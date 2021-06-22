Бедные страны столкнулись с дефицитом вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме COVAX, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. Программа доставила 90 млн доз в 131 страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд, передает BBC.

Но он отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Как говорится в издании, недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.

Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

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Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Джо Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.