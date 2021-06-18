Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ
Дельта-вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии, становится доминантным по всему миру.
Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья Сумья Сваминатан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", - сказала Сваминатан.
Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант). Этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения.
По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.
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А ****, у нас все ОК, можем и туда "концетраторы" послать, у нас же их *****,
корона уже все и навсегда, зачем добру пропадать. Где-то они так думают.
А и верно, пфайзер под подушкой у них есть полюбому.
и все жи*ели планеты удобно усаживаются на бутылку под ехидное хихиканье Путина.
шото подозрительно, никому не каж*дся?
ну если подумать - как в анекдоте шо мужик пришел к Яхве - Че я жил вна свете то.
- ты ехал в поезде 50 лет взад Зажопинск - Задрищенск?
- ну ага
- тя просиди передать соль?
- ыыыы? наверно
- так вот того и жил ты.
а если подумать то может передав соль он в кому то возбудил любовь к искусству например и теперь он якутский скульптор)
Чтобы вы понимали насколько Дельта вариант опасный:
99% выявленных геномов в Великобритании это дельта вариант!!!
Он полностью!!! вытеснил британский вариант, который в свое время вытеснил Уханьский.
а может Вам...раз такое придумали ? ))))
"Експерти" сказали, що вони ефективні від усіх штамів.
Тут и так людей не особо затащишь на вакцинацию, несмотря на все ухищрения, а если еще и сказать, что "ну это, насчет остальных штаммов мы хз"...А деньги уже уплачены.
мммм, зрада..... ням-ням