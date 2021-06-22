Підвищення податків спровокує зростання інфляції і гальмування економічного розвитку, - економіст
Підвищення податків, яке передбачає урядовий законопроєкт №5600, спровокує зростання інфляції і падіння доходів українців, а також загальмує економічне зростання.
Про це написав експерт економічних програм UIF Данило Монін у блозі для GMK Center.
"Якщо ж законопроєкт №5600 буде прийнято, ми, замість того щоб стимулювати бізнес-активність, прискорювати зростання й форсувати вихід із кризи, навпаки збільшимо податкове навантаження на економіку. Причому на всіх фронтах. Так, це дасть змогу зібрати максимально багато податків. Але в довгостроковій перспективі лише загальмує зростання", - написав Монін.
Експерт звернув увагу на те, що підвищувати податки зараз для влади немає особливої необхідності, адже економіка почала відновлюватися і доходи бюджету за підсумком року будуть перевиконані. У той час, як посилення податкового тиску призведе до того, що у підприємств заберуть частину грошей на розвиток, а зростання економіки в поточному періоді істотно сповільниться. Крім того, підвищення податків спровокує зростання інфляції і девальвації національної валюти.
"Будь-яке підвищення податків обов’язково позначиться на інфляції. Більше того, будь-яке підвищення податків і збільшення номінальних ставок за рентами й акцизами завжди відіграє роль інфляційної пружини. Держава намагається збільшити податкове навантаження, а бізнес, щоб це компенсувати, збільшує ціни й номінальний обсяг економіки. Це дає економіці змогу зрости в доларовому еквіваленті, якщо немає девальвації. Але з великою ймовірністю можна очікувати, що в нас буде девальвація", - пояснив Монін.
Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу. У той же час лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що владі слід знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.
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конкретно что повышают?
или как отразится на повышении цен ограничение сроков переноса расходов предыдущих периодов или уменьшение сроков на включение налоговых накладных в отчетность ?
ЗЕбилы хотят жить красиво.
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******* Такасама
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·https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1406570025037799424 20 июн.
Порівняльна характеристика урядів Гройсмана і Шмигаля. Як то кажуть - факт наліцо.
"Экономический рост" у зебилья и так отрицательный, а они его ещё и тормозить будут.
Все рівно у всьому бидуть винні інші, а не Бубачка та його пліснява з олігархами- спонсорами вавиних виборів 2019.
До прикладу МВФ, яка не дає бабла на розпил, а хоче контролювати, на що йдуть їх гроші.
если для нарида оно(время) скукожится то для кого то растянется, расширяться "возможности"
если на 5,5 млрд День Независимости хочет отметить (при этом приписывая и домалевывая в эту смету аэропорты, базары-вокзалы...телеграфы))))))