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ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, який вперше виявлено в Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Так, експерти ВООЗ не відкидають, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі людини. Однак поки точного висновку з цього приводу немає.

Зазначається, що мутація була виявлена ​​вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% усіх зареєстрованих у країні випадків зараження припадає на цей варіант.

В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Так понимаю, что фармкомпании за год привыкли к жизни на широкую ногу.
Теперь эта музыка будет вечно.
хе.
хе.
хе...
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17.06.2021 08:33
+5
Фарм кампании уже давно живут на широкую ногу(
Корона, это просто бонус для МАЛОГО круга кампаний., ну и для политков возможность порешать сложные вопросы под это дело.
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17.06.2021 08:54
+5
Бухого, спящего в луже собственной мочи...
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17.06.2021 09:39
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А це що ще таке за напасть! Людству-гаплик!
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17.06.2021 08:18 Відповісти
вчера Бабченко написал - если взять испанку, то тока в Киеве за месяц было бы тех же 30к. отравленных вирусом, шо и по стране за все время.
так шо вирусу до испанки как Цареву до Рамштейна, тьфу, Эйнштейна.
а то шо всех посадили на бутылку - так вот это и есть подозрительно.
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17.06.2021 08:38 Відповісти
Так понимаю, что фармкомпании за год привыкли к жизни на широкую ногу.
Теперь эта музыка будет вечно.
хе.
хе.
хе...
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17.06.2021 08:33 Відповісти
Фарм кампании уже давно живут на широкую ногу(
Корона, это просто бонус для МАЛОГО круга кампаний., ну и для политков возможность порешать сложные вопросы под это дело.
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17.06.2021 08:54 Відповісти
скільки є ще букв грецького алфавіта?? ото стільки чекаємо штамів. Штам омега відпрвить усіх землян на Омегу через космос без скафандра.
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17.06.2021 08:53 Відповісти
а ЕЩЕ СОМНЕНИЯ-- ЧТО ВИРУС НЕ ПОЯВИЛСЯ В ЛАБОРАТОРИИ у ВОЗ... они еще не определились и спорят.. ой ли вряд ли Байден не имея кое какую информацию про Китай а может вкупе с Россией и или КНДР...Ираном и даже Израилем.. а что нельзя исключать любые варианты и причины... и про лабораторию в 37 км от УХАНИ не дал бы просто так поручение разведке более глубже копнуть и более шире собрать информацию и данные.. все полагаю определяется в стоимости источника информации и ее важности.... да одни мутации прямо показывают нам что так в природе не бывает.... только вот вот вакцину сделали получите вариативности мутаций штаммов на которых ваша вакцина до Луны...
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17.06.2021 08:56 Відповісти
В Москве обнаружена российская мутация индийского штамма COVID-19 - Собянин заявил о "взрывном росте заболеваемости"

https://news.dialog.ua/231292_1623842651
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда" - Цензор.НЕТ 4797
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17.06.2021 09:11 Відповісти
Смотрю на карту Мордора и вижу перевернутый образ ватника-обыкновенного в шапке ушанке
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17.06.2021 09:18 Відповісти
Бухого, спящего в луже собственной мочи...
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17.06.2021 09:39 Відповісти
Сабянин сам и распространил по заданию партии и правитеьства.Лови вора.
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17.06.2021 10:09 Відповісти
Да что там, вывел мутанта в сбственных легких!
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17.06.2021 10:10 Відповісти
Думают что бы еще такое запустить, чтобы кеш срубить
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17.06.2021 09:51 Відповісти
Уж назвалиб сразу Ламбадой.Танцующий вирус.
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17.06.2021 09:57 Відповісти
какая разница, нужно ковид21, 21 век, 21 год ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда" - Цензор.НЕТ 2983
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17.06.2021 10:08 Відповісти
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда" - Цензор.НЕТ 3480
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17.06.2021 10:54 Відповісти
 
 