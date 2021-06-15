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Новини Коронавірус і карантин
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Поширення COVID-19 випереджає темпи вакцинації, - ВООЗ

Поширення COVID-19 випереджає темпи вакцинації, - ВООЗ

У світі спостерігається зниження захворюваності на COVID-19, однак темпи поширення вірусу як і раніше випереджають вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

"У глобальному масштабі кількість нових випадків COVID-19, зареєстрованих у ВООЗ, наразі знижується впродовж 7 тижнів поспіль, що на сьогодні є найтривалішою серією щотижневих скорочень під час пандемії. У той час як щотижневі випадки захворювання перебувають на найнижчому рівні з лютого, смертність знижується не так швидко", - сказано в повідомленні.

За його словами, країни Африки демонструють вищий рівень смертності.

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"Прямо зараз вірус поширюється швидше, ніж вакцини", - додав Гебреєсус.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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страны Африки демонстрируют более высокий уровень смертности.
-- но и более высокий уровень рождаемости... -- баш-на-баш.
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15.06.2021 18:01 Відповісти
Ну вот зачем вiслюку подсказывать? Сча запретят контрацептивы и выключат свет.
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15.06.2021 18:13 Відповісти
Пушкина читал? -- "...бутся все, кому не лень!" -- ...а больше некому...*)
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15.06.2021 18:20 Відповісти
Там еще у Баркова было про реже и аккуратней.
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15.06.2021 18:35 Відповісти
Головне ,що сьогодні розпочали прививати наших депутатів Пфайзером ,прямо в приміщенні ВР.
В ви люди радуйтесь, веселіться, Ковішилдом коліться.
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15.06.2021 18:06 Відповісти
Пропонують короновак
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15.06.2021 18:09 Відповісти
Кому? Слугам? Не смішіть! Сьогодні вже більше 40 привилося, бо відпустка на носі , в теплі краї на узбережжя Італії та Франції пускають тільки з одобреними ВООЗ вакцинами
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15.06.2021 18:14 Відповісти
В Украине резкий спад. Неужели прививки помогли?
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15.06.2021 18:22 Відповісти
https://twitter.com/pharmazzzevt

https://twitter.com/pharmazzzevt Аптечні спостереження @pharmazzzevt

https://twitter.com/pharmazzzevt https://twitter.com/pharmazzzevt



Сміялися з піввареника?
Маємо наступне.
Один за одним люди, - а дайте півпластінки тріхополу, а дайте 20 ватних дисків, а дайте 10 мілілітрів спирту.
В мене волоси вже дибки від цього всього.
Це вже не смішно. Це реально не смішно. Це якесь пекло.
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15.06.2021 19:28 Відповісти
 
 