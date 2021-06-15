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Новости Коронавирус и карантин
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Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ

Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ

В мире наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, однако темпы распространения вируса по-прежнему опережают вакцинацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"В глобальном масштабе количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в ВОЗ, в настоящее время снижается в течение 7 недель подряд, что на сегодняшний день является самой продолжительной серией еженедельных сокращений во время пандемии. В то время как еженедельные случаи заболевания находятся на самом низком уровне с февраля, смертность снижается не так быстро", - говорится в сообщении.

По его словам, страны Африки демонстрируют более высокий уровень смертности.

"Прямо сейчас вирус распространяется быстрее, чем вакцины", - добавил Гебрейесус.

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Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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страны Африки демонстрируют более высокий уровень смертности.
-- но и более высокий уровень рождаемости... -- баш-на-баш.
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15.06.2021 18:01 Ответить
Ну вот зачем вiслюку подсказывать? Сча запретят контрацептивы и выключат свет.
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15.06.2021 18:13 Ответить
Пушкина читал? -- "...бутся все, кому не лень!" -- ...а больше некому...*)
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15.06.2021 18:20 Ответить
Там еще у Баркова было про реже и аккуратней.
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15.06.2021 18:35 Ответить
Головне ,що сьогодні розпочали прививати наших депутатів Пфайзером ,прямо в приміщенні ВР.
В ви люди радуйтесь, веселіться, Ковішилдом коліться.
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15.06.2021 18:06 Ответить
Пропонують короновак
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15.06.2021 18:09 Ответить
Кому? Слугам? Не смішіть! Сьогодні вже більше 40 привилося, бо відпустка на носі , в теплі краї на узбережжя Італії та Франції пускають тільки з одобреними ВООЗ вакцинами
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15.06.2021 18:14 Ответить
В Украине резкий спад. Неужели прививки помогли?
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15.06.2021 18:22 Ответить
https://twitter.com/pharmazzzevt

https://twitter.com/pharmazzzevt Аптечні спостереження @pharmazzzevt

https://twitter.com/pharmazzzevt https://twitter.com/pharmazzzevt



Сміялися з піввареника?
Маємо наступне.
Один за одним люди, - а дайте півпластінки тріхополу, а дайте 20 ватних дисків, а дайте 10 мілілітрів спирту.
В мене волоси вже дибки від цього всього.
Це вже не смішно. Це реально не смішно. Це якесь пекло.
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15.06.2021 19:28 Ответить
 
 