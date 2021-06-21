ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі

Парламентська асамблея Ради Європи проведе термінові дебати щодо питання: "Ситуація в Білорусі: загроза всій Європі". Внесення цього питання за терміновою процедурою до порядку денного делегати підтримали в понеділок, 21 червня, з початком роботи літньої сесії Асамблеї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Ініціатором обговорення ситуації у Білорусі виступив литовський парламентарій Емануеліс Зінгеріс.

Проти проведення дебітів щодо загрози ситуації у Білорусі всій Європі виступила лише російська делегація. Водночас решта парламентаріїв за результатами ініційованого РФ голосування підтримали включення цього питання до порядку денного сесії.

Термінові дебати заплановані на середу, 23 червня.

Після обговорення, згідно з регламентом, резолюція з цього питання ухвалюватися не буде.

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