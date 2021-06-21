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ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі

Парламентська асамблея Ради Європи проведе термінові дебати щодо питання: "Ситуація в Білорусі: загроза всій Європі". Внесення цього питання за терміновою процедурою до порядку денного делегати підтримали в понеділок, 21 червня, з початком роботи літньої сесії Асамблеї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Ініціатором обговорення ситуації у Білорусі виступив литовський парламентарій Емануеліс Зінгеріс.

Проти проведення дебітів щодо загрози ситуації у Білорусі всій Європі виступила лише російська делегація. Водночас решта парламентаріїв за результатами ініційованого РФ голосування підтримали включення цього питання до порядку денного сесії.

Термінові дебати заплановані на середу, 23 червня.

Після обговорення, згідно з регламентом, резолюція з цього питання ухвалюватися не буде.

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Автор: Наталя Джума
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Срочные дебаты звучит как прикол. Интересно это реакция на захват самолета или события 2020 года пришло время обсудить?
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21.06.2021 14:30 Відповісти
Термін "дебити", це, напевне, авторства гугл-перекладача...
Але "дебітів" малувато буде... Резолюція потрібна; нехай не на цю, а на наступну, осіннє-зимову сесію...
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21.06.2021 14:31 Відповісти
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 3769
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21.06.2021 14:33 Відповісти
Такое впечатление,что вся эта "активность" только отвлекает от реальных действий в отношении РФ.***,ребята европейцы,у вас война под боком,а вы делаете вид,что не замечаете
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21.06.2021 14:41 Відповісти
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 4678
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21.06.2021 15:15 Відповісти
Да там ситуация понятная ,все друг на дружку стучат , вот так они и попали в такую ситуацию + очень любят совок , а кому не нравится давно уехал 🤔
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21.06.2021 16:02 Відповісти
 
 