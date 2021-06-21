Євросоюз продовжив санкції проти Росії, запроваджені за окупацію Криму
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Європейський Союз затвердив рішення продовжити ще на рік санкції, які були запроваджені за незаконну анексію Криму Російською Федерацією і термін дії яких закінчується 23 червня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Ради ЄС.
Рішення було ухвалено в понеділок у Брюсселі в межах засідання Ради ЄС з питань закордонних справ без обговорення. Ці санкції продовжуються терміном на рік.
Обмежувальні заходи містять заборони на імпорт товарів із Криму або Севастополя в ЄС, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції, туристичні послуги в Криму або Севастополі. Крім того, підлягає обмеженням ЄС експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, розвідки і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.
Як зазначено в заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року, ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародних норм.
Уперше санкції були запроваджені в червні 2014 року у відповідь на спроби свідомо підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Інші заходи ЄС, ухвалені у відповідь на кризу в Україні, передбачають економічні санкції, спрямовані проти конкретних секторів російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.
Будь ласка, зачекайте...
А Росія про це знає?
В странах Европейского союза за 76 лет, прошедших после 2-ой мировой войны, общество настолько отвыкло от жертв, что даже гибель 4-5 западноевропейских солдат во время какой-либо миротворческой акции в Африке - это потрясение общенационального масштаба. Сразу создаётся парламентская комиссия по расследованию причин гибели солдат, вызывают в парламент для отчёта министра обороны, нач. Генштаба.
Гитлер же закончил полный курс 12-летней классической гимназии с углубленным изучением мировой истории, мировой классической литературы от Гомера и Шекспира до Толстого и Достоевского; логики, истории философии и 3-х иностранных языков: объём учебной программы австрийской классической гимназии начала 20-ого века в 3-4 раза превосходит объём современного исторического и филологического факультетов.
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, так, не любиш Україну?
"Когда у нас сегодня говорят о том, что "Роскосмос" вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно. выводить нечего", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Госдуме."
А російські мікросхеми не туди ракету ведуть: Фрегат «Маршал Шапошников» ВМФ Росії здійснив невдалий пуск ракети «Калибр» https://t.me/milinua/9901
Зрада!!!!