ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, який вперше виявлено в Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, експерти ВООЗ не відкидають, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі людини. Однак поки точного висновку з цього приводу немає.

Зазначається, що мутація була виявлена ​​вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% усіх зареєстрованих у країні випадків зараження припадає на цей варіант.

В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.

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