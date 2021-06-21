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В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины

В случае крайней необходимости можно вакцинироваться немного раньше или позже озвученных сроков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Прививки 2-й дозой вакцины желательно делать в срок:

▪ Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,

▪ CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,

▪ Oxford/AstraZeneca - 12 недель", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом в случае непреодолимых обстоятельств вакцины CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca можно ввести на неделю раньше срока. А для Comirnaty/Pfizer-BioNTech и так указано окно повторной вакцинации - между 21 и 28 днем после первой дозы.

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"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала", - отметили в министерстве. Подчеркнув при этом, что прививаться раньше или позже срока все же стоит только в случае крайней необходимости.

В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины 01
В Минздраве рассказали, когда нужно делать прививку второй дозой COVID-вакцины 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
нет никаких проблем - иди в пункт массовой вакцинации и делай - в выходные дни , всем желающим , лично я привился КоронаВак неделю назад.
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21.06.2021 23:24
+2
Да почти. Вы сначала обеспечьте, чтобы люди смогли реально сделать прививки в положенные сроки. Чтобы было чем. А не сказки рассказывайте.
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21.06.2021 23:18
+2
Ага. А зачем твой КоронаВак тем, кто сделал прививку Ковидшилдом?
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21.06.2021 23:28
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Да почти. Вы сначала обеспечьте, чтобы люди смогли реально сделать прививки в положенные сроки. Чтобы было чем. А не сказки рассказывайте.
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21.06.2021 23:18 Ответить
нет никаких проблем - иди в пункт массовой вакцинации и делай - в выходные дни , всем желающим , лично я привился КоронаВак неделю назад.
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21.06.2021 23:24 Ответить
Ага. А зачем твой КоронаВак тем, кто сделал прививку Ковидшилдом?
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21.06.2021 23:28 Ответить
ua 18c49ed2: А зачем твой КоронаВак тем, кто сделал прививку Ковидшилдом?

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в поликлиниках есть разные вакцины - когда приходишь на вторую вторую, спрашивают чем кололи первый раз
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21.06.2021 23:35 Ответить
У нас еще нет Пфайзера. Но обещают. И кроме самой прививки мне нужен и сертификат европейского образца, а не писулька от семейного врача.
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21.06.2021 23:39 Ответить
у вас это где? мне лично вкатили CornoVac, но для тех, кто 1й раз получил Pfizer был Pfizer, и AstroZeneka - при мне сестры заполняли журнал.
семейный врач не пишет "писулек", а записывает на вакцинацию
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22.06.2021 00:08 Ответить
Какой Пфайзер? Его не было в Украине месяц назад от слова совсем У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 6706 У вас бред после китайского фуфломицина. У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 2862 И семейный врач выдает писульку за своей подписью -- таково решение зеленой власти.
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22.06.2021 00:12 Ответить
Pfizer є, не бреши

