Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ
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Штамм коронавируса "дельта" ("индийский"), попал уже в 92 страны, сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Вакцины остаются эффективным методом противодействия и для этого штамма, но только при условии полного завершения курса вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.
По словам Керкхове, штамм "дельта" вызывает "особую обеспокоенность, поскольку более заразен и быстро распространяется по миру.
"Предыдущие исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации. Вместе с тем, доказательств того, что новый штамм смертельнее, нет.
Мы знаем, что в одном исследовании, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность", — рассказала эксперт.
Существующие прививки от COVID-19 по-прежнему эффективны и могут защитить и от болезни, вызванной новым вариантом коронавируса, хотя не все из них одинаково справляются с ним, отметила эксперт.
"Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертности", - подчеркнула Керкхове.
Вариант коронавируса, который получил наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился по всему миру, его обнаруживают и в Украине.
Накануне в индийском штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс".
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Гитлер и Сталин - сопляки дешёвые по сравнению с этими выплятками.
Де в нас можна зробити аналізи на решту корон або антитіла до них?
Бо Вас певний час не було.
Я хвилювалася.
Дякую. Такий аут на роботі - шо капець. Падаю.
Прошу взяти до уваги: люди, за яких я переживаю, і раптом пропадають, я чекаю певний час, а потім пишу адміну і передаю через нього. ОК ?
Оце двоє під американським прапорцем об*явилися, то я їм тепер голову морочу.
Ми вигребемо. Треба, щоб в Україні все було добре.
Бережіть себе і близьких.
У нас парить, як скажене, і потім ллє.
жопайден, ти де, цуко?
китайці вивалять ще 20 збудників, які довбодятли і далі називатимуть "штамами"
так дійде справа до віспи і сибірки, а демократична ліберасня і далі торгуватиме "вакцинами"