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В Украине будут созданы активные парки и спортплощадки, - Зеленский

В Украине будут созданы активные парки и спортплощадки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание активных парков и спортплощадок по всей Украине.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украин 30", информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что причиной более 60% предждевременных смертей являются болезни кровообращения, в частности, инфаркты и инсульты. Причиной возникновения этих болезней являются: отсутствие физической активности, лишний вес, курение, алкоголь и неправильное питание.

"К сожалению, образ жизни трети взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. К сожалению, около 75% украинцев не занимаются регулярно какой-либо физической активностью. Это происходит по разным причинам. В частности, из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры. Изменить это должно создание активных парков и спортивных площадок по всей стране. Это локации здоровой страны, цель которых - спорт для всех, спорт доступный, спорт интересный для миллионов украинцев", - рассказал Зеленский.

"Стремимся, чтобы в ближайшее время тысячи, десятки тысяч активных парков, спортплощадок появились по всей стране. И в больших городах, и в маленьких поселках. Чтобы заниматься спортом, быть здоровым, достаточно иметь просто смартфон и немного желания", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для лиц старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые 2 года, - Зеленский

Автор: 

здоровье (1386) Зеленский Владимир (20271) спорт (2425)


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Топ комментарии
+16
А кокаїн корисний для здоров"я?
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22.06.2021 11:37
+14
а ниже новость - 22.06.21 11:28 Кабмин просит Раду помочь с наполнением бюджета: Взимание долга без суда, запрет на выезд за границу и уменьшение в 4 раза необлагаемого земельного участка для личного хозяйства....
кому с трибуны звиздеть, а кому и в *** свистеть ибо казна пуста (никак не нажрутся)
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22.06.2021 11:38
+10
походу у членограя обострение летних обещаний....
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22.06.2021 11:38
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А кокаїн корисний для здоров"я?
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22.06.2021 11:37 Ответить
однозначно, подивіться як пре від "дум державних" препіздента...
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22.06.2021 11:40 Ответить
в помірних дозах мабуть так. зеленський брехати б не став
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22.06.2021 11:53 Ответить
Кокаїн- для обраних (мудрим нарідом)!
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22.06.2021 12:08 Ответить
" создание активных парков и спортивных площадок по всей стране"- тобто, Ви хочете сказати шо воно переглядає перед прочитанням тексти про мільярд дерев та ось цей, та інші ПІД ВОЗДЄЙСТВІЄМ? )
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22.06.2021 12:16 Ответить
а ниже новость - 22.06.21 11:28 Кабмин просит Раду помочь с наполнением бюджета: Взимание долга без суда, запрет на выезд за границу и уменьшение в 4 раза необлагаемого земельного участка для личного хозяйства....
кому с трибуны звиздеть, а кому и в *** свистеть ибо казна пуста (никак не нажрутся)
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22.06.2021 11:38 Ответить
зебилы должны платить - а то зеленым, на откаты, не чего не будет)
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22.06.2021 11:40 Ответить
В нормальних країнах такими справами зазвичай перші леді займаються.
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22.06.2021 11:38 Ответить
Скільки скільки процентів українців не ведуть активного способу життя, 75%? Панунцьо ЗЕ мабуть ізпросоння отакоє вот бовкнув.Скільки отих процентів "горбатиться" за бугром?А там така активність,що преЗЕдентові мабть і в дитинстві мамуня у страшних казках не розповідала,і ото є раз! По-друге: процент людей задіяних у малому і середньому бізнесах. Оті крутяться,наче білки у колесі,"пашуть" у тому числі, і фізично і із яких "вичавлюють" бабло усіма законними і незаконними засобами! Оно,уже падлюки придумали,що податківці можуть "стригти" бабки і без рішень судів. Ну,за роботяг,що працюють в Україні я взагалі не говорю. Пане ЗЕ,ви не задумувались над тим,що Вам разом із вашою командою пора вже достроково "тюхать" у відставочку, бо що не слово-то брехня,що не дія- то на вухах стоїть вся Україна.Може,,досить вже "ескриментів"?!
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22.06.2021 13:18 Ответить
Ну,тов нормальних,а у нас преЗЕдент! А іншими державними справами займається д"Ярмак.
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22.06.2021 13:35 Ответить
походу у членограя обострение летних обещаний....
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22.06.2021 11:38 Ответить
убьем бизнес в стране - зато мы вам может быть построим спортплощадку - откаты с чего то брать надо)))
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22.06.2021 11:38 Ответить
Клоун жрет на 10тыс/день(это минимум). Зебебики, посчитайте(если умеете) время, которое он будет врать без умолку исходя из вышеуказанной суммы?)
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22.06.2021 11:39 Ответить
Артист продолжает играть президента.....А ,кто стоит за ним ? Кто реально руководит страной?
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22.06.2021 11:39 Ответить
лох, пардон виборець, все схаває! а тим часом під святкування 30річчя незалежності нова чесна влада продерибанить 5,5ярдів грн
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22.06.2021 11:40 Ответить
Ага, а ще "молочні річки та кисільні узбережжя" і все це за рахунок "95 кварталу".
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22.06.2021 11:40 Ответить
Міліард дерев,міліард спортмайданчиків, міліард.... Міліардер ти наш замріяний .
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22.06.2021 11:40 Ответить
цэ пэрэмога
