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ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по вопросу: "Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе". Включение этого вопроса по срочной процедуре в повестку дня делегаты поддержали в понедельник, 21 июня, с началом работы летней сессии Ассамблеи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Инициатором обсуждения ситуации в Беларуси выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Против проведения дебитов об угрозе ситуации в Беларуси всей Европе выступила только российская делегация. В то же время остальные парламентарии по результатам инициированного РФ голосования поддержали включение этого вопроса в повестку дня сессии.

Срочные дебаты запланированы на среду, 23 июня.

После обсуждения, согласно регламенту, резолюция по этому вопросу приниматься не будет.

Также читайте: Завтра стартует летняя сессия ПАСЕ: На повестке дня - резолюция по крымским татарам

Автор: Роман Свиридович
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Срочные дебаты звучит как прикол. Интересно это реакция на захват самолета или события 2020 года пришло время обсудить?
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21.06.2021 14:30 Ответить
Термін "дебити", це, напевне, авторства гугл-перекладача...
Але "дебітів" малувато буде... Резолюція потрібна; нехай не на цю, а на наступну, осіннє-зимову сесію...
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21.06.2021 14:31 Ответить
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 3769
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21.06.2021 14:33 Ответить
Такое впечатление,что вся эта "активность" только отвлекает от реальных действий в отношении РФ.***,ребята европейцы,у вас война под боком,а вы делаете вид,что не замечаете
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21.06.2021 14:41 Ответить
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 4678
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21.06.2021 15:15 Ответить
Да там ситуация понятная ,все друг на дружку стучат , вот так они и попали в такую ситуацию + очень любят совок , а кому не нравится давно уехал 🤔
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21.06.2021 16:02 Ответить
 
 