ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, який вперше виявлено в Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Так, експерти ВООЗ не відкидають, що він може бути заразнішим від звичайного вірусу і становити велику загрозу імунній системі людини. Однак поки точного висновку з цього приводу немає.
Зазначається, що мутація була виявлена вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% усіх зареєстрованих у країні випадків зараження припадає на цей варіант.
В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.
Топ коментарі
+6 Сергій Кулик 2955aac4
показати весь коментар17.06.2021 08:33
+5 Да-это-я
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+5 Дорогой Я
показати весь коментар17.06.2021 09:39
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Будь ласка, зачекайте...
так шо вирусу до испанки как Цареву до Рамштейна, тьфу, Эйнштейна.
а то шо всех посадили на бутылку - так вот это и есть подозрительно.
Теперь эта музыка будет вечно.
хе.
хе.
хе...
Корона, это просто бонус для МАЛОГО круга кампаний., ну и для политков возможность порешать сложные вопросы под это дело.
https://news.dialog.ua/231292_1623842651