Распространение COVID-19 опережает темпы вакцинации, - ВОЗ

В мире наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, однако темпы распространения вируса по-прежнему опережают вакцинацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"В глобальном масштабе количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в ВОЗ, в настоящее время снижается в течение 7 недель подряд, что на сегодняшний день является самой продолжительной серией еженедельных сокращений во время пандемии. В то время как еженедельные случаи заболевания находятся на самом низком уровне с февраля, смертность снижается не так быстро", - говорится в сообщении.

По его словам, страны Африки демонстрируют более высокий уровень смертности.

"Прямо сейчас вирус распространяется быстрее, чем вакцины", - добавил Гебрейесус.

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