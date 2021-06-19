Массовое отравление в Харькове: число госпитализированных выросло до 78 человек (Обновлено)
По состоянию на 19 июня 78 человек поступили в медицинские учреждения с диагнозом "энтероколит" после посещения заведений "Якитория" и "Мафия".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
"В частности, шесть больных были доставлены этой ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства", - отметили в пресс-службе харьковской мэрии.
Также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больнице №31 и Городской детской клинической больнице №19. Всем был поставлен диагноз "энтероколит".
По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.
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там где хавают погранцы, менты. таможня например комната частного дома молдавской постройки...
Складское помещение портового терминала...хавают портовики
Складское помещение хавают манегеры складского комплекса )))
https://outsignal.com/news/mafia/
у наших народ труїться і продовжує туди ходити ((