть больных были доставлены этой ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства", - отметили в пресс-службе харьковской мэрии.

Также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больнице №31 и Городской детской клинической больнице №19. Всем был поставлен диагноз "энтероколит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита

По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

отравление (1583) Харьков (7459) ГСЧС (4953)


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Топ комментарии
+15
Видела передачу : пригласили повара-японца из посольства продегустировать суши из киевских ресторанов... Он брезгливо-изумленно ковырялся палочками в этом дерьме, нюхал, охал, глазёнки таращил и вынес вердикт: эти сюси -не сюси! Ведущий его спрашивает- "а есть-то их можно?" Вежливый японский повар ответил,что японцы ТАКОЕ бы не ели (рыба должна быть свежайшая и т.д. и т.п). Хари наших рестораторов надо было видеть! Глазки в пол, щёчки румяные, ответить нечего... Меня удивляет одно: зачем кормить этой гидотой маленьких детей??? Жрите сами сырую завалявшуюся рыбу, но дети...
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19.06.2021 10:20
+13
вот не пойму я вас "харьковчане" , на своих местных форумах верещите во всю "харьков-рузький город", мову на язык променяли , голосуете за кацапских прихвостней, Европа для вас "рагули" ... Но ***** , травитесь японской едой ??? Почему , плять , не щами, не репой, не ягелем ... ???
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19.06.2021 12:42
+10
Информация о проспекте Жукова, о постоянных авариях, о голосованиях за Кернеса и пророссийских политиков , о большом криминале, о антиукраинских постах в сми от разных харьковских дурочек и т д- все характеризует Харьков КАК СТОЛИЦУ МОСКАЛЕЙ 😀😀😀
И удивляет , когда в Киеве на должностях полно харьковчан с их прокацапской ментальностью , а не Западенцев . Потому многие решения в стране принимаются с чисто совковым подходом и Украина барахтается в болоте
Вот и напрашивается вывод , что КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ контролирует фсб

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ . Вчитывайтесь в биографии внимательно
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19.06.2021 09:41
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Да, прям от одной таблетки в 1-2 месяца все будет уничтожено))) не смеши. Лучше ж с.ать потом каждых 15 мин, да?
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19.06.2021 17:06 Ответить
Про микрофлору расскажи харьковчанам.
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19.06.2021 17:07 Ответить
Зачем так издеваться над собой? Не проще ли вообще отказаться тогда от суши?
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19.06.2021 18:09 Ответить
Ну я ж не силой в себя их заталкиваю. Я их люблю.
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19.06.2021 19:43 Ответить
похоже ты больше антибиотики любишь
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19.06.2021 20:09 Ответить
Вывод ..хавайте в подпольных рыгаловках без вывески, там где не платя налогов сраной воровской системе готовят "для своих"...
там где хавают погранцы, менты. таможня например комната частного дома молдавской постройки...
Складское помещение портового терминала...хавают портовики
Складское помещение хавают манегеры складского комплекса )))
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19.06.2021 16:27 Ответить
вопрос, где теперь можно поесть вкусную пицу или суши?
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19.06.2021 16:35 Ответить
дай жене денег и попроси хорошо
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19.06.2021 16:41 Ответить
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19.06.2021 16:47 Ответить
Рестораны MAFIA позиционируют себя как заведения с итальянской и японской кухней. Так вот японская кухня полностью взята из меню «Якитория» лишь изменили названия блюд. Идею франчайзинга навеяла всё та же «Якитория», главный офис которой находится в Москве.
https://outsignal.com/news/mafia/
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19.06.2021 18:46 Ответить
відмінність західних закладів харчування і наших..
у наших народ труїться і продовжує туди ходити ((
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19.06.2021 18:53 Ответить
Навіщо потрібна кацапська пропаганда? Українці і самі добре вміють країну в чорних красках малювати.
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19.06.2021 20:11 Ответить
Тенденция хреново относиться к людям...
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19.06.2021 23:01 Ответить
этой якиторией травились в прошлом году в Киеве...
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20.06.2021 12:01 Ответить
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