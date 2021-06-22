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Підвищення податків спровокує зростання інфляції і гальмування економічного розвитку, - економіст

Підвищення податків спровокує зростання інфляції і гальмування економічного розвитку, - економіст

Підвищення податків, яке передбачає урядовий законопроєкт №5600, спровокує зростання інфляції і падіння доходів українців, а також загальмує економічне зростання.

Про це написав експерт економічних програм UIF Данило Монін у блозі для GMK Center.

"Якщо ж законопроєкт №5600 буде прийнято, ми, замість того щоб стимулювати бізнес-активність, прискорювати зростання й форсувати вихід із кризи, навпаки збільшимо податкове навантаження на економіку. Причому на всіх фронтах. Так, це дасть змогу зібрати максимально багато податків. Але в довгостроковій перспективі лише загальмує зростання", - написав Монін.

Експерт звернув увагу на те, що підвищувати податки зараз для влади немає особливої необхідності, адже економіка почала відновлюватися і доходи бюджету за підсумком року будуть перевиконані. У той час, як посилення податкового тиску призведе до того, що у підприємств заберуть частину грошей на розвиток, а зростання економіки в поточному періоді істотно сповільниться. Крім того, підвищення податків спровокує зростання інфляції і девальвації національної валюти.

"Будь-яке підвищення податків обов’язково позначиться на інфляції. Більше того, будь-яке підвищення податків і збільшення номінальних ставок за рентами й акцизами завжди відіграє роль інфляційної пружини. Держава намагається збільшити податкове навантаження, а бізнес, щоб це компенсувати, збільшує ціни й номінальний обсяг економіки. Це дає економіці змогу зрости в доларовому еквіваленті, якщо немає девальвації. Але з великою ймовірністю можна очікувати, що в нас буде девальвація", - пояснив Монін.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу. У той же час лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що владі слід знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Автор: 

інфляція (851) податки (3820)


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Топ коментарі
+9
Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 9021
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22.06.2021 13:21
+7
Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 9081
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22.06.2021 13:23
+6
зебилы должны ...... - платить больше - а то главзебилам на откаты не хватает ))))
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22.06.2021 13:11
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зебилы должны ...... - платить больше - а то главзебилам на откаты не хватает ))))
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22.06.2021 13:11 Відповісти
Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 9081
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22.06.2021 13:23 Відповісти
Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 7179
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22.06.2021 13:39 Відповісти
А по сути есть что сказать? Или Вы считаете, что повышение налогов способствует развитию экономики?
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22.06.2021 13:15 Відповісти
Яке підвищення податків? В порівнянні з США і ЄС, в нас не податки для великого бізнесі, а видатки на благодійність.
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22.06.2021 13:19 Відповісти
а по сути что сказано в статье?
конкретно что повышают?
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22.06.2021 14:00 Відповісти
....кроме повышения цен. Все налоги оплачиваются конечным потребителем - зебилами.
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22.06.2021 14:55 Відповісти
на что повышение? на железную руду
или как отразится на повышении цен ограничение сроков переноса расходов предыдущих периодов или уменьшение сроков на включение налоговых накладных в отчетность ?
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22.06.2021 16:00 Відповісти
Есть и приятная сторона вопроса - сокращение популяции зебобиков. Полагаю, их сократится наполовину. Вторая половина - это уже бесполезно...
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22.06.2021 13:13 Відповісти
А как же по Оманам кататься, жрать шашлыки, если денег в бюджете нет????

ЗЕбилы хотят жить красиво.
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22.06.2021 13:14 Відповісти
Це цілковитий зебіл тільки не в змозі зрозуміти до чого приведе тільки одне підвищення податку на землю до 3%. Не потрібно бути економістом щоб усвідомити на кому це відіб'ється
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22.06.2021 13:16 Відповісти
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y


https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1406570025037799424 20 июн.

Порівняльна характеристика урядів Гройсмана і Шмигаля. Як то кажуть - факт наліцо.

Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 1463
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22.06.2021 13:17 Відповісти
Переконали. Гройсману 14 років, а Шмигулю 15 років суворого режиму.
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22.06.2021 13:21 Відповісти
А еще мы замедлим рост числа и суммарной мощности солнечных электростанций, что убережет нас от поднятия тарифов на электроэнергию и как следствие увеличение себестоимости продукции, цен товаров и инфляции, а так же, если конечно будем умными, во что, конечно, веры не очень много, пустим деньги от акциза на строительство аккумуляторных станций и сможем выровнять суточное производство э/энергии солнечными станциями, что позволит увеличить общее производство э/энергии, если будет на что ее тратить (хотя, развитие промышленности и обеспечило бы ее потребление)
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22.06.2021 13:20 Відповісти
"Повышение налогов... также затормозит экономический рост."

