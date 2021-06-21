В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В случае крайней необходимости можно вакцинироваться немного раньше или позже озвученных сроков.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"Прививки 2-й дозой вакцины желательно делать в срок:
▪ Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,
▪ CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,
▪ Oxford/AstraZeneca - 12 недель", - говорится в сообщении Минздрава.
При этом в случае непреодолимых обстоятельств вакцины CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca можно ввести на неделю раньше срока. А для Comirnaty/Pfizer-BioNTech и так указано окно повторной вакцинации - между 21 и 28 днем после первой дозы.
"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала", - отметили в министерстве. Подчеркнув при этом, что прививаться раньше или позже срока все же стоит только в случае крайней необходимости.
Пожалуйста, подождите...
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в поликлиниках есть разные вакцины - когда приходишь на вторую вторую, спрашивают чем кололи первый раз
семейный врач не пишет "писулек", а записывает на вакцинацию
якщо сильно хочеш - доклади зусиль і тебе прищеплять
Вот когда получит -- тогда и кукарекай, какцап особо одаренный
Хотя, вполне возможно, что оба.
Вот така х.. (от деда Панаса)
"...За даними Європейської комісії з лікарських засобів, інтервал вакцинації повинен становити від 3 тижнів (оптимальний) до 6 тижнів (максимум)."
https://www.adler-apotheke-rosbach.de/pharmacy/content/infos-rund-um-die-corona-impfung-von-biontech-und-pfizer.196.1704.html