Підвищення податків спровокує зростання інфляції і гальмування економічного розвитку, - економіст

Підвищення податків, яке передбачає урядовий законопроєкт №5600, спровокує зростання інфляції і падіння доходів українців, а також загальмує економічне зростання.

Про це написав експерт економічних програм UIF Данило Монін у блозі для GMK Center.

"Якщо ж законопроєкт №5600 буде прийнято, ми, замість того щоб стимулювати бізнес-активність, прискорювати зростання й форсувати вихід із кризи, навпаки збільшимо податкове навантаження на економіку. Причому на всіх фронтах. Так, це дасть змогу зібрати максимально багато податків. Але в довгостроковій перспективі лише загальмує зростання", - написав Монін.

Експерт звернув увагу на те, що підвищувати податки зараз для влади немає особливої необхідності, адже економіка почала відновлюватися і доходи бюджету за підсумком року будуть перевиконані. У той час, як посилення податкового тиску призведе до того, що у підприємств заберуть частину грошей на розвиток, а зростання економіки в поточному періоді істотно сповільниться. Крім того, підвищення податків спровокує зростання інфляції і девальвації національної валюти.

"Будь-яке підвищення податків обов’язково позначиться на інфляції. Більше того, будь-яке підвищення податків і збільшення номінальних ставок за рентами й акцизами завжди відіграє роль інфляційної пружини. Держава намагається збільшити податкове навантаження, а бізнес, щоб це компенсувати, збільшує ціни й номінальний обсяг економіки. Це дає економіці змогу зрости в доларовому еквіваленті, якщо немає девальвації. Але з великою ймовірністю можна очікувати, що в нас буде девальвація", - пояснив Монін.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу. У той же час лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що владі слід знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.