Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ

Дельта-вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии, становится доминантным по всему миру.

Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник Всемирной организации здоровья Сумья Сваминатан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Этот вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", - сказала Сваминатан.

Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант). Этот тип вируса был обнаружен более чем в 80 странах мира и продолжает мутировать по мере распространения.

По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.

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