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22.06.2021 11:42 Ответить
Це навіть не перемога, тут вже на цілу Пабєду тягне.
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22.06.2021 12:01 Ответить
Кажуть що така благодійна фантазія розігрується від маріхуани. А ще, якщо курнуть то дуже тягне посміятись.
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22.06.2021 11:43 Ответить
брехати, обіцяти і маніпулювати - природній ареал клована і його 73/43%зебуїнів
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22.06.2021 11:43 Ответить
Новая практика ЗЕ оборудывать погосты парками и площадками для развлечений,да вот почему-то он не говорит сколько у мокшан закупил мобильных крематорией для тех кто просто дохнет в последствии деятельности нынешнего руководства страной под его чутким управлением.
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22.06.2021 11:44 Ответить
На счетах Держказгачейства сегодня утром чуть больше 300 млн. грн.
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22.06.2021 11:45 Ответить
у юща тоже был мистецький арсенал любимой игрушкой.
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22.06.2021 11:46 Ответить
у Юща економіка росла найвищими темпами за всю історію.
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22.06.2021 12:02 Ответить
дарма ви стимулюєте ТЮлебібнутих, якщо щось позитивне- це вАна з боку стояла... Навіть суд з "газмясом" ми б не виграли, якщо б провидиця ТЮванга не змусила ***** хі-хі-кати.
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22.06.2021 14:31 Ответить
А, тепер зрозумів: "Чтобы заниматься спортом, быть здоровым, достаточно иметь просто смартфон и немного желания". Смартфон і так є, ну і бажання... а до чого тут спортивні площадки?
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22.06.2021 11:48 Ответить
когда ему подоляки пишут эти сладкие обещалки , а экономисты в то же время прогнозируют дефолт на носу и венесуэлизацию страны, О ЧЕМ ОНО ДУМАЕТ? Спасибо папа что дал мне образование на уровне прочитать?
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22.06.2021 11:49 Ответить
это мне кажется только что у Буратино настоящего были только Лиса Алиса и Кот Базилио , а у этого ЗЕбуратишки цела ОПУ имитаторов-шарлатанов , а значит ЗЕсказочке конец будет в сотни раз сокрушительнее
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22.06.2021 11:53 Ответить
думает оно правильно, - недаром продал недвижимость в Киеве.
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22.06.2021 12:04 Ответить
то таки воно робить роботу ВИРОКА УКРАЇНІ осмисленно, ну то й що, що як уміє... ЖАХ!!!
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22.06.2021 12:11 Ответить
В Украине будут созданы активные парки и спортплощадки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8095
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22.06.2021 11:54 Ответить
Чем бы не заниматься,только бы не делать положенную работу. Что обычно работодатели делают с таким подчиненным? Правильно--увольняют на хутина.
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22.06.2021 11:55 Ответить
точно . парки и спортплощадки !! а я все думаю шо нам не хватает . корону победили . армию усилили дальше не куда . одни только парки остались без внимания
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22.06.2021 11:58 Ответить
Кого обиратимем на дострокових, українці? Якщо не узгодимо когось одного, то Зєля знову переможе. А в ОП Єрмака вже йдуть розмови про оголошення дострокових на цю осінь
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22.06.2021 12:01 Ответить
Петра треба назад - по-іншому ніяк.
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22.06.2021 12:05 Ответить
Не дразни. Бо ща прорвет.
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22.06.2021 12:08 Ответить
Та не, - Ваня уже все понял и стал на путь исправления)
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22.06.2021 12:10 Ответить
ТЮЗе!Бенькнутого і могила не виправить...
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22.06.2021 14:36 Ответить
Петро не обереться, і він це сам добре знає. Але він і не хоче, насправді. Зєля його цілком влаштовує. За минулий рік пандемії Петро збагативсь вдвічі. Нафіга йому те президентство? Ще скажіть, що Петро відчув свою місію бути українским "моїсеєм"
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22.06.2021 18:07 Ответить
ЗЕ готовится к перевыборам - насыпает обещалки самосвалами.
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22.06.2021 12:01 Ответить
Интересен размер контингента умалишенных которым подобное заходит)
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22.06.2021 12:06 Ответить
Ну по последним подсчетам шото около 30% замрияных дебилов.
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22.06.2021 12:08 Ответить
Чому навчився Мауглі живучи серед дикого світу? Чому міг навчитися вова, не злазячи з дитинства з табуреточки - сцени? ТІЛЬКИ ОДНОМУ-АКТОРСТВУ! (а значить імітації з тренуванням мізків лиш для завчення текстів аба мінімум, їх про прочитання)
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22.06.2021 12:05 Ответить
це ще якщо ще зауважити у якій гей-гей компанії кремлівських клоунів - кіркорових воно шліфувало свій рівень професіоналізму.
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22.06.2021 12:07 Ответить
Возле существующих натыкает табличек Велике будівництво и всего делов
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22.06.2021 12:09 Ответить
но... но денежки откатаем как за заново построенный, спроектированный и выстраданный )))
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22.06.2021 13:11 Ответить
"Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался." - Уинстон Черчилль
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22.06.2021 12:11 Ответить
Ну ... Це іронія. Може людині поталанило з здоров*ям.
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22.06.2021 12:38 Ответить
В Україні буде створено активні парки та спортмайданчики, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2579
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22.06.2021 12:11 Ответить
Во!
столбики с кодом чтобы на телефоне посмотреть потапа и кароль

