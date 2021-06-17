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Восемь подростков госпитализировали после отравления неизвестным веществом в общежитии колледжа в Ивано-Франковске. Трое из них в тяжелом состоянии, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Восемь подростков госпитализировали после отравления неизвестным веществом в общежитии колледжа в Ивано-Франковске. Трое из них в тяжелом состоянии, - ГСЧС

В ночь на четверг в Ивано-Франковске в общежитии "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса" из-за отравления неизвестным веществом, предварительно природным газом, в тяжелом и средней тяжести состоянии были госпитализированы 8 учащихся учебного заведения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

"17 июня в 00.25 в г.Ивано-Франковск по ул.Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития "Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса", а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ). В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийной бригадой Управления газового хозяйства АО "Ивано-Франковскгаз" проведено обследование домов, ГРП и прилегающей территории, утечки природного газа не обнаружено, а также Ивано-Франковский областной лабораторным центром МЗ Украины проведены замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

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Всего привлекалось 36 человек и 11 ед. техники, из них от ГСЧС 23 человека и 6 ед. техники.

"По состоянию на 7:00 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается", – говорится в сообщении.
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Там нету случайно собора с воооот таким шпилем? а то мало ли куда Петров с Бошировым решат отправиться пошпили, то есть смотреть на шпили Восемь подростков госпитализировали после отравления неизвестным веществом в общежитии колледжа в Ивано-Франковске. Трое из них в тяжелом состоянии, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6317
блин - если ощущался запах на такой территории где куча народа и никто не решил закурить, но даже до отравления дошло, то может это отравившиеся что-то.... исследовали?
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17.06.2021 08:13 Ответить
Вісім підлітків госпіталізували після отруєння невідомою речовиною в гуртожитку коледжу в Івано-Франківську. Троє з них у важкому стані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7216
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17.06.2021 08:22 Ответить
петлер, а ты вообще то видел новость как в Китае газ рванул? целую улицу снесло
так что петлер, эта картинка - именно для тебя, патлер.
ты наверное только заголовок читал, потлер?
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17.06.2021 08:40 Ответить
а гадость пьют из экономии хоть по утрам но на свои
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17.06.2021 09:18 Ответить
Новичок 100%. рука кримля в общаге Ив-Фр.
Травят патриотов.
Долой злочынну владу.
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17.06.2021 14:24 Ответить
 
 