Дельта-штам коронавірусу домінує у всьому світі, - ВООЗ

Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, стає домінантним у всьому світі.

Про це заявила на брифінгу головний науковий співробітник Всесвітньої огранізації здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що легше передається від людини до людини", - сказала Свамінатан.

Дельта-варіант коронавірусу - індійський штам, який почав поширюватися по всьому світу після пануючого у Великобританії британського штаму (альфа-варіант). Цей тип вірусу був виявлений більш ніж в 80 країнах світу і продовжує мутувати в міру поширення.

За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми, але для підтвердження цих припущень необхідні додаткові дослідження.

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