сцк у него параллельная реальность в башке
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22.06.2021 12:16 Ответить
Вопрос в том, во сколько эти столбики обойдутся.

Судя по тенденциям, в кучу бабла, взятого в долг под 11% и, если зебилы поведутся на этот "леденец", то еще 5 лет разрухи.
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22.06.2021 12:19 Ответить
А производство ?
Лишь бы скакать и херней заниматься
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22.06.2021 12:18 Ответить
Так ЗЕ всю жизнь именно скакал и херней занимался.

А вот производством занимаются его хозяева - отжим, распил, вывод бабла.
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22.06.2021 12:21 Ответить
Не знаю что создадут эти деятели,но пусть не уничтожают те парки,что уже есть.В Одессе,на Грушевского сразу за еврейским кладбищем хотят застроить очередным гетто единственный в этом районе парк.Там и так пробки,а будет вообще писец,гандоны.
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22.06.2021 12:22 Ответить
ага.
мильоны деревьев уже посажены
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22.06.2021 12:31 Ответить
от только не надо преуменьшать обещанное - миллиард за 3 года! )))
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22.06.2021 13:13 Ответить
Блін ... У реальності спорт. майданчиків вже скрізь, як грибів після дощу.
Але пустують ... Тому проблєма з самодиципліною населення. Тут проблєма дійсно.
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22.06.2021 12:36 Ответить
це там де буде 10000000000000000000 дерев?
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22.06.2021 12:38 Ответить
правильно, лучше пусть выходят и спортом занимаются, чем бухают и наркоманят. В Украине все подростки пробовали или бухло или наркотические средства, а спорт не все пробовали. я поддерживаю такую инициативу с площадками - это порядочно будет. На какой-то процент эти площадки повлияют и повернет людей на спорт. Потому поддерживаю и нужно строить больше площадок комплексных и с разными видами спорта и не только турники и брусья, а и поля футбольные и площадки баскетбольные и т.д. Нацию нужно оздоровить!
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22.06.2021 12:43 Ответить
Мільйон парків і майданчиків???
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22.06.2021 13:03 Ответить
В Україні буде створено активні парки та спортмайданчики, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1260
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22.06.2021 13:38 Ответить
хдє мільярд дерев, брехун зелений? зелейоби, то ви таке наробили......
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22.06.2021 14:13 Ответить
тИ взагалі до чого тут???? тВоя справа займатися армією, перемовинами з США, Англією, та іншими, а парки залиш мерам міст!!!!! "ОЗЕЛЄНІТЕЛЬ ХРЕНОВ"!!!!!!!!
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22.06.2021 15:24 Ответить
Пенсионеры без смартфона похоже все, одного желания быть здоровым не достаточно. Вообщем пусть в отпуске сидит ,чем всякую хрень пороть.
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22.06.2021 16:02 Ответить
"...Президент Владимир Зеленский анонсировал создание активных парков и спортплощадок по всей Украине..."

А создание пасивных парков и спортплощадок когда🤪?
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22.06.2021 16:16 Ответить
В Україні буде створено активні парки та спортмайданчики, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4338
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23.06.2021 01:03 Ответить
 
 