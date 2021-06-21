Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 червня, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" представить загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на другий день форуму відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації здорового харчування, яка є основою програми "Нова українська школа - простір здоров'я".

На третій день форуму учасники заходу висловлять своє бачення того, як подовжити та покращити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні фактори, які впливають на здоров'я нації.

Зазначається, що серед учасників форуму - представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту.

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