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Новини За кордоном
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Білорусь (5972) Лукашенко (2279) санкції (6879) США (14526)

США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції

США услід за Євросоюзом ввели нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. В "чорний список" потрапили 16 фізичних осіб і п'ять юридичних осіб.

Про це йдеться в рішенні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в неділю, 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Серед фізичних осіб, які потрапили під американські санкції - прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки Наталя Кочанова, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніх військ Микола Карпенков, генеральний прокурор Андрій Швед та інші.

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У список юридичних осіб входять КДБ Білорусі, відділ міліції Мінського міськвиконкому на Окрестіна, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, УВС Брестського облвиконкому і внутрішні війська МВС.

Нагадаємо, 21 червня Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи і ввів візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.
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Топ коментарі
+16
Стадион в Бухаресте не умолкает путин ху#ло.
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21.06.2021 19:15
+3
Список юрлиц просто смешон...ни тебе нефтепереработки..ни ферм по вырыщиванию креветок...
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21.06.2021 18:53
+3
Интересно , какие дифирамбы запоют ябацьки главному драныкоеду, когда народ его все же всковырнет?
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21.06.2021 19:07
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Самый пострадавший - это расисянин Гуцериев, вляпался по уши. Вот так схематоз доводит до потенциального дефолта. Наших тоже касается
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21.06.2021 18:52 Відповісти
Список юрлиц просто смешон...ни тебе нефтепереработки..ни ферм по вырыщиванию креветок...
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21.06.2021 18:53 Відповісти
.......это ещё не всё .....после 24.06 будут основные.....секторальные....это уже будет не смешно.....
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21.06.2021 19:22 Відповісти
Интересно , какие дифирамбы запоют ябацьки главному драныкоеду, когда народ его все же всковырнет?
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21.06.2021 19:07 Відповісти
Стадион в Бухаресте не умолкает путин ху#ло.
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21.06.2021 19:15 Відповісти
Щось мені підказує що всім вже байдуже до тих санкцій.
В народі кажуть: "Що занадто - то не здраво".
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21.06.2021 19:17 Відповісти
Арестуйте деньги лукашенко в Эмиратах и у Саудитов , а так это не санкции . Только для виду .
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21.06.2021 19:23 Відповісти
....подскажи, пожалуйста, названия банков и номера счетов, если не трудно.....
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21.06.2021 19:53 Відповісти
Курам на смех. Особенно понравились санкции против КГБ Беларуси. Да начхать они на них хотели. Если хотите их по-настоящему наказать, вводите секторальные санкции, отрубайте SWIFT, запрещайте въезд к себе на территорию и т.д. и т.п.
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21.06.2021 19:31 Відповісти
запрет авиасообшений чем тебе не се6кторальная санкция?и очень даже болючая,по бюджету вдарит нехило.
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21.06.2021 19:59 Відповісти
.....бюджет потеряет не столь и много - 50 лимонов $().... дело во всей гражданской авиации, где все самолёты в лизинге....а летуны и диспетчеры с самой высокой зарплатой после IT-шников , не говоря о имиджевых потерях....
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21.06.2021 20:09 Відповісти
Ну и что? За спиной бульбенфюрера параша, которая всегда придет на помощь. И плевать они хотели на эти "санкции".
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21.06.2021 22:38 Відповісти
у параши денех много? США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 11
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21.06.2021 22:41 Відповісти
К сожалению, на это хватит (а ЕС деньгами за газ поможет). Они своих крепостных будут голодом морить, а диктаторов будут с удовольствием спонсировать. Как СССР в свое время финансировал различные коммунистические режимы.
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21.06.2021 22:47 Відповісти
так в том то и фишка санкций США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 4850.ввести раху в максимальные траты
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21.06.2021 22:49 Відповісти
Так ЕС им эти растраты и компенсирует.
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21.06.2021 22:51 Відповісти
Санкции вводятся против режима и спонсирующих его олигархов. Это логично и правильно. А простые белорусы в чём виноваты, за что их наказывать ? Они этого усатого таракана даже не выбирали
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21.06.2021 20:28 Відповісти
"спонсирующих его олигархов" - низзяяяя. Ведь на спонсирующих его олигархов, простые белорусы работают, в чём виноваты, за что их наказывать ? Так? США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 5266
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21.06.2021 23:54 Відповісти
ЄС опублікував список нових санкцій щодо Мінська

Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження: син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також ряд суддів, прокурорів, співробітників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.

У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: "Мінський автотранспортний завод" (МАЗ), "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), логістичний оператор "Бреміно групп" та нафтотрейдер "Нова нафтова компанія". Також це компанії "Глобалкастом-менеджмент" і "Логекс", які надають послуги з митного декларування та логістики, та компанія "Сохра", котра займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.
Відтепер фізичним особам, які опинилися в списку, заборонено в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.
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21.06.2021 20:06 Відповісти
Компанії заблокували, експорт заблокували -- це удар по Лукашенку чи по білоруському народу? Безробіття, без зарплати, інфляція, ріст цін, зубожіння... За що карають народ, хіба за те, що не виходить на вулиці і нема загально-національних страйків, як того хотіла та мокра курка. Якби дружили з Лукашенком, то Білорусь би вже була кандидатом в ЄС.
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21.06.2021 20:52 Відповісти
Ти б бігала з автоматом проти свого народу на місті лукашенка ? А , мокра курка ?
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21.06.2021 20:58 Відповісти
заради одного маніакального бажання - залишитись при владі ? Кажи , ссс учко !
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21.06.2021 21:00 Відповісти
И?
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21.06.2021 23:55 Відповісти
лукашенко убивает и насилует народ белоруси в застенках
давайте вас так, а вы будете дружить,
хороша идея ?
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22.06.2021 09:11 Відповісти
Генерала Иона Антонеску расстреляли в 1946 году,а Николае Чаушеску в 1989 году.Лукашеску не расстреляют...пули жалко на єтого дебила США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 1906 и его хміря ПутлераСША ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 7362
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21.06.2021 20:07 Відповісти
верно, их повесят
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21.06.2021 20:32 Відповісти
США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 6015 США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 1260 США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 1260
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21.06.2021 20:10 Відповісти
Белорусов біло 10 млн,а стало 9....Лукашеску... куда спрятал мильон собратьев? США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції - Цензор.НЕТ 5790в ГУЛАГе на Коліме Путлера?
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21.06.2021 20:13 Відповісти
Лукашеску нападёт на ЕС , вероломно .
Другого выхода для него нет ...
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21.06.2021 20:33 Відповісти
Путин поможет материально, кацапы затянут пояса и потерпят😁😁😁
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21.06.2021 20:51 Відповісти
Лука макака лысая
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09.12.2021 12:10 Відповісти
 
 