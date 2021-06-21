Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июня, на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" представит общенациональную программу "Здоровая Украина".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что на второй день форума состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания, которая является основой программы "Новая украинская школа – пространство здоровья".
На третий день форума участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.
Отмечается, что среди участников форума - представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта.
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КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них , адумайтесь - 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України", пздц 😂
Цим реченням можна описати всю суть 2-х років правління зеленського
Ты Вовочка на "прожиточный минимум" веди здоровый образ жизни )
Социальная политика
Среднесовокупный
РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИпо сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен