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Зеленский (16621) Форум "Украина 30" (5)

Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский во вторник презентует общенациональную программу

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" представит общенациональную программу "Здоровая Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на второй день форума состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания, которая является основой программы "Новая украинская школа – пространство здоровья".

На третий день форума участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.

Отмечается, что среди участников форума - представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+46
Вова! Назвати країну обравшу тебе Президентом здоровою- ніяк не можливо! На жаль!
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21.06.2021 17:44
+34
Звиздець здоров'ю...
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21.06.2021 17:42
+34
Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

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Не знаю як там "Здоровая Украина",а програма здоровая харя за два роки ************* виконана успішно! Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 2512
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21.06.2021 18:14
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Буратіно!, досить звиздіти, звиздуй 1 000 000 000 дерев садити! Поки не посадиш 1 000 000 000 дерев, не потикайся зі своїми маразматичними програмами.
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21.06.2021 20:00 Ответить
Украину спасёт только принудительная изоляция и длительное лечение Зели-наркомана, а не реализация его идиотских, безумных прожектов..
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21.06.2021 20:02 Ответить
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них , адумайтесь - 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України", пздц 😂
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21.06.2021 20:08 Ответить
наркоман за здоровий спосіб життя?
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21.06.2021 20:20 Ответить
клован ,как обычно прикалывается с украинского народа .С украинскими зарплатами и пенсиями с ценами на продукты питания и жилищно-комунальные тарифы это программа "похоронного бюро"
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21.06.2021 20:28 Ответить
Замість того, щоб покращувати стан медицини та продовжувати реформу, ось вам поради що до здорового питання Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 1094
Цим реченням можна описати всю суть 2-х років правління зеленського
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21.06.2021 20:37 Ответить
там ще повинно залишитись трішечки грошенят з лікарні майбутнього.
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21.06.2021 20:56 Ответить
Хто би вгомонив цього дурного дятла?
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21.06.2021 21:42 Ответить
Вирішив відмовитись від кокаїну???
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21.06.2021 22:11 Ответить
Человек который обслуживается ДВУМЯ дегустаторами и шестью поварами, питание которого обходится стране в 200-300 тысяч гривен в месяц 😊и выглядит уже , как пузырь 😀
Ты Вовочка на "прожиточный минимум" веди здоровый образ жизни )
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21.06.2021 22:12 Ответить
Как интересно..... Первая леди , в миру Елена Зеленская, поделится своими хозяйскими хитростями, как накормить вкусно и здорово семью на 2 тысячи долларов.... В неделю...
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21.06.2021 22:29 Ответить
2 ГОДА ЗЕЛЕНСКОГО .ТОЛЬКО ЦИФРЫ...
Социальная политика
Среднесовокупный
РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИпо сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )

Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.

Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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22.06.2021 02:05 Ответить
о лучше было бы если бы он презентовал программу производства многоразовых презервативов, которые можно стирать и гладить...
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22.06.2021 07:56 Ответить
Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 5574
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22.06.2021 08:50 Ответить
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