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Новини Коронавірус і карантин
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Дельта-штам коронавірусу домінує у всьому світі, - ВООЗ

Дельта-штам коронавірусу домінує у всьому світі, - ВООЗ

Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, стає домінантним у всьому світі.

Про це заявила на брифінгу головний науковий співробітник Всесвітньої огранізації здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що легше передається від людини до людини", - сказала Свамінатан.

Дельта-варіант коронавірусу - індійський штам, який почав поширюватися по всьому світу після пануючого у Великобританії британського штаму (альфа-варіант). Цей тип вірусу був виявлений більш ніж в 80 країнах світу і продовжує мутувати в міру поширення.

За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми, але для підтвердження цих припущень необхідні додаткові дослідження.

Читайте також: ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5911
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18.06.2021 22:47
+6
Дополнительные исследования проведут лучшие шаманы ВОЗ.
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18.06.2021 22:51
+6
Скажите эфиопу, что денег больше никто не даст. Пусть останавливается.
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18.06.2021 22:58
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Дельта-штамм коронавируса доминирует по всему миру, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5911
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18.06.2021 22:47 Відповісти
Дополнительные исследования проведут лучшие шаманы ВОЗ.
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18.06.2021 22:51 Відповісти
Как это отразиться на вакцинированных ? Об этом вообще мало пишут
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18.06.2021 22:55 Відповісти
Не, ну все верно, не зря "эти" открыли прилеты для индусов. Очень это было важно!

А ****, у нас все ОК, можем и туда "концетраторы" послать, у нас же их *****,

корона уже все и навсегда, зачем добру пропадать. Где-то они так думают.

А и верно, пфайзер под подушкой у них есть полюбому.
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18.06.2021 22:57 Відповісти
та не смешите - а вот то шо смешно шо целый Кличко каждый день говорит шо в Киеве от вируса погибло аж три , не, не тысячи, три человека. я типо соболезную и т д , но блин - шо он ваще говорит то? да бомжей тупо больше дохнет от угарного газа чем граждан от вируса
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18.06.2021 23:02 Відповісти
Рот боксёру что бы он туда ел.
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19.06.2021 00:51 Відповісти
еще можно мощи лизать, как Усик)
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19.06.2021 07:55 Відповісти
Раз вна поколение товарищи из ВОЗ считают шо "похарчевацца надо бы".
и все жи*ели планеты удобно усаживаются на бутылку под ехидное хихиканье Путина.
шото подозрительно, никому не каж*дся?
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18.06.2021 22:58 Відповісти
Скажите эфиопу, что денег больше никто не даст. Пусть останавливается.
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18.06.2021 22:58 Відповісти
Бл*ть как страшно. Я аж под подушку спрятался. Не отстанут уроды, не отстанут.
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18.06.2021 23:01 Відповісти
кстати если напр. побывать у ворожки и она скажет шо погибнешь от меча, то можно вируса не бояться, все мужики это знают то... Саурон? Нетждеььидвьыидтдддппэтж
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18.06.2021 23:04 Відповісти
Ты никогда не угадаешь, где и когда. Судьба довлеет над тобой потому, что ты вшит в эту Вселенную, как нитки в подушку. Если растягивается ткань, то меняется твоя жизнь. Насчет ворожек: Да есть, но их редко встретишь.
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18.06.2021 23:30 Відповісти
может и так, я ваще думаю шо каждое движение предопрелено, ибо мона случайно в магазине например - обосрать покупателя, а тот плюнет и станет президентом... а потом Кубань наша и прочие белгородщины и нам потом кормить их
ну если подумать - как в анекдоте шо мужик пришел к Яхве - Че я жил вна свете то.
- ты ехал в поезде 50 лет взад Зажопинск - Задрищенск?
- ну ага
- тя просиди передать соль?
- ыыыы? наверно
- так вот того и жил ты.
а если подумать то может передав соль он в кому то возбудил любовь к искусству например и теперь он якутский скульптор)
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19.06.2021 08:00 Відповісти
Если история о якутском скульторе, то, скорее всего, перед тамбуром его попросили дать бумажку...
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19.06.2021 08:16 Відповісти
и не будь дураком он слепил себе новую... из того что было под рукой)
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19.06.2021 08:24 Відповісти
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Чтобы вы понимали насколько Дельта вариант опасный:
99% выявленных геномов в Великобритании это дельта вариант!!!
Он полностью!!! вытеснил британский вариант, который в свое время вытеснил Уханьский.
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18.06.2021 23:21 Відповісти
т.е. как бы вакцины против него пока нет? или какая-то может и сработать?
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18.06.2021 23:26 Відповісти
ой какой Вы щедрый... спасиба!
а может Вам...раз такое придумали ? ))))
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19.06.2021 09:02 Відповісти
Вакцинки універсальні.
"Експерти" сказали, що вони ефективні від усіх штамів.
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18.06.2021 23:52 Відповісти
Не, ну а что им еще говорить?
Тут и так людей не особо затащишь на вакцинацию, несмотря на все ухищрения, а если еще и сказать, что "ну это, насчет остальных штаммов мы хз"...А деньги уже уплачены.
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19.06.2021 00:08 Відповісти
Да эти эксперты на любое преступление пойдут! Вот, в Индии они преступной вакцинацией преступно снизили заболеваемость и смертность от дельта-штамма...
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19.06.2021 08:26 Відповісти
Дельта-штам коронавірусу домінує у всьому світі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2989
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19.06.2021 01:02 Відповісти
фото где?
мммм, зрада..... ням-ням
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19.06.2021 08:26 Відповісти
 
 