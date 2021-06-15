Поширення COVID-19 випереджає темпи вакцинації, - ВООЗ
У світі спостерігається зниження захворюваності на COVID-19, однак темпи поширення вірусу як і раніше випереджають вакцинацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.
"У глобальному масштабі кількість нових випадків COVID-19, зареєстрованих у ВООЗ, наразі знижується впродовж 7 тижнів поспіль, що на сьогодні є найтривалішою серією щотижневих скорочень під час пандемії. У той час як щотижневі випадки захворювання перебувають на найнижчому рівні з лютого, смертність знижується не так швидко", - сказано в повідомленні.
За його словами, країни Африки демонструють вищий рівень смертності.
"Прямо зараз вірус поширюється швидше, ніж вакцини", - додав Гебреєсус.
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В ви люди радуйтесь, веселіться, Ковішилдом коліться.
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Сміялися з піввареника?
Маємо наступне.
Один за одним люди, - а дайте півпластінки тріхополу, а дайте 20 ватних дисків, а дайте 10 мілілітрів спирту.
В мене волоси вже дибки від цього всього.
Це вже не смішно. Це реально не смішно. Це якесь пекло.