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Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму

Європейський Союз затвердив рішення продовжити ще на рік санкції, які були запроваджені за незаконну анексію Криму Російською Федерацією і термін дії яких закінчується 23 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Рішення було ухвалено в понеділок у Брюсселі в межах засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення. Ці санкції продовжуються терміном на рік.

Обмежувальні заходи містять заборони на імпорт товарів із Криму або Севастополя в ЄС, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції, туристичні послуги в Криму або Севастополі. Крім того, підлягає обмеженням ЄС експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

Як зазначено в заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року, ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародних норм.

Уперше санкції були запроваджені в червні 2014 року у відповідь на спроби свідомо підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Інші заходи ЄС, ухвалені у відповідь на кризу в Україні, передбачають економічні санкції, спрямовані проти конкретних секторів російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.

Також читайте: Нові санкції Євросоюзу проти Білорусі стосуватимуться 86 осіб і установ, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А шо, кацапське чухло їх не відчуває? Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3277
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21.06.2021 12:17
+10
Кремлёвские неонацисты называют Европейцев фашистами за их поддержку Украины !
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21.06.2021 12:17
+9
Чем больше санкций тем сильнее срань РАБссиская,это типа 22 июня 1941 года...Сралин звонит Рузвеельту и говорит : дай хоть тушонки и бинтов с ватой и зеленкой,бо нету даже шо жрать,не то воевать с братом Риббентропом... Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164 Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164
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21.06.2021 12:18
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Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 7648 Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9264
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21.06.2021 12:06 Відповісти
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8258
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21.06.2021 22:42 Відповісти
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3654
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22.06.2021 10:40 Відповісти
Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 6585

А Росія про це знає?
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21.06.2021 12:12 Відповісти
А шо, кацапське чухло їх не відчуває? Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 3277
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21.06.2021 12:17 Відповісти
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 8696
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21.06.2021 12:22 Відповісти
тобі видніше...
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21.06.2021 14:33 Відповісти
Кремлёвские неонацисты называют Европейцев фашистами за их поддержку Украины !
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21.06.2021 12:17 Відповісти
кремляди называют Европейцев торговыми партнёрами за совместное строительство СП-2 и других проектов .
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21.06.2021 13:32 Відповісти
Ватные пдрсы,будете удушены а-ля сссссссср ,без шума и пыли ,ублюдки ,никто вам такого лядства ,тупые дикари, не простит
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21.06.2021 14:00 Відповісти
Воны кажуть шо им санкции в допомогу Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9848
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21.06.2021 16:08 Відповісти
Евросоюз никогда не применит вооруженные силы против Мордора: просто ЕС с его колоссальной экономической мощью в 28 триллионов евро годового ВВП будет медленно, как удав антилопу, удушать эту уродскую недоимперию экономически, финансово и технологически. Именно так, без единого выстрела со стороны НАТО был удушен в 10 более сильный, чем путинская РФ, гигантский СССР.
В странах Европейского союза за 76 лет, прошедших после 2-ой мировой войны, общество настолько отвыкло от жертв, что даже гибель 4-5 западноевропейских солдат во время какой-либо миротворческой акции в Африке - это потрясение общенационального масштаба. Сразу создаётся парламентская комиссия по расследованию причин гибели солдат, вызывают в парламент для отчёта министра обороны, нач. Генштаба.
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22.06.2021 00:17 Відповісти
як воны удашают мордор мы бачимо , антилопа не тильки не дохне , а вже стала сильнее удава
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23.06.2021 10:54 Відповісти
На два месяца? Пока СП-2 не запустили?
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21.06.2021 12:16 Відповісти
Чем больше санкций тем сильнее срань РАБссиская,это типа 22 июня 1941 года...Сралин звонит Рузвеельту и говорит : дай хоть тушонки и бинтов с ватой и зеленкой,бо нету даже шо жрать,не то воевать с братом Риббентропом... Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164 Евросоюз продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 164
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21.06.2021 12:18 Відповісти
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3878
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21.06.2021 18:22 Відповісти
РАБссиянцы обосранцы выйдут на поле в Санкт-Питербюргере против команды Дании с картой РАБссии где есть Крым.... Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2689Если это так то попробуйте хоть СРАНУЮ карту РАБссии нарисовать... Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2689бараны долбанные...
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21.06.2021 12:21 Відповісти
Вяликие и ужасные руссияцкие совки были вновь подвергнуты позорнейшему разгрому, как в первом разгромном матче с Бельгией, в поединке с командой Дании с почти хоккейным счётом 4 : 1.
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22.06.2021 00:20 Відповісти
Сборная Бельгии заЛукакила РАБссию 3 % 0,Дания повторит подвиг бельгийца Лукаку 4:0 Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3281Во смеху будет... Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 1321
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21.06.2021 12:25 Відповісти
Ну, где вой с мокшанских болот? И самое интересное: что тупин запретит рабсиянам на этот раз?
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21.06.2021 12:25 Відповісти
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3135Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 564
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21.06.2021 12:30 Відповісти
пукіну до гітлера, як до неба рачки!
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21.06.2021 21:12 Відповісти
у Путина, выросшего в невежественной совковой семье посудомойки заводской столовой и обрубщика арматуры, нет даже настоящего СРЕДНЕГО образования:

Гитлер же закончил полный курс 12-летней классической гимназии с углубленным изучением мировой истории, мировой классической литературы от Гомера и Шекспира до Толстого и Достоевского; логики, истории философии и 3-х иностранных языков: объём учебной программы австрийской классической гимназии начала 20-ого века в 3-4 раза превосходит объём современного исторического и филологического факультетов.
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22.06.2021 00:29 Відповісти
Опять кацапы будут бомбить воронеж, ведь ответить европейцам - нечем
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21.06.2021 12:35 Відповісти
ЕС _ (мы санкции усердно так против рашиста вводили,что наши санкции закончили строительство рашистского газового потока ,который во вред Украине и ее народу ,стране которой мы ЕС вешаем лапшу и как рашист.что Украина есть наш "друг" и мы ее в обиду не дадим(твари еэсовские)
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21.06.2021 12:41 Відповісти
максимка -негритенок из рязани, ты ротик то свой черный рашистский прикрой,смердит от тебя щами и лаптями...
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21.06.2021 14:05 Відповісти
після "корони" людям властиво втрачати нюх.Правда рашистський сморід вони відчувають навіть від цього-
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, так, не любиш Україну?
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21.06.2021 15:56 Відповісти
а подробней можно ??? в германиях запретили носить и продавать лапти и кокошники ???
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21.06.2021 13:49 Відповісти
а сп-2 тянут....
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21.06.2021 13:50 Відповісти
" МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Роскосмос" не может запустить ряд космических аппаратов из-за санкций на поставку в Россию микроэлектроники, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Когда у нас сегодня говорят о том, что "Роскосмос" вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. выводить нечего", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."

А російські мікросхеми не туди ракету ведуть: Фрегат «Маршал Шапошников» ВМФ Росії здійснив невдалий пуск ракети «Калибр» https://t.me/milinua/9901

Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3720
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21.06.2021 13:52 Відповісти
Петра немає, сануції Є...
Зрада!!!!
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21.06.2021 15:05 Відповісти
Какие санкции???? фашистский Siemens, продолжает помогать оккупантам обустроиться в Крыму уже который год. Наглое лицемерие:
Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2205
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21.06.2021 18:18 Відповісти
 
 