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больница (1383) отравление (1572) Харьков (6549) еда (318)

Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита

В Харькове произошло массовое отравление, с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек. Все они связывают отравление с едой из общепита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на данный момент зарегистрировано 25 случаев отравления - 19 взрослых и 6 детей. Пациенты госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз-гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - следует из сообщения.

Для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.

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Автор: Ірина Дашківська
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Люди, готовьте, еште дома. Хорошо мойте руки, фрукты и овощи)
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17.06.2021 16:27 Ответить
це для совків заклик?
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17.06.2021 16:59 Ответить
1 : 0
УРААААА
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17.06.2021 16:29 Ответить
2:0!
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17.06.2021 16:35 Ответить
ураа - урааа
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17.06.2021 16:36 Ответить
Маруся била сита
Єдой із общєпіта,
она, она
нєсвєжєю била...
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17.06.2021 16:33 Ответить
Я ****** чесала руки
От мучного месива
Коли б я одела брюки
Было бы не весело..
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17.06.2021 16:55 Ответить
В Харькове в la pasta раза 3 травился больше туда ни ногой. Когда-то был оч качественный ресторан.
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17.06.2021 16:58 Ответить
Якщо б заклади громадського харчування платили постраждалим компенсацію за нанесену шкоду здоров'ю, а медичним закладам оплату лікування постраждалих, то наступного разу якість продуктів вони б спочатку 100 разів перевірили перш ніж пропонувати людям.
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17.06.2021 17:01 Ответить
То може хоч тепер вони зрозуміють, що їм вже досить Гепі дупу цілувати?
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17.06.2021 17:23 Ответить
 
 