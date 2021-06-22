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Бедные страны столкнулись с дефицитом вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Бедные страны столкнулись с дефицитом вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме COVAX, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. Программа доставила 90 млн доз в 131 страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд, передает BBC.

Но он отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Как говорится в издании, недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.

Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ

Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Джо Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.
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а как по другому? нормальные страны сначала удовлетворяют потребности своей страны, а потом (если есть возможность) помогают другим...кроме Раши конечно, они свой Спутник уже куда только не впаривают
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22.06.2021 07:11 Ответить
якщо почитати дописувачів Цензора на тему нехватки вакцини, то складається враження. що у бідних країнах живуть виключно шанувальники Петра Олексійовича
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22.06.2021 07:18 Ответить
Це не про Україну. В нас кінець епохи бідності.
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22.06.2021 08:38 Ответить
А с дефецитом вакцины от нищеты они не сталкивались ?
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22.06.2021 07:37 Ответить
Вау! Деньги, оказывается, годятся для покупки нужных вещей и услуг? Что еще новенького? Вода,оказывается, мокрая?
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22.06.2021 07:48 Ответить
 
 