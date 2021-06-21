США ввели против режима Лукашенко новые санкции
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США вслед за Евросоюзом ввели новые санкции против режима захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко. В "черный список" попали 16 физических лиц и пять юридических лиц.
Об этом говорится в решении Министерства финансов США, обнародованном в воскресенье, 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Среди физических лиц, попавших под американские санкции - пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, генеральный прокурор Андрей Швед и другие.
В список юридических лиц входят КГБ Беларуси, отдел милиции Минского горисполкома на Окрестина, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, УВД Брестского облисполкома и внутренние войска МВД.
Напомним, 21 июня Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.
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Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження: син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також ряд суддів, прокурорів, співробітників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.
У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: "Мінський автотранспортний завод" (МАЗ), "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), логістичний оператор "Бреміно групп" та нафтотрейдер "Нова нафтова компанія". Також це компанії "Глобалкастом-менеджмент" і "Логекс", які надають послуги з митного декларування та логістики, та компанія "Сохра", котра займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.
Відтепер фізичним особам, які опинилися в списку, заборонено в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.
давайте вас так, а вы будете дружить,
хороша идея ?
Другого выхода для него нет ...