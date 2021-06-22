Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист
Повышение налогов, предусмотренное правительственным законопроектом №5600, спровоцирует рост инфляции и падение доходов украинцев, а также затормозит экономический рост.
Об этом написал эксперт экономических программ UIF Даниил Монин в блоге для GMK Center.
"Если же законопроект №5600 будет принят, мы вместо того, чтобы стимулировать бизнес-активность, ускорять рост и форсировать выход из кризиса, наоборот увеличим налоговую нагрузку на экономику. Причем по всем фронтам. Да, это позволит собрать максимально много налогов. Но в долгосрочной перспективе это только затормозит рост", - написал Монин.
Эксперт обратил внимание на то, что повышать налоги сейчас для власти нет особой необходимости, ведь экономика начала восстанавливаться и доходы бюджета по итогу года будут перевыполнены. В то время как усиление налогового давления приведет к тому, что у предприятий заберут часть денег на развитие, а рост экономики в текущем периоде существенно замедлится. Кроме того, повышение налогов спровоцирует рост инфляции и девальвации национальной валюты.
"Любое повышение налогов обязательно отразится на инфляции. Более того, любое повышение налогов и увеличение номинальных ставок по рентам и акцизам всегда играет роль инфляционной пружины. Государство пытается увеличить налоговую нагрузку, а бизнес, чтобы это компенсировать, увеличивает цены и номинальный объем экономики. Это позволяет экономике вырасти в долларовом эквиваленте, если нет девальвации. Но с большой вероятностью можно ожидать, что у нас будет девальвация",- объяснил Монин.
Ранее экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти следует снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
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конкретно что повышают?
или как отразится на повышении цен ограничение сроков переноса расходов предыдущих периодов или уменьшение сроков на включение налоговых накладных в отчетность ?
ЗЕбилы хотят жить красиво.
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******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1406570025037799424 20 июн.
Порівняльна характеристика урядів Гройсмана і Шмигаля. Як то кажуть - факт наліцо.
"Экономический рост" у зебилья и так отрицательный, а они его ещё и тормозить будут.
Все рівно у всьому бидуть винні інші, а не Бубачка та його пліснява з олігархами- спонсорами вавиних виборів 2019.
До прикладу МВФ, яка не дає бабла на розпил, а хоче контролювати, на що йдуть їх гроші.
если для нарида оно(время) скукожится то для кого то растянется, расширяться "возможности"
если на 5,5 млрд День Независимости хочет отметить (при этом приписывая и домалевывая в эту смету аэропорты, базары-вокзалы...телеграфы))))))