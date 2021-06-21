США ввели проти режиму Лукашенка нові санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США услід за Євросоюзом ввели нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. В "чорний список" потрапили 16 фізичних осіб і п'ять юридичних осіб.
Про це йдеться в рішенні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в неділю, 21 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Серед фізичних осіб, які потрапили під американські санкції - прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки Наталя Кочанова, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніх військ Микола Карпенков, генеральний прокурор Андрій Швед та інші.
У список юридичних осіб входять КДБ Білорусі, відділ міліції Мінського міськвиконкому на Окрестіна, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, УВС Брестського облвиконкому і внутрішні війська МВС.
Нагадаємо, 21 червня Євросоюз ухвалив рішення заморозити активи і ввів візові заборони щодо 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.
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Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження: син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також ряд суддів, прокурорів, співробітників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.
У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: "Мінський автотранспортний завод" (МАЗ), "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), логістичний оператор "Бреміно групп" та нафтотрейдер "Нова нафтова компанія". Також це компанії "Глобалкастом-менеджмент" і "Логекс", які надають послуги з митного декларування та логістики, та компанія "Сохра", котра займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.
Відтепер фізичним особам, які опинилися в списку, заборонено в'їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.
давайте вас так, а вы будете дружить,
хороша идея ?
Другого выхода для него нет ...