якщо сильно хочеш - доклади зусиль і тебе прищеплять
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22.06.2021 07:16 Ответить
в Киеве сотрудников ВУЗов колют Pfizer - мою жену вакцинировали неделю назад.
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22.06.2021 00:12 Ответить
через семейного врача в районной поликлинике на Харьковском - ваще без очереди. время записи - понедельник в 15:15.
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21.06.2021 23:31 Ответить
"Титр нейтрализующих антител в течение заболевания у впоследствии умерших пациентов рос быстрее по сравнению с титром у впоследствии выздоровевших пациентов, он также быстрее падал. В то же время, у пациентов, которые впоследствии выздоровели, титр антител увеличивался медленнее, но вырастал до более высокого уровня и дольше держался на этом уровне. Такая динамика изменения титров антител была характерна как для IgM, так и IgG антител[93]. Можно предположить, что у пациентов, впоследствии умерших, развилось антителозависмое усиление вирусной инфекции в тяжелой форме и быстрая выработка антител к S-белку, которые не могли нейтрализовать вирус, способствовала этому"
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22.06.2021 00:50 Ответить
А я записался на Пфайзер, ударенный какцап, и там очередь. Ну и? А тем кто уже привит Ковидшилдом?
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21.06.2021 23:31 Ответить
Мне нужен свободный доступ в Европу. А ты, жертва зеленого выбора, можешь сидеть безвылазно здесь. Или каждый раз сдавать тесты. С чем и поздравляю.
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21.06.2021 23:42 Ответить
Ну-ну, мечтай какцап. Мечтать не вредно.
У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 8772
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21.06.2021 23:56 Ответить
дубль два для особо одарённых - Синовак получит европейскую авторизацию раньше, чем до тебя дойдёт очередь на пхизер.
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22.06.2021 00:08 Ответить
Та ты шо? У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 5560 Надейся и жди, вся жизнь впереди. У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 5560
Вот когда получит -- тогда и кукарекай, какцап особо одаренный
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22.06.2021 00:14 Ответить
вот когда твоя очередь подойдёт (может быть, потом) тогда и квохчи.
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22.06.2021 00:28 Ответить
За меня не переживай У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 9034 Я то как-раз дождусь.
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22.06.2021 00:31 Ответить
Дождёшся, после того как авторизуют Синовак.
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22.06.2021 08:43 Ответить
Кто из вас с Клавой глюкнул?
Хотя, вполне возможно, что оба. У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 4422
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21.06.2021 23:31 Ответить
вот если я только переболел когда можно прививку делать ?
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21.06.2021 23:29 Ответить
Разговор в пользу бедных - показаное, лицемерное сочувствие чужим несчастьям; пустая болтовня. Выражение восходит к благотворительным собраниям и вечерам в пользу бедных, устраивавшимся в России до Октябрьской революции. На вечерах собирались деньги, которые потом передавали сиротам, вдовам, инвалидам. Вокруг сбора пожертвований было всегда много пышных и слащавых речей, однако чаще всего они приносили мало помощи обездоленным.

Вот така х.. (от деда Панаса)
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21.06.2021 23:32 Ответить
діпутатам -американський файзєр, наріду-китайський коронавак. слуги наріду знають толк в вакцинах.
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21.06.2021 23:44 Ответить
я представляю какие сейчас проблемы у вакцинируемых !!... сидят и думают - зачем нужно было добровольно заражать себя вирусом ковида если вакцин нет, та и они не работают!!! И повторюсь - вакцин от вирусов НЕТ !!!Вакцинация здоровым не нужна от слова СОВСЕМ !! А больным (со слабым здоровьем смертельно опасна) !!! Совет Айболитам - ищите ЛЕКАРСТВО !!
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21.06.2021 23:47 Ответить
п.с. ведь говорят же умные люди что к осени больницы будут забиты ТОЛЬКО одними ВАКЦИНИРУЕМЫМИ и с побочками и с вирусняком !!! т.к. Ковид - это вирус созданный кацапами для массового мора людей , да и вакцина их спутник - тоже из той серии(в маЦкве лежат с этой волной вируса только одни привитые ) .. делайте выводы если есть чем !!!
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21.06.2021 23:52 Ответить
В московии кричат, что привитым спутником нужна срочная ревацинация другой вакциной. Только другой у них нету.
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22.06.2021 00:00 Ответить
это хорошо что нету !!! .. пускай кушают до конца это пойло...это им За Украину Господь Бог насыпает !!!
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22.06.2021 00:09 Ответить
и еще - 2-мя разными вакцинами нельзя !!! это иммунитету писта ...
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22.06.2021 00:26 Ответить
BioNTech/Pfizer:
"...За даними Європейської комісії з лікарських засобів, інтервал вакцинації повинен становити від 3 тижнів (оптимальний) до 6 тижнів (максимум)."
https://www.adler-apotheke-rosbach.de/pharmacy/content/infos-rund-um-die-corona-impfung-von-biontech-und-pfizer.196.1704.html
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22.06.2021 00:58 Ответить
Розтікаються мислю по древу: "У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини", коли буде достатньо вакцини в Україні то такі питання не будуть стояти на повістці дня. У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 5082
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22.06.2021 06:39 Ответить
 
 