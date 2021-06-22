Штам коронавірусу "дельта" виявили вже у 92 країнах світу, - ВООЗ
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Штам коронавірусу "дельта" ("індійський") потрапив уже у 92 країни, повідомила на брифінгу експертка ВООЗ Марія ван Керкхове. Вакцини залишаються ефективним методом протидії і для цього штаму, але лише за умови повного завершення курсу вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.
За словами Керкхове, штам "дельта" викликає "особливу стурбованість, оскільки більш заразний і швидко поширюється світом".
"Попередні дослідження також свідчать, що зараження цим варіантом збільшує ризик госпіталізації. Водночас доказів того, що новий штам смертельніший, немає.
"Ми знаємо, що в одному дослідженні, нещодавно з’явилося припущення про підвищений ризик госпіталізації, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні і вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти наслідки і серйозність", - розповіла експертка.
Існуючі щеплення проти COVID-19 як і раніше ефективні і можуть захистити і від хвороби, викликаної новим варіантом коронавірусу, хоча не всі з них однаково справляються з ним, зауважила вона.
"Деякі вакцини менш ефективні проти варіанта "дельта", проте в будь-якому випадку допомагають запобігти важкому протіканню захворювання і смертності", - підкреслила Керкхове.
Варіант коронавірусу, який отримав найменування "дельта", виявили в Індії в жовтні минулого року. З того часу він поширився по всьому світу, його виявляють і в Україні.
Напередодні в індійському штаті Махараштра виявили поширення нового варіанта індійського штаму коронавірусу, який отримав назву "дельта плюс".
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Гитлер и Сталин - сопляки дешёвые по сравнению с этими выплятками.
Де в нас можна зробити аналізи на решту корон або антитіла до них?
Бо Вас певний час не було.
Я хвилювалася.
Дякую. Такий аут на роботі - шо капець. Падаю.
Прошу взяти до уваги: люди, за яких я переживаю, і раптом пропадають, я чекаю певний час, а потім пишу адміну і передаю через нього. ОК ?
Оце двоє під американським прапорцем об*явилися, то я їм тепер голову морочу.
Ми вигребемо. Треба, щоб в Україні все було добре.
Бережіть себе і близьких.
У нас парить, як скажене, і потім ллє.
жопайден, ти де, цуко?
китайці вивалять ще 20 збудників, які довбодятли і далі називатимуть "штамами"
так дійде справа до віспи і сибірки, а демократична ліберасня і далі торгуватиме "вакцинами"