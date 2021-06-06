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Шестеро дітей потрапили до лікарні з отруєнням в Одеській області, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Шестеро дітей потрапили до лікарні з отруєнням в Одеській області, - поліція

В одному з оздоровчих таборів в Одеській області отруїлися шестеро дітей. Поліція почала розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.

Дітям від восьми до десяти років. Вони приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях.

Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого відчули нездужання. Вони потрапили в лікарню із харчовим отруєнням та інтоксикацією.

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Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

У межах кримінального провадження для призначення експертиз відібрано проби води, їжі і зроблено змиви з обладнання в їдальні.
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Шо опять?
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06.06.2021 07:06 Відповісти
6 детей? Футбольные соревнования? Питались в столовой? Какие то не стыковки... Или чья то домашняя пища, или(если все из одной команды) по дороге какая то забегаловка)
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06.06.2021 07:11 Відповісти
В столовой ели! Не надо выгораживать засраных поваров и просрочку.
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06.06.2021 11:29 Відповісти
А остальные дети ГДЕ ели? Там было минимум ПОЛСОТНИ детей... Первые признаки отравления через несколько часов... Очередная яжемать? Может и столовая, но практика говорит, что чья то "домашняя" варенная курочка, в такую жару, является причиной отравления намного чаще...
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06.06.2021 19:15 Відповісти
 
 