В Украине будут созданы активные парки и спортплощадки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание активных парков и спортплощадок по всей Украине.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украин 30", информирует Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что причиной более 60% предждевременных смертей являются болезни кровообращения, в частности, инфаркты и инсульты. Причиной возникновения этих болезней являются: отсутствие физической активности, лишний вес, курение, алкоголь и неправильное питание.

"К сожалению, образ жизни трети взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. К сожалению, около 75% украинцев не занимаются регулярно какой-либо физической активностью. Это происходит по разным причинам. В частности, из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры. Изменить это должно создание активных парков и спортивных площадок по всей стране. Это локации здоровой страны, цель которых - спорт для всех, спорт доступный, спорт интересный для миллионов украинцев", - рассказал Зеленский.

"Стремимся, чтобы в ближайшее время тысячи, десятки тысяч активных парков, спортплощадок появились по всей стране. И в больших городах, и в маленьких поселках. Чтобы заниматься спортом, быть здоровым, достаточно иметь просто смартфон и немного желания", - добавил глава государства.

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