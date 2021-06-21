Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 червня, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" представить загальнонаціональну програму "Здорова Україна".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що на другий день форуму відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації здорового харчування, яка є основою програми "Нова українська школа - простір здоров'я".
На третій день форуму учасники заходу висловлять своє бачення того, як подовжити та покращити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні фактори, які впливають на здоров'я нації.
Зазначається, що серед учасників форуму - представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту.
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КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них , адумайтесь - 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України", пздц 😂
Цим реченням можна описати всю суть 2-х років правління зеленського
Ты Вовочка на "прожиточный минимум" веди здоровый образ жизни )
Социальная политика
Среднесовокупный
РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИпо сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен