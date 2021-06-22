В Україні буде створено активні парки та спортмайданчики, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський анонсував створення активних парків і спортмайданчиків по всій Україні.
Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.
Президент розповів, що причиною понад 60% передчасних смертей є хвороби кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Причинами виникнення цих хвороб є: відсутність фізичної активності, зайва вага, куріння, алкоголь і неправильне харчування.
"На жаль, спосіб життя третини дорослих українців включає відразу кілька таких факторів ризику. На жаль, приблизно 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин. Зокрема, через відсутність доступної спортивної інфраструктури. Змінити це має створення активних парків і спортивних майданчиків по всій країні. Це локації здорової країни, мета яких - спорт для всіх, спорт доступний, спорт цікавий для мільйонів українців", - розповів Зеленський.
"Прагнемо, щоб найближчим часом тисячі, десятки тисяч активних парків, спортмайданчиків з'явилися по всій країні. І у великих містах, і в маленьких селищах. Щоб займатися спортом, бути здоровим, достатньо мати просто смартфон і трохи бажання", - додав глава держави.
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кому с трибуны звиздеть, а кому и в *** свистеть ибо казна пуста (никак не нажрутся)
столбики с кодом чтобы на телефоне посмотреть потапа и кароль
сцк у него параллельная реальность в башке
Судя по тенденциям, в кучу бабла, взятого в долг под 11% и, если зебилы поведутся на этот "леденец", то еще 5 лет разрухи.
Лишь бы скакать и херней заниматься
А вот производством занимаются его хозяева - отжим, распил, вывод бабла.
мильоны деревьев уже посажены
Але пустують ... Тому проблєма з самодиципліною населення. Тут проблєма дійсно.
А создание пасивных парков и спортплощадок когда🤪?