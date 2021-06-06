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Шестеро детей попали в больницу с отравлением в Одесской области, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Шестеро детей попали в больницу с отравлением в Одесской области, - полиция

В одном из оздоровительных лагерей в Одесской области отравились шестеро детей. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

Детям от восьми до десяти лет. Они приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.

Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего почувствовали недомогание. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, пищи и сделаны смывы с оборудования в столовой.

Автор: Анна Судак
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Шо опять?
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06.06.2021 07:06 Ответить
6 детей? Футбольные соревнования? Питались в столовой? Какие то не стыковки... Или чья то домашняя пища, или(если все из одной команды) по дороге какая то забегаловка)
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06.06.2021 07:11 Ответить
В столовой ели! Не надо выгораживать засраных поваров и просрочку.
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06.06.2021 11:29 Ответить
А остальные дети ГДЕ ели? Там было минимум ПОЛСОТНИ детей... Первые признаки отравления через несколько часов... Очередная яжемать? Может и столовая, но практика говорит, что чья то "домашняя" варенная курочка, в такую жару, является причиной отравления намного чаще...
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06.06.2021 19:15 Ответить
 
 