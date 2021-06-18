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Новости Коронавирус и карантин
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Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ

Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ

Дельта-вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии, становится доминантным по всему миру.

Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья Сумья Сваминатан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", - сказала Сваминатан.

Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант). Этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения.

По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.

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Топ комментарии
+9
Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5911
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18.06.2021 22:47
+6
Дополнительные исследования проведут лучшие шаманы ВОЗ.
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18.06.2021 22:51
+6
Скажите эфиопу, что денег больше никто не даст. Пусть останавливается.
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18.06.2021 22:58
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Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5911
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18.06.2021 22:47 Ответить
Дополнительные исследования проведут лучшие шаманы ВОЗ.
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18.06.2021 22:51 Ответить
Как это отразиться на вакцинированных ? Об этом вообще мало пишут
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18.06.2021 22:55 Ответить
Не, ну все верно, не зря "эти" открыли прилеты для индусов. Очень это было важно!

А ****, у нас все ОК, можем и туда "концетраторы" послать, у нас же их *****,

корона уже все и навсегда, зачем добру пропадать. Где-то они так думают.

А и верно, пфайзер под подушкой у них есть полюбому.
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18.06.2021 22:57 Ответить
та не смешите - а вот то шо смешно шо целый Кличко каждый день говорит шо в Киеве от вируса погибло аж три , не, не тысячи, три человека. я типо соболезную и т д , но блин - шо он ваще говорит то? да бомжей тупо больше дохнет от угарного газа чем граждан от вируса
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18.06.2021 23:02 Ответить
Рот боксёру что бы он туда ел.
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19.06.2021 00:51 Ответить
еще можно мощи лизать, как Усик)
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19.06.2021 07:55 Ответить
Раз вна поколение товарищи из ВОЗ считают шо "похарчевацца надо бы".
и все жи*ели планеты удобно усаживаются на бутылку под ехидное хихиканье Путина.
шото подозрительно, никому не каж*дся?
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18.06.2021 22:58 Ответить
Скажите эфиопу, что денег больше никто не даст. Пусть останавливается.
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18.06.2021 22:58 Ответить
Бл*ть как страшно. Я аж под подушку спрятался. Не отстанут уроды, не отстанут.
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18.06.2021 23:01 Ответить
кстати если напр. побывать у ворожки и она скажет шо погибнешь от меча, то можно вируса не бояться, все мужики это знают то... Саурон? Нетждеььидвьыидтдддппэтж
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18.06.2021 23:04 Ответить
Ты никогда не угадаешь, где и когда. Судьба довлеет над тобой потому, что ты вшит в эту Вселенную, как нитки в подушку. Если растягивается ткань, то меняется твоя жизнь. Насчет ворожек: Да есть, но их редко встретишь.
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18.06.2021 23:30 Ответить
может и так, я ваще думаю шо каждое движение предопрелено, ибо мона случайно в магазине например - обосрать покупателя, а тот плюнет и станет президентом... а потом Кубань наша и прочие белгородщины и нам потом кормить их
ну если подумать - как в анекдоте шо мужик пришел к Яхве - Че я жил вна свете то.
- ты ехал в поезде 50 лет взад Зажопинск - Задрищенск?
- ну ага
- тя просиди передать соль?
- ыыыы? наверно
- так вот того и жил ты.
а если подумать то может передав соль он в кому то возбудил любовь к искусству например и теперь он якутский скульптор)
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19.06.2021 08:00 Ответить
Если история о якутском скульторе, то, скорее всего, перед тамбуром его попросили дать бумажку...
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19.06.2021 08:16 Ответить
и не будь дураком он слепил себе новую... из того что было под рукой)
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19.06.2021 08:24 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Чтобы вы понимали насколько Дельта вариант опасный:
99% выявленных геномов в Великобритании это дельта вариант!!!
Он полностью!!! вытеснил британский вариант, который в свое время вытеснил Уханьский.
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18.06.2021 23:21 Ответить
т.е. как бы вакцины против него пока нет? или какая-то может и сработать?
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18.06.2021 23:26 Ответить
ой какой Вы щедрый... спасиба!
а может Вам...раз такое придумали ? ))))
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19.06.2021 09:02 Ответить
Вакцинки універсальні.
"Експерти" сказали, що вони ефективні від усіх штамів.
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18.06.2021 23:52 Ответить
Не, ну а что им еще говорить?
Тут и так людей не особо затащишь на вакцинацию, несмотря на все ухищрения, а если еще и сказать, что "ну это, насчет остальных штаммов мы хз"...А деньги уже уплачены.
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19.06.2021 00:08 Ответить
Да эти эксперты на любое преступление пойдут! Вот, в Индии они преступной вакцинацией преступно снизили заболеваемость и смертность от дельта-штамма...
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19.06.2021 08:26 Ответить
Дельта-штам коронавірусу домінує у всьому світі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2989
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19.06.2021 01:02 Ответить
фото где?
мммм, зрада..... ням-ням
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19.06.2021 08:26 Ответить
 
 