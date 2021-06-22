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Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Штамм коронавируса

Штамм коронавируса "дельта" ("индийский"), попал уже в 92 страны, сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Вакцины остаются эффективным методом противодействия и для этого штамма, но только при условии полного завершения курса вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.

По словам Керкхове, штамм "дельта" вызывает "особую обеспокоенность, поскольку более заразен и быстро распространяется по миру.

"Предыдущие исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации. Вместе с тем, доказательств того, что новый штамм смертельнее, нет.

Мы знаем, что в одном исследовании, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность", — рассказала эксперт.

Существующие прививки от COVID-19 по-прежнему эффективны и могут защитить и от болезни, вызванной новым вариантом коронавируса, хотя не все из них одинаково справляются с ним, отметила эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса под названием "лямбда"

"Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертности", - подчеркнула Керкхове.

Вариант коронавируса, который получил наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился по всему миру, его обнаруживают и в Украине.

Накануне в индийском штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс".
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Топ комментарии
+5
"Вакцинаторы" пытаются отбить свои бабки инвестированные в шмурдяки.
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22.06.2021 09:51
+5
воз-сборище дебилов
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22.06.2021 10:12
+4
Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1219
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22.06.2021 08:55
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Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1219
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22.06.2021 08:55 Ответить
Ипсилон будет?
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22.06.2021 09:01 Ответить
Обязательно. Теперь они будут морочить головы населению постоянно. Такая программа у них. На скрижалях Джорджии сказано что остаться должно 500 миллионов. Для остальных, очевидно, запланирована "вакцинация".
Гитлер и Сталин - сопляки дешёвые по сравнению с этими выплятками.
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22.06.2021 09:54 Ответить
це ті скрижалі які у свинособачому навозі лєжалі Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7878
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22.06.2021 10:37 Ответить
Да, вплоть до последней буквы греческого алфавита - омеги😁
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22.06.2021 13:53 Ответить
В структуре ОРВИ госпитализированных больных коронавирусная инфекция составляет в среднем 12 %. О широкой распространённости коронавирусов свидетельствуют специфичные антитела, выявленные у 80 % людей (С).

Де в нас можна зробити аналізи на решту корон або антитіла до них?
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22.06.2021 09:14 Ответить
Привіт, Меркаво ! Ви ОК ?
Бо Вас певний час не було.
Я хвилювалася.
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22.06.2021 09:17 Ответить
Доброго здоров'я! Погода налагодилась - до роботи додалося село, та сьогодні маю трохи вільного часу. Як ви?
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22.06.2021 09:27 Ответить
Сапаєте картошку ?
Дякую. Такий аут на роботі - шо капець. Падаю.
Прошу взяти до уваги: люди, за яких я переживаю, і раптом пропадають, я чекаю певний час, а потім пишу адміну і передаю через нього. ОК ?
Оце двоє під американським прапорцем об*явилися, то я їм тепер голову морочу. Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2711
Ми вигребемо. Треба, щоб в Україні все було добре.
Бережіть себе і близьких.
У нас парить, як скажене, і потім ллє.
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22.06.2021 09:49 Ответить
Дякую. Поки черешня і полуниця. Як є можливість, стараюся хоча б лайкнути.
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22.06.2021 10:00 Ответить
Бо інтернет там іноді тіки трохи пробивається, як і взагалі зв'язок. Хоч від цього інформаційного зла відпочиваю.
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22.06.2021 10:06 Ответить
Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5685
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22.06.2021 09:26 Ответить
Наоборот ! Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4680
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22.06.2021 09:52 Ответить
"Вакцинаторы" пытаются отбить свои бабки инвестированные в шмурдяки.
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22.06.2021 09:51 Ответить
воз-сборище дебилов
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22.06.2021 10:12 Ответить
там уже і дельта-плюс намалювали) Мінздоров'я Ізраїлю і Голандії занепокоєні, що вакцина не працюватиме, тому попереджають про можливі лохдауни восени
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22.06.2021 11:19 Ответить
комуністичний китай веде проти світу бактеріологічну війну і всі вдають, шо піхуі.
жопайден, ти де, цуко?
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22.06.2021 12:14 Ответить
вакцини не допоможуть
китайці вивалять ще 20 збудників, які довбодятли і далі називатимуть "штамами"
так дійде справа до віспи і сибірки, а демократична ліберасня і далі торгуватиме "вакцинами"
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22.06.2021 12:19 Ответить
ГОЛОСЛІВНА ЗАЯВА
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23.06.2021 18:18 Ответить
китайський шпіон
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23.06.2021 19:26 Ответить
Опять шумиху устроили
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22.06.2021 12:39 Ответить
 
 