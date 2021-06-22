В Украине будут созданы активные парки и спортплощадки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание активных парков и спортплощадок по всей Украине.
Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украин 30", информирует Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что причиной более 60% предждевременных смертей являются болезни кровообращения, в частности, инфаркты и инсульты. Причиной возникновения этих болезней являются: отсутствие физической активности, лишний вес, курение, алкоголь и неправильное питание.
"К сожалению, образ жизни трети взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. К сожалению, около 75% украинцев не занимаются регулярно какой-либо физической активностью. Это происходит по разным причинам. В частности, из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры. Изменить это должно создание активных парков и спортивных площадок по всей стране. Это локации здоровой страны, цель которых - спорт для всех, спорт доступный, спорт интересный для миллионов украинцев", - рассказал Зеленский.
"Стремимся, чтобы в ближайшее время тысячи, десятки тысяч активных парков, спортплощадок появились по всей стране. И в больших городах, и в маленьких поселках. Чтобы заниматься спортом, быть здоровым, достаточно иметь просто смартфон и немного желания", - добавил глава государства.
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кому с трибуны звиздеть, а кому и в *** свистеть ибо казна пуста (никак не нажрутся)
столбики с кодом чтобы на телефоне посмотреть потапа и кароль
сцк у него параллельная реальность в башке
Судя по тенденциям, в кучу бабла, взятого в долг под 11% и, если зебилы поведутся на этот "леденец", то еще 5 лет разрухи.
Лишь бы скакать и херней заниматься
А вот производством занимаются его хозяева - отжим, распил, вывод бабла.
мильоны деревьев уже посажены
Але пустують ... Тому проблєма з самодиципліною населення. Тут проблєма дійсно.
А создание пасивных парков и спортплощадок когда🤪?