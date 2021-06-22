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Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штам коронавірусу

Штам коронавірусу "дельта" ("індійський") потрапив уже у 92 країни, повідомила на брифінгу експертка ВООЗ Марія ван Керкхове. Вакцини залишаються ефективним методом протидії і для цього штаму, але лише за умови повного завершення курсу вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.

За словами Керкхове, штам "дельта" викликає "особливу стурбованість, оскільки більш заразний і швидко поширюється світом".

"Попередні дослідження також свідчать, що зараження цим варіантом збільшує ризик госпіталізації. Водночас доказів того, що новий штам смертельніший, немає.

"Ми знаємо, що в одному дослідженні, нещодавно з’явилося припущення про підвищений ризик госпіталізації, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні і вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти наслідки і серйозність", - розповіла експертка.

Існуючі щеплення проти COVID-19 як і раніше ефективні і можуть захистити і від хвороби, викликаної новим варіантом коронавірусу, хоча не всі з них однаково справляються з ним, зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"

"Деякі вакцини менш ефективні проти варіанта "дельта", проте в будь-якому випадку допомагають запобігти важкому протіканню захворювання і смертності", - підкреслила Керкхове.

Варіант коронавірусу, який отримав найменування "дельта", виявили в Індії в жовтні минулого року. З того часу він поширився по всьому світу, його виявляють і в Україні.

Напередодні в індійському штаті Махараштра виявили поширення нового варіанта індійського штаму коронавірусу, який отримав назву "дельта плюс".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"Вакцинаторы" пытаются отбить свои бабки инвестированные в шмурдяки.
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22.06.2021 09:51
+5
воз-сборище дебилов
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22.06.2021 10:12
+4
Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1219
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22.06.2021 08:55
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Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1219
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22.06.2021 08:55 Відповісти
Ипсилон будет?
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22.06.2021 09:01 Відповісти
Обязательно. Теперь они будут морочить головы населению постоянно. Такая программа у них. На скрижалях Джорджии сказано что остаться должно 500 миллионов. Для остальных, очевидно, запланирована "вакцинация".
Гитлер и Сталин - сопляки дешёвые по сравнению с этими выплятками.
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22.06.2021 09:54 Відповісти
це ті скрижалі які у свинособачому навозі лєжалі Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7878
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22.06.2021 10:37 Відповісти
Да, вплоть до последней буквы греческого алфавита - омеги😁
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22.06.2021 13:53 Відповісти
В структуре ОРВИ госпитализированных больных коронавирусная инфекция составляет в среднем 12 %. О широкой распространённости коронавирусов свидетельствуют специфичные антитела, выявленные у 80 % людей (С).

Де в нас можна зробити аналізи на решту корон або антитіла до них?
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22.06.2021 09:14 Відповісти
Привіт, Меркаво ! Ви ОК ?
Бо Вас певний час не було.
Я хвилювалася.
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22.06.2021 09:17 Відповісти
Доброго здоров'я! Погода налагодилась - до роботи додалося село, та сьогодні маю трохи вільного часу. Як ви?
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22.06.2021 09:27 Відповісти
Сапаєте картошку ?
Дякую. Такий аут на роботі - шо капець. Падаю.
Прошу взяти до уваги: люди, за яких я переживаю, і раптом пропадають, я чекаю певний час, а потім пишу адміну і передаю через нього. ОК ?
Оце двоє під американським прапорцем об*явилися, то я їм тепер голову морочу. Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2711
Ми вигребемо. Треба, щоб в Україні все було добре.
Бережіть себе і близьких.
У нас парить, як скажене, і потім ллє.
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22.06.2021 09:49 Відповісти
Дякую. Поки черешня і полуниця. Як є можливість, стараюся хоча б лайкнути.
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22.06.2021 10:00 Відповісти
Бо інтернет там іноді тіки трохи пробивається, як і взагалі зв'язок. Хоч від цього інформаційного зла відпочиваю.
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22.06.2021 10:06 Відповісти
Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5685
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22.06.2021 09:26 Відповісти
Наоборот ! Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4680
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22.06.2021 09:52 Відповісти
"Вакцинаторы" пытаются отбить свои бабки инвестированные в шмурдяки.
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22.06.2021 09:51 Відповісти
воз-сборище дебилов
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22.06.2021 10:12 Відповісти
там уже і дельта-плюс намалювали) Мінздоров'я Ізраїлю і Голандії занепокоєні, що вакцина не працюватиме, тому попереджають про можливі лохдауни восени
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22.06.2021 11:19 Відповісти
комуністичний китай веде проти світу бактеріологічну війну і всі вдають, шо піхуі.
жопайден, ти де, цуко?
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22.06.2021 12:14 Відповісти
вакцини не допоможуть
китайці вивалять ще 20 збудників, які довбодятли і далі називатимуть "штамами"
так дійде справа до віспи і сибірки, а демократична ліберасня і далі торгуватиме "вакцинами"
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22.06.2021 12:19 Відповісти
ГОЛОСЛІВНА ЗАЯВА
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23.06.2021 18:18 Відповісти
китайський шпіон
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23.06.2021 19:26 Відповісти
Опять шумиху устроили
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22.06.2021 12:39 Відповісти
 
 