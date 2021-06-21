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США ввели против режима Лукашенко новые санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США ввели против режима Лукашенко новые санкции

США вслед за Евросоюзом ввели новые санкции против режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко. В "черный список" попали 16 физических лиц и пять юридических лиц.

Об этом говорится в решении Министерства финансов США, обнародованном в воскресенье, 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Среди физических лиц, попавших под американские санкции - пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, генеральный прокурор Андрей Швед и другие.

В список юридических лиц входят КГБ Беларуси, отдел милиции Минского горисполкома на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, УВД Брестского облисполкома и внутренние войска МВД.

Читайте: МВД Беларуси просит признать национальный бело-красно-белый флаг коллаборационистской символикой

Напомним, 21 июня Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Стадион в Бухаресте не умолкает путин ху#ло.
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21.06.2021 19:15
+3
Список юрлиц просто смешон...ни тебе нефтепереработки..ни ферм по вырыщиванию креветок...
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21.06.2021 18:53
+3
Интересно , какие дифирамбы запоют ябацьки главному драныкоеду, когда народ его все же всковырнет?
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21.06.2021 19:07
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Самый пострадавший - это расисянин Гуцериев, вляпался по уши. Вот так схематоз доводит до потенциального дефолта. Наших тоже касается
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21.06.2021 18:52 Ответить
Список юрлиц просто смешон...ни тебе нефтепереработки..ни ферм по вырыщиванию креветок...
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21.06.2021 18:53 Ответить
.......это ещё не всё .....после 24.06 будут основные.....секторальные....это уже будет не смешно.....
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21.06.2021 19:22 Ответить
Интересно , какие дифирамбы запоют ябацьки главному драныкоеду, когда народ его все же всковырнет?
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21.06.2021 19:07 Ответить
Стадион в Бухаресте не умолкает путин ху#ло.
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21.06.2021 19:15 Ответить
Щось мені підказує що всім вже байдуже до тих санкцій.
В народі кажуть: "Що занадто - то не здраво".
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21.06.2021 19:17 Ответить
Арестуйте деньги лукашенко в Эмиратах и у Саудитов , а так это не санкции . Только для виду .
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21.06.2021 19:23 Ответить
....подскажи, пожалуйста, названия банков и номера счетов, если не трудно.....
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21.06.2021 19:53 Ответить
Курам на смех. Особенно понравились санкции против КГБ Беларуси. Да начхать они на них хотели. Если хотите их по-настоящему наказать, вводите секторальные санкции, отрубайте SWIFT, запрещайте въезд к себе на территорию и т.д. и т.п.
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21.06.2021 19:31 Ответить
запрет авиасообшений чем тебе не се6кторальная санкция?и очень даже болючая,по бюджету вдарит нехило.
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21.06.2021 19:59 Ответить
.....бюджет потеряет не столь и много - 50 лимонов $().... дело во всей гражданской авиации, где все самолёты в лизинге....а летуны и диспетчеры с самой высокой зарплатой после IT-шников , не говоря о имиджевых потерях....
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21.06.2021 20:09 Ответить
Ну и что? За спиной бульбенфюрера параша, которая всегда придет на помощь. И плевать они хотели на эти "санкции".
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21.06.2021 22:38 Ответить
у параши денех много? США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 11
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21.06.2021 22:41 Ответить
К сожалению, на это хватит (а ЕС деньгами за газ поможет). Они своих крепостных будут голодом морить, а диктаторов будут с удовольствием спонсировать. Как СССР в свое время финансировал различные коммунистические режимы.
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21.06.2021 22:47 Ответить
так в том то и фишка санкций США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 4850.ввести раху в максимальные траты
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21.06.2021 22:49 Ответить
Так ЕС им эти растраты и компенсирует.
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21.06.2021 22:51 Ответить
Санкции вводятся против режима и спонсирующих его олигархов. Это логично и правильно. А простые белорусы в чём виноваты, за что их наказывать ? Они этого усатого таракана даже не выбирали
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21.06.2021 20:28 Ответить
"спонсирующих его олигархов" - низзяяяя. Ведь на спонсирующих его олигархов, простые белорусы работают, в чём виноваты, за что их наказывать ? Так? США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 5266
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21.06.2021 23:54 Ответить
ЄС опублікував список нових санкцій щодо Мінська

Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження: син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також ряд суддів, прокурорів, співробітників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.

У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: "Мінський автотранспортний завод" (МАЗ), "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), логістичний оператор "Бреміно групп" та нафтотрейдер "Нова нафтова компанія". Також це компанії "Глобалкастом-менеджмент" і "Логекс", які надають послуги з митного декларування та логістики, та компанія "Сохра", котра займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.
Відтепер фізичним особам, які опинилися в списку, заборонено в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.
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21.06.2021 20:06 Ответить
Компанії заблокували, експорт заблокували -- це удар по Лукашенку чи по білоруському народу? Безробіття, без зарплати, інфляція, ріст цін, зубожіння... За що карають народ, хіба за те, що не виходить на вулиці і нема загально-національних страйків, як того хотіла та мокра курка. Якби дружили з Лукашенком, то Білорусь би вже була кандидатом в ЄС.
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21.06.2021 20:52 Ответить
Ти б бігала з автоматом проти свого народу на місті лукашенка ? А , мокра курка ?
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21.06.2021 20:58 Ответить
заради одного маніакального бажання - залишитись при владі ? Кажи , ссс учко !
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21.06.2021 21:00 Ответить
И?
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21.06.2021 23:55 Ответить
лукашенко убивает и насилует народ белоруси в застенках
давайте вас так, а вы будете дружить,
хороша идея ?
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22.06.2021 09:11 Ответить
Генерала Иона Антонеску расстреляли в 1946 году,а Николае Чаушеску в 1989 году.Лукашеску не расстреляют...пули жалко на єтого дебила США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 1906 и его хміря ПутлераСША ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 7362
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21.06.2021 20:07 Ответить
верно, их повесят
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21.06.2021 20:32 Ответить
США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 6015 США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 1260 США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 1260
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21.06.2021 20:10 Ответить
Белорусов біло 10 млн,а стало 9....Лукашеску... куда спрятал мильон собратьев? США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 5790в ГУЛАГе на Коліме Путлера?
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21.06.2021 20:13 Ответить
Лукашеску нападёт на ЕС , вероломно .
Другого выхода для него нет ...
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21.06.2021 20:33 Ответить
Путин поможет материально, кацапы затянут пояса и потерпят😁😁😁
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21.06.2021 20:51 Ответить
Лука макака лысая
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09.12.2021 12:10 Ответить
 
 