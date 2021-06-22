В Україні буде створено активні парки та спортмайданчики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував створення активних парків і спортмайданчиків по всій Україні.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що причиною понад 60% передчасних смертей є хвороби кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Причинами виникнення цих хвороб є: відсутність фізичної активності, зайва вага, куріння, алкоголь і неправильне харчування.

"На жаль, спосіб життя третини дорослих українців включає відразу кілька таких факторів ризику. На жаль, приблизно 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин. Зокрема, через відсутність доступної спортивної інфраструктури. Змінити це має створення активних парків і спортивних майданчиків по всій країні. Це локації здорової країни, мета яких - спорт для всіх, спорт доступний, спорт цікавий для мільйонів українців", - розповів Зеленський.

"Прагнемо, щоб найближчим часом тисячі, десятки тисяч активних парків, спортмайданчиків з'явилися по всій країні. І у великих містах, і в маленьких селищах. Щоб займатися спортом, бути здоровим, достатньо мати просто смартфон і трохи бажання", - додав глава держави.

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