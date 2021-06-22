Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист

Повышение налогов, предусмотренное правительственным законопроектом №5600, спровоцирует рост инфляции и падение доходов украинцев, а также затормозит экономический рост.

Об этом написал эксперт экономических программ UIF Даниил Монин в блоге для GMK Center.

"Если же законопроект №5600 будет принят, мы вместо того, чтобы стимулировать бизнес-активность, ускорять рост и форсировать выход из кризиса, наоборот увеличим налоговую нагрузку на экономику. Причем по всем фронтам. Да, это позволит собрать максимально много налогов. Но в долгосрочной перспективе это только затормозит рост", - написал Монин.

Эксперт обратил внимание на то, что повышать налоги сейчас для власти нет особой необходимости, ведь экономика начала восстанавливаться и доходы бюджета по итогу года будут перевыполнены. В то время как усиление налогового давления приведет к тому, что у предприятий заберут часть денег на развитие, а рост экономики в текущем периоде существенно замедлится. Кроме того, повышение налогов спровоцирует рост инфляции и девальвации национальной валюты.

"Любое повышение налогов обязательно отразится на инфляции. Более того, любое повышение налогов и увеличение номинальных ставок по рентам и акцизам всегда играет роль инфляционной пружины. Государство пытается увеличить налоговую нагрузку, а бизнес, чтобы это компенсировать, увеличивает цены и номинальный объем экономики. Это позволяет экономике вырасти в долларовом эквиваленте, если нет девальвации. Но с большой вероятностью можно ожидать, что у нас будет девальвация",- объяснил Монин.

Ранее экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти следует снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.