"Экономический рост" у зебилья и так отрицательный, а они его ещё и тормозить будут.
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22.06.2021 13:20 Відповісти
Даже повторюсь. Вы только зеленой пошести это объясните. Вернее попытайтесь объяснить.Что повышать налоги и отчисления в период жесточайшего экономического кризиса - это самоубийство экономики. А то они никак не могут понять, почему у них экономика падает, и денег в бюджете все меньше, не смотря на все победные реляции Зели и его холуев.
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22.06.2021 13:20 Відповісти
Давно в магазин заходив??
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22.06.2021 13:30 Відповісти
Яка криза? На скільки мільярдів баксів за минулий рік зросли статки Рижого? тай Монін своєю публікацією покращить власний фінансовий стан.
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22.06.2021 13:24 Відповісти
Ну так а чем же кормить пожилую и немощную бородатую бабушку? Ей и так тяжело честно спи.., ой заработанное бабло перепрятывать со счета на счет. А тут карта так легла козырной мастью в виде внучка бубочки и его зекоманды что ну просто грех не покосить бабла с лохов.
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22.06.2021 13:29 Відповісти
повышение ренты на добычу руды в период роста цен в Мире железную руду каким образом скажется на экономике если они все равно в несколько раз меньше будут чем в других странах?
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22.06.2021 14:47 Відповісти
А статью и текст законопроекта прочитать слабо? Или религия это не позволяет? Перед тем ка писать тут чушь.
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22.06.2021 14:54 Відповісти
Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 9021
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22.06.2021 13:21 Відповісти
Какаяразница?
Все рівно у всьому бидуть винні інші, а не Бубачка та його пліснява з олігархами- спонсорами вавиних виборів 2019.
До прикладу МВФ, яка не дає бабла на розпил, а хоче контролювати, на що йдуть їх гроші.
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22.06.2021 13:22 Відповісти
Саме цього зелень і домагається. За кермом вороги.
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22.06.2021 13:27 Відповісти
это смотря по какую сторону времени вы находитесь
если для нарида оно(время) скукожится то для кого то растянется, расширяться "возможности"
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22.06.2021 13:29 Відповісти
Нагадаю, що потужні реформатори в найбільшу за історію України політичну, економічну, військову і фінансову кризу 2014-2015 років ввели додатковий податок на прибуток 1,5% для всіх - і назвали його військовий збір. Тут намагаються підвищити акциз на 3.2% лише для хитросраких виробників "зеленої енергетики" - а ті вже кричать аж всцикаються, бо не хочуть платити.
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22.06.2021 13:30 Відповісти
и в тоже время радостно заявляют что в других странах ниже 2 центов за СЭС прибыльно производить
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22.06.2021 14:51 Відповісти
а что ж вы хотели ? )))) за какие хрены должна жить эта зеленая гусеница???
если на 5,5 млрд День Независимости хочет отметить (при этом приписывая и домалевывая в эту смету аэропорты, базары-вокзалы...телеграфы))))))
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22.06.2021 13:35 Відповісти
Де це ви побачили рост іканомєкі? Це вам заробітчани про Польщу розповідали. А рост той затормозілі ще 2 роки тому. Зебіли. Пробачте, описка - дебіли. Всі 74%
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22.06.2021 13:44 Відповісти
Повышение налогов спровоцирует рост инфляции и торможение экономического развития, – экономист - Цензор.НЕТ 3509
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22.06.2021 13:45 Відповісти
Не знают как насрать Украине, давай тарифы повышать ну это Ахметка и Фирташ два патриота, а во власти налоги повышают уроды
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22.06.2021 14:58 Відповісти
А кто-то думал что при 95-м квартале будет по другому? Вот юмористы))))
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22.06.2021 16:09 Відповісти
Підвищення податків спровокує зростання інфляції і гальмування економічного розвитку, - економіст - Цензор.НЕТ 9813
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23.06.2021 00:56 Відповісти
рано панику гнать.
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23.06.2021 01:36 Відповісти
 
 