Дельта-штам коронавірусу домінує у всьому світі, - ВООЗ
Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, стає домінантним у всьому світі.
Про це заявила на брифінгу головний науковий співробітник Всесвітньої огранізації здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що легше передається від людини до людини", - сказала Свамінатан.
Дельта-варіант коронавірусу - індійський штам, який почав поширюватися по всьому світу після пануючого у Великобританії британського штаму (альфа-варіант). Цей тип вірусу був виявлений більш ніж в 80 країнах світу і продовжує мутувати в міру поширення.
За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми, але для підтвердження цих припущень необхідні додаткові дослідження.
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А ****, у нас все ОК, можем и туда "концетраторы" послать, у нас же их *****,
корона уже все и навсегда, зачем добру пропадать. Где-то они так думают.
А и верно, пфайзер под подушкой у них есть полюбому.
и все жи*ели планеты удобно усаживаются на бутылку под ехидное хихиканье Путина.
шото подозрительно, никому не каж*дся?
ну если подумать - как в анекдоте шо мужик пришел к Яхве - Че я жил вна свете то.
- ты ехал в поезде 50 лет взад Зажопинск - Задрищенск?
- ну ага
- тя просиди передать соль?
- ыыыы? наверно
- так вот того и жил ты.
а если подумать то может передав соль он в кому то возбудил любовь к искусству например и теперь он якутский скульптор)
Чтобы вы понимали насколько Дельта вариант опасный:
99% выявленных геномов в Великобритании это дельта вариант!!!
Он полностью!!! вытеснил британский вариант, который в свое время вытеснил Уханьский.
а может Вам...раз такое придумали ? ))))
"Експерти" сказали, що вони ефективні від усіх штамів.
Тут и так людей не особо затащишь на вакцинацию, несмотря на все ухищрения, а если еще и сказать, что "ну это, насчет остальных штаммов мы хз"...А деньги уже уплачены.
мммм, зрада..... ням-ням