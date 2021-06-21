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Зеленський (17531) Форум Україна 30 (5)

Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 червня, на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна" представить загальнонаціональну програму "Здорова Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на другий день форуму відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації здорового харчування, яка є основою програми "Нова українська школа - простір здоров'я".

На третій день форуму учасники заходу висловлять своє бачення того, як подовжити та покращити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні фактори, які впливають на здоров'я нації.

Зазначається, що серед учасників форуму - представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту.

Читайте також: Зеленський візьме участь у форумі "Україна 30", який буде присвячений культурі та медіа
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Топ коментарі
+46
Вова! Назвати країну обравшу тебе Президентом здоровою- ніяк не можливо! На жаль!
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21.06.2021 17:44
+34
Звиздець здоров'ю...
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21.06.2021 17:42
+34
Зеленский во вторник презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

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Не знаю як там "Здоровая Украина",а програма здоровая харя за два роки ************* виконана успішно! Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 2512
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21.06.2021 18:14
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Буратіно!, досить звиздіти, звиздуй 1 000 000 000 дерев садити! Поки не посадиш 1 000 000 000 дерев, не потикайся зі своїми маразматичними програмами.
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21.06.2021 20:00 Відповісти
Украину спасёт только принудительная изоляция и длительное лечение Зели-наркомана, а не реализация его идиотских, безумных прожектов..
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21.06.2021 20:02 Відповісти
"Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый
КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен.
Из них , адумайтесь - 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України", пздц 😂
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21.06.2021 20:08 Відповісти
наркоман за здоровий спосіб життя?
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21.06.2021 20:20 Відповісти
клован ,как обычно прикалывается с украинского народа .С украинскими зарплатами и пенсиями с ценами на продукты питания и жилищно-комунальные тарифы это программа "похоронного бюро"
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21.06.2021 20:28 Відповісти
Замість того, щоб покращувати стан медицини та продовжувати реформу, ось вам поради що до здорового питання Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 1094
Цим реченням можна описати всю суть 2-х років правління зеленського
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21.06.2021 20:37 Відповісти
там ще повинно залишитись трішечки грошенят з лікарні майбутнього.
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21.06.2021 20:56 Відповісти
Хто би вгомонив цього дурного дятла?
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21.06.2021 21:42 Відповісти
Вирішив відмовитись від кокаїну???
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21.06.2021 22:11 Відповісти
Человек который обслуживается ДВУМЯ дегустаторами и шестью поварами, питание которого обходится стране в 200-300 тысяч гривен в месяц 😊и выглядит уже , как пузырь 😀
Ты Вовочка на "прожиточный минимум" веди здоровый образ жизни )
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21.06.2021 22:12 Відповісти
Как интересно..... Первая леди , в миру Елена Зеленская, поделится своими хозяйскими хитростями, как накормить вкусно и здорово семью на 2 тысячи долларов.... В неделю...
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21.06.2021 22:29 Відповісти
2 ГОДА ЗЕЛЕНСКОГО .ТОЛЬКО ЦИФРЫ...
Социальная политика
Среднесовокупный
РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИпо сравнению с маем 2019 года составил 42,9%

Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )

Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.

Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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22.06.2021 02:05 Відповісти
о лучше было бы если бы он презентовал программу производства многоразовых презервативов, которые можно стирать и гладить...
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22.06.2021 07:56 Відповісти
Зеленський у вівторок презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна" - Цензор.НЕТ 5574
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22.06.2021 08:50 Відповісти
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