Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ
В мире наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, однако темпы распространения вируса по-прежнему опережают вакцинацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
"В глобальном масштабе количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в ВОЗ, в настоящее время снижается в течение 7 недель подряд, что на сегодняшний день является самой продолжительной серией еженедельных сокращений во время пандемии. В то время как еженедельные случаи заболевания находятся на самом низком уровне с февраля, смертность снижается не так быстро", - говорится в сообщении.
По его словам, страны Африки демонстрируют более высокий уровень смертности.
"Прямо сейчас вирус распространяется быстрее, чем вакцины", - добавил Гебрейесус.
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-- но и более высокий уровень рождаемости... -- баш-на-баш.
В ви люди радуйтесь, веселіться, Ковішилдом коліться.
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Сміялися з піввареника?
Маємо наступне.
Один за одним люди, - а дайте півпластінки тріхополу, а дайте 20 ватних дисків, а дайте 10 мілілітрів спирту.
В мене волоси вже дибки від цього всього.
Це вже не смішно. Це реально не смішно. Це якесь пекло.