Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма
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Европейский Союз утвердил решение продлить еще на год санкции, которые были введены за незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией и срок действий которых истекает 23 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел без обсуждения. Эти санкции продлеваются сроком на год.
Ограничительные меры включают запреты на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, подлежит ограничениям ЕС экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Как указано в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года, ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международных норм.
Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки сознательно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против конкретных секторов российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.
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А Росія про це знає?
В странах Европейского союза за 76 лет, прошедших после 2-ой мировой войны, общество настолько отвыкло от жертв, что даже гибель 4-5 западноевропейских солдат во время какой-либо миротворческой акции в Африке - это потрясение общенационального масштаба. Сразу создаётся парламентская комиссия по расследованию причин гибели солдат, вызывают в парламент для отчёта министра обороны, нач. Генштаба.
Гитлер же закончил полный курс 12-летней классической гимназии с углубленным изучением мировой истории, мировой классической литературы от Гомера и Шекспира до Толстого и Достоевского; логики, истории философии и 3-х иностранных языков: объём учебной программы австрийской классической гимназии начала 20-ого века в 3-4 раза превосходит объём современного исторического и филологического факультетов.
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, так, не любиш Україну?
"Когда у нас сегодня говорят о том, что "Роскосмос" вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. выводить нечего", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."
А російські мікросхеми не туди ракету ведуть: Фрегат «Маршал Шапошников» ВМФ Росії здійснив невдалий пуск ракети «Калибр» https://t.me/milinua/9901
Зрада!!!!