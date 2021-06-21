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Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма

Европейский Союз утвердил решение продлить еще на год санкции, которые были введены за незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и срок действий которых истекает 23 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении  Совета ЕС.

Решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел без обсуждения. Эти санкции продлеваются сроком на год.

Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Как указано в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года, ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международных норм.

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки сознательно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против конкретных секторов российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

Также читайте: Новые санкции Евросоюза против Беларуси затронут 86 человек и учреждений, - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
А шо, кацапське чухло їх не відчуває? Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3277
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21.06.2021 12:17
+10
Кремлёвские неонацисты называют Европейцев фашистами за их поддержку Украины !
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21.06.2021 12:17
+9
Чем больше санкций тем сильнее срань РАБссиская,это типа 22 июня 1941 года...Сралин звонит Рузвеельту и говорит : дай хоть тушонки и бинтов с ватой и зеленкой,бо нету даже шо жрать,не то воевать с братом Риббентропом... Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164 Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164
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21.06.2021 12:18
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Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7648 Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9264
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21.06.2021 12:06 Ответить
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8258
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21.06.2021 22:42 Ответить
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3654
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22.06.2021 10:40 Ответить
Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 6585

А Росія про це знає?
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21.06.2021 12:12 Ответить
А шо, кацапське чухло їх не відчуває? Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3277
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21.06.2021 12:17 Ответить
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8696
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21.06.2021 12:22 Ответить
тобі видніше...
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21.06.2021 14:33 Ответить
Кремлёвские неонацисты называют Европейцев фашистами за их поддержку Украины !
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21.06.2021 12:17 Ответить
кремляди называют Европейцев торговыми партнёрами за совместное строительство СП-2 и других проектов .
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21.06.2021 13:32 Ответить
Ватные пдрсы,будете удушены а-ля сссссссср ,без шума и пыли ,ублюдки ,никто вам такого лядства ,тупые дикари, не простит
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21.06.2021 14:00 Ответить
Воны кажуть шо им санкции в допомогу Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9848
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21.06.2021 16:08 Ответить
Евросоюз никогда не применит вооруженные силы против Мордора: просто ЕС с его колоссальной экономической мощью в 28 триллионов евро годового ВВП будет медленно, как удав антилопу, удушать эту уродскую недоимперию экономически, финансово и технологически. Именно так, без единого выстрела со стороны НАТО был удушен в 10 более сильный, чем путинская РФ, гигантский СССР.
В странах Европейского союза за 76 лет, прошедших после 2-ой мировой войны, общество настолько отвыкло от жертв, что даже гибель 4-5 западноевропейских солдат во время какой-либо миротворческой акции в Африке - это потрясение общенационального масштаба. Сразу создаётся парламентская комиссия по расследованию причин гибели солдат, вызывают в парламент для отчёта министра обороны, нач. Генштаба.
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22.06.2021 00:17 Ответить
як воны удашают мордор мы бачимо , антилопа не тильки не дохне , а вже стала сильнее удава
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23.06.2021 10:54 Ответить
На два месяца? Пока СП-2 не запустили?
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21.06.2021 12:16 Ответить
Чем больше санкций тем сильнее срань РАБссиская,это типа 22 июня 1941 года...Сралин звонит Рузвеельту и говорит : дай хоть тушонки и бинтов с ватой и зеленкой,бо нету даже шо жрать,не то воевать с братом Риббентропом... Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164 Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164
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21.06.2021 12:18 Ответить
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3878
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21.06.2021 18:22 Ответить
РАБссиянцы обосранцы выйдут на поле в Санкт-Питербюргере против команды Дании с картой РАБссии где есть Крым.... Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2689Если это так то попробуйте хоть СРАНУЮ карту РАБссии нарисовать... Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2689бараны долбанные...
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21.06.2021 12:21 Ответить
Вяликие и ужасные руссияцкие совки были вновь подвергнуты позорнейшему разгрому, как в первом разгромном матче с Бельгией, в поединке с командой Дании с почти хоккейным счётом 4 : 1.
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22.06.2021 00:20 Ответить
Сборная Бельгии заЛукакила РАБссию 3 % 0,Дания повторит подвиг бельгийца Лукаку 4:0 Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3281Во смеху будет... Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1321
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21.06.2021 12:25 Ответить
Ну, где вой с мокшанских болот? И самое интересное: что тупин запретит рабсиянам на этот раз?
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21.06.2021 12:25 Ответить
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3135Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 564
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21.06.2021 12:30 Ответить
пукіну до гітлера, як до неба рачки!
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21.06.2021 21:12 Ответить
у Путина, выросшего в невежественной совковой семье посудомойки заводской столовой и обрубщика арматуры, нет даже настоящего СРЕДНЕГО образования:

Гитлер же закончил полный курс 12-летней классической гимназии с углубленным изучением мировой истории, мировой классической литературы от Гомера и Шекспира до Толстого и Достоевского; логики, истории философии и 3-х иностранных языков: объём учебной программы австрийской классической гимназии начала 20-ого века в 3-4 раза превосходит объём современного исторического и филологического факультетов.
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22.06.2021 00:29 Ответить
Опять кацапы будут бомбить воронеж, ведь ответить европейцам - нечем
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21.06.2021 12:35 Ответить
ЕС _ (мы санкции усердно так против рашиста вводили,что наши санкции закончили строительство рашистского газового потока ,который во вред Украине и ее народу ,стране которой мы ЕС вешаем лапшу и как рашист.что Украина есть наш "друг" и мы ее в обиду не дадим(твари еэсовские)
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21.06.2021 12:41 Ответить
максимка -негритенок из рязани, ты ротик то свой черный рашистский прикрой,смердит от тебя щами и лаптями...
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21.06.2021 14:05 Ответить
після "корони" людям властиво втрачати нюх.Правда рашистський сморід вони відчувають навіть від цього-
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, так, не любиш Україну?
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21.06.2021 15:56 Ответить
а подробней можно ??? в германиях запретили носить и продавать лапти и кокошники ???
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21.06.2021 13:49 Ответить
а сп-2 тянут....
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21.06.2021 13:50 Ответить
" МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Роскосмос" не может запустить ряд космических аппаратов из-за санкций на поставку в Россию микроэлектроники, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Когда у нас сегодня говорят о том, что "Роскосмос" вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. выводить нечего", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."

А російські мікросхеми не туди ракету ведуть: Фрегат «Маршал Шапошников» ВМФ Росії здійснив невдалий пуск ракети «Калибр» https://t.me/milinua/9901

Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3720
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21.06.2021 13:52 Ответить
Петра немає, сануції Є...
Зрада!!!!
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21.06.2021 15:05 Ответить
Какие санкции???? фашистский Siemens, продолжает помогать оккупантам обустроиться в Крыму уже который год. Наглое лицемерие:
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2205
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21.06.2021 18:18 Ответить